«Φεύγει από την Κηφισιά ο Λέτο»

Η Κηφισιά φαίνεται να σχεδιάζει τα πλάνα της για τη νέα σεζόν και μέσα σε αυτά δεν θα βρίσκεται ο Σεμπάστιαν Λέτο.

Όπως έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ώρες ο Αργεντίνος τεχνικός έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την ομάδα μετά το επιτυχημένο του πέρασμα σε αυτή.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται ο Λέτο να υποβάλει μέσα στην ημέρα (20/5) την παραίτησή του στον Χρήστο Πρίτσα, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, ενώ αύριο (21/5) φαίνεται ότι θα κοουτσάρει για τελευταία φορά την ομάδα στον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής των playouts της Stoiximan Super League.

Η Κηφισιά, μετά την επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία, πραγματοποίησε μία ανταγωνιστική σεζόν στη Stoiximan Super League και παρά την αποχώρηση των των δύο ποιοτικότερων παικτών της, του Τεττέη και του Παντελίδη, κατάφερε να εξασφαλίσει άνετα την παραμονή της.

Ο Λέτο, ο οποίος είχε σημαντική συμβολή στην επάνοδο της ομάδας στην κορυφαία κατηγορία και στη συνολική της αξιόλογη παρουσία τα τελευταία δύο χρόνια, φαίνεται πως έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από τον πάγκο της Κηφισιάς, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.