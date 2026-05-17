Μεντιλίμπαρ: «Θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί – Στο Champions League και του χρόνου»

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 1-1, για την 6η και τελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League. Οι Ερυθρόλευκοι μετά το 2-2 του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα παίξουν στα προκριματικά του Champions League, γεγονός στο οποίο στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο flash interview.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Τουλάχιστον θα είμαστε και του χρόνου στο Champions League. Στο παιχνίδι σήμερα κάναμε τα πάντα για να κερδίσουμε, αλλά τουλάχιστον επετεύχθη ο στόχος μας για τη δεύτερη θέση. Έχουμε καταφέρει πολλά σπουδαία πράγματα. Φέτος προσπαθήσαμε να έχουμε μια επιτυχημένη χρονιά, αλλά δεν τα καταφέραμε. Τις επόμενες ημέρες έχουμε δουλειά έτσι ώστε να επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός ο Ολυμπιακός», ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός στις δηλώσεις του.