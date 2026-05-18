Τίτλοι τέλους: Ο Γκουαρντιόλα αποχωρεί από την Μάντσεστερ Σίτι – Φαβορί ο Μαρέσκα (pic)

«Σεισμός» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο! Μετά από μία απόλυτα επιτυχημένη δεκαετία, ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Ισπανός τεχνικός ήταν εδώ και καιρό σε σκέψεις για το μέλλον του και όπως φαίνεται πήρε την απόφαση να ρίξει τίτλους τέλους στη συνεργασία του με τους «Πολίτες».

Η σχετική ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο:

🚨 Pep Guardiola, expected to leave Man City THIS summer with Enzo Maresca always been as the ONLY replacement wanted. Pep ready to say goodbye in the next days, while Maresca said yes to Manchester City months ago. pic.twitter.com/uHcoLRm6Iz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Έτσι, τα προσεχή παιχνίδια με Μπόρνμουθ (εκτός) και Άστον Βίλα (εντός) θα είναι τα τελευταία του στον πάγκο της ομάδας. Όσο για τον αντικαταστάτη του; Αυτός πιθανότατα θα είναι ο Έντσο Μαρέσκα, άλλοτε βοηθός του στη Σίτι και ελεύθερος στην αγορά μετά την απόλυσή του από την Τσέλσι.

Σε αυτή τη δεκαετία στο Μάντσεστερ ο Γκουαρντιόλα άλλαξε το στάτους του κλαμπ με το οποίο κατέκτησε συνολικά 20 τίτλους. Ανάμεσα σε αυτά έξι πρωταθλήματα (τα τέσσερα σερί) και το πρώτο Champions League στην ιστορία του συλλόγου. Το συμβόλαιό του έχει ισχύ μέχρι το 2027, αλλά δεν θα το εξαντλήσει.