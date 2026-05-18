«Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ! Οριστική συμφωνία της βασίλισσας με τον Πορτογάλο τεχνικό»

Ένα βήμα πριν την επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του Ζοσέ Μουρίνιο βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο παγκοσμίου φήμης και έγκυρος Φαμπρίτσιο Ρομάνο έριξε το… καθιερωμένο «Here we go» με ανάρτησή του στο Χ.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος γνωστοποίησε αυτό που εδώ και αρκετό καιρό είναι κοινό μυστικό και προκύπτει από τα ρεπορτάζ τόσο των Ισπανών όσο και των Πορτογάλων, ότι δηλαδή ο Special One θα γυρίσει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για μια δεύτερη θητεία.

Μπορεί ο μέχρι στιγμής τεχνικός της Μπενφίκα νε έχει αρνηθεί κάθε επαφή με τη Ρεάλ σεβόμενος το συμβόλαιο του με τους «Αετούς του Ντα Λουζ», των οποίων τυπικά ακόμη αποτελεί τον προπονητή, όμως το πράγμα έχει ξεκαθαρίσει, με τον Ρομάνο να αναφέρει ότι απομένουν απλώς τα διαδικαστικά έτσι ώστε ο 63χρονος να βρεθεί και πάλι στους «Μερένχες», έπειτα από το πρώτο του πέρασμα το διάστημα 2010-2013.

🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍 All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents. Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game. The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Πιο συγκεκριμένα, ο Μουρίνιο πρόκεται να ταξιδέψει στη Μαδρίτη μετά το ματς της Ρεάλ με την Αθλέτικ Μπιλμπάο το βράδυ του Σαββάτου (23/5), ούτως ώστε τα πάντα να διευθετηθούν και να πάρουν επίσημη μορφή.

Ο Μουρίνιο είχε καθίσει στον πάγκο της Ρεάλ από το 2010 έως το 2013, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας, αφήνοντας έντονο το στίγμα του στον σύλλογο.