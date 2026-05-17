Πολιτική Γραμματεία 17 Μαΐου 2026, 12:47

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης δεν πείθει πλέον κανέναν – Οι Έλληνες φτωχοποιούνται από τις πολιτικές σας

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού στο συνέδριο της ΝΔ. Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για φτωχοποίηση της κοινωνίας επικαλούμενος στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat.

«Ο Πρωθυπουργός που ‘θυμώνει και λυπάται’ για τη ακρίβεια, ‘δεν μπορεί να κλείσει μάτι’ με την υπονόμευση των θεσμών, ‘τα έχει βάψει μαύρα’ με την αδιαφάνεια, ‘τον έχει πιάσει το παράπονο’ με την έλλειψη στέγης και ‘θέλει να φαρμακωθεί’ με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, δεν πείθει πλέον κανέναν», σχολιάζει σε δήλωση του ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης «τις τελευταίες δύο ημέρες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας περιέγραψε ακριβώς το δημιούργημα του: την ελληνική κοινωνία του 20% που κερδίζει και των πολλών που χάνουν και βυθίζονται στην ανασφάλεια» και υπογραμμίζει ότι «η προσπάθεια του να ταυτιστεί με τη σταθερότητα, πλέον μοιάζει με χιλιοειπωμένο και κρύο ανέκδοτο».

Τσουκαλάς: Οι Έλληνες φτωχοποιούνται από τις πολιτικές σας

«Και οι Έλληνες θυμώνουν κύριε Μητσοτάκη, γιατί φτωχοποιούνται μέρα με τη μέρα από τις πολιτικές σας», λέει ο κ. Τσουκαλάς προσθέτοντας ότι «τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποδεικνύουν την απάτη σας».

Ειδικότερα αναφέρει ότι:

«1. Δείχνουν καθαρά ότι η εκ μέρους σας προβαλλόμενη μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ οφείλεται κατά βάση στη λαίλαπα της ακρίβειας (του πληθωρισμού), ενώ η συμβολή της οικονομικής ανάπτυξης ήταν σχετικά μικρή. Είναι η ακρίβεια (ο πληθωρισμός) κοινωνικά αποδεκτός τρόπος μείωσης του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ; Αν είναι, να το πείτε στον ελληνικό λαό.

2. Βελτίωσε η εντόνως προβαλλόμενη οικονομική ανάπτυξη το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων την εξαετία 2020-25; Σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT το 2025 η Ελλάδα κατέλαβε την τελευταία θέση στην ΕΕ (μαζί με τη Βουλγαρία) με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Αν είναι επιλογή σας η ανάπτυξη για τους λίγους, να το πείτε καθαρά στον ελληνικό λαό.

3. Φτωχοποίησε περισσότερους Έλληνες η ακρίβεια; Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2025 το ποσοστό των Ελλήνων που ζούσαν με εισόδημα (μετά τις κοινωνικές παροχές) χαμηλότερο από το κατώφλι της φτώχειας ανέβηκε στο 19,6% (1.991.000 πολίτες) από 17,9% (1.881.600 πολίτες) το 2019».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτά αν αυτό είναι το «επίτευγμα» του κ. Μητσοτάκη, «να αναμετριέστε οριακά με την προηγούμενη κυβέρνηση που κρίθηκε αυστηρά από τους πολίτες».

Καταληκτικά σημειώνει ότι «επειδή αυτά τα αποτελέσματα είναι ο καθρέπτης της πολιτικής του, ας σταματήσει τα copy paste από τη Χίλαρι Κλίντον και τα ψευτοδιλήμματα και ας προκηρύξει εκλογές για να δει τη πραγματική άποψη που έχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες για την πολιτική του».

Επανέρχεται ο Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και ΚΕ – Να πάρει θέση η επιτροπή δεοντολογίας
Πολιτική 17.05.26

Λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με ανάρτηση την οποία υπογράφει με την ιδιότητα του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη να μην αποχωρούν από το κόμμα.

ΠΑΣΟΚ: Παρακμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Γεωργιάδη – Η απάντηση στα διλήμματα που θέτουν θα τους ρίξει σε κατάθλιψη
Πολιτική 17.05.26

Σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη - «Χυδαιολογεί με εκφράσεις περί ΠΑΣΟΚικής κατοχής ο άνθρωπος που υποστήριζε ότι δεν έγινε ποτέ Ολοκαύτωμα και ως Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΛΑ.Ο.Σ. υπέβαλαν ερωτήσεις στη Βουλή "αν μας ψεκάζουν"».

«Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος» – «Εθνική ανάγκη» βαφτίζει ο Μητσοτάκης την εκλογική νίκη της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26 Upd: 14:22

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη - Κάλεσμα σε δράση στα στελέχη του κόμματος με στόχο την τρίτη κυβερνητική θητεία

Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Με δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα ο Ν. Δένδιας, άσκησε σφοδρή κριτική προς Μαξίμου με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το «γενετικό υλικό» της παράταξης, με αιχμή τον λαϊκό χαρακτήρα, τους θεσμούς και το μοντέλο διακυβέρνησης - Θέμα αλλοίωσης της ταυτότητας της παράταξης έθεσε ο Β. Κικίλιας.

Κυριάκος Μητσοτάκης και ακρίβεια: Επτά χρόνια υποσχέσεων, pass και καθολικής αποτυχίας
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε λύπη και οργή για την ακρίβεια που αποτελεί το υπ. αριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας. Παρ' όλα αυτά δεν έκανε καμία αυτοκριτική για την καθολική αποτυχία του να την ελέγξει.

Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 16.05.26

Εκπροσωπώντας στο συνέδριο ένα αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο ο Γιώργος Λυκοπάντης, στον χαιρετισμό του, άσκησε σκληρή κριτική στο κυβερνών κόμμα για τις υποκλοπές.

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου
Εξελίξεις 16.05.26 Upd: 21:10

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη. Ο λόγος που ο βουλευτής Χανιών βρέθηκε εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Στη Επιτροπή Δεοντολογίας το θέμα με το ερώτημα της διαγραφής και από το κόμμα.

Δένδιας στο συνέδριο ΝΔ: Η ΝΔ πιστεύει στο Κράτος Δικαίου, όχι στους μισθοφόρους της εξουσίας – Η αναφορά σε Καραμανλή και Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Ο υπουργός Νίκος Δένδιας στο βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, όπου έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και συνθήματα

Κικίλιας στο 16ο συνέδριο της ΝΔ: Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Ο Βασίλης Κικίλιας, από το βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, μίλησε για τις πολιτικές του υπουργείου Ναυτιλίας και τόνισε ότι πρέπει να πείσουμε τους νέους να ξαναστραφούν στα επαγγέλματα της θάλασσας, ενώ υπογράμμισε ότι οι βάσεις και τα θεμέλια της ΝΔ αποτελούν το ιστορικό και εθνικό της αποτύπωμα και δεν μπορούν να απαξιωθούν ή να «γκριζαριστούν» από κανέναν, στέλνοντσς ηχηρά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση

Εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα»

Παπασταύρου: Όσο συνεχίζεται η κρίση η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν πίσω
ΥΠΕΝ 16.05.26

Ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει συνεχή μέτρα στήριξης, δηλώνοντας ότι «δεν θα αφήσει κανέναν πίσω», διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος επάρκειας ενέργειας χάρη στα διυλιστήρια της χώρας

Με άγχος για εσωκομματικά και δελφίνους ο Μητσοτάκης στο συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Οι κινήσεις Καραμανλή - Σαμαρά, οι επικείμενες παρεμβάσεις στο συνέδριο των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα της ΝΔ, η πιθανή έκφραση δυσαρέσκειας βουλευτών και οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του κόμματος φουντώνουν την πίεση του Μαξίμου, η οποία έγινε ορατή στην ομιλία Μητσοτάκη.

Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
Διπλωματία 16.05.26

Οι διαρροές από την Τουρκία συνεχίζονται για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», ενώ οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες σε προεκλογική περίοδο.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Πολιτική 17.05.26

Λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με ανάρτηση την οποία υπογράφει με την ιδιότητα του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη να μην αποχωρούν από το κόμμα.

Καιρός: Με βροχές μπαίνει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου – Τι δείχνουν τα μοντέλα για πρώιμο καύσωνα
Καιρός 17.05.26

«Οι προγνωστικοί χάρτες εβδομαδιαίας τάσης δεν δείχνουν προς το παρόν εγκατάσταση καλοκαιρινού τύπου καιρού στη χώρα μας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 37η αγωνιστική της Premier League.

«Κάναμε τα πάντα για αυτήν την οικογένεια – Αφαντες οι κοινωνικές υπηρεσίες – Τι λέει στο in η μητέρα συμμαθητή των παιδιών που ζούσαν στη «τρώγλη»
Ελλάδα 17.05.26

Η μητέρα περιγράφει πως η οικογένεια εμφανίστηκε ξαφνικά στο Περιστέρι, χωρίς κανείς να γνωρίζει το παραμικρό για το παρελθόν ή τις συνθήκες διαβίωσής της.

Αθήνα: Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα – Γιατί θεωρείται «όαση» για τους οδηγούς
Άλλοτε καρόδρομος 17.05.26

Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1898 στην Αθήνα και βρίσκεται σχεδόν ακριβώς στην ίδια ευθεία όπου υπήρχε στην αρχαιότητα δρόμος με μεγάλο πλάτος και κατά τα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτησία καρόδρομος

LIVE: Ρόμα – Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Ρόμα – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Λάτσιο για την 37η αγωνιστική της Serie A.

ΠΑΣΟΚ: Παρακμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Γεωργιάδη – Η απάντηση στα διλήμματα που θέτουν θα τους ρίξει σε κατάθλιψη
Πολιτική 17.05.26

Σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη - «Χυδαιολογεί με εκφράσεις περί ΠΑΣΟΚικής κατοχής ο άνθρωπος που υποστήριζε ότι δεν έγινε ποτέ Ολοκαύτωμα και ως Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΛΑ.Ο.Σ. υπέβαλαν ερωτήσεις στη Βουλή "αν μας ψεκάζουν"».

«Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος» – «Εθνική ανάγκη» βαφτίζει ο Μητσοτάκης την εκλογική νίκη της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26 Upd: 14:22

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη - Κάλεσμα σε δράση στα στελέχη του κόμματος με στόχο την τρίτη κυβερνητική θητεία

Στο άκουσμα ποιου ονόματος τρέμουν από φόβο μέχρι σήμερα οι επιζήσασες του κυκλώματος Έπσταϊν;
«Πολλές οι αυτοκτονίες» 17.05.26

Παρά τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν, πολλές επιζήσασες δηλώνουν πως συνεχίζουν να φοβούνται ένα άτομο του κυκλώματος μαστροπείας του χρηματιστή

Ιερά Οδός: Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε πατίνι μεθυσμένος και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο
Στην Ιερά Οδό 17.05.26

Ο νεαρός οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι επί της Ιεράς Οδού όταν έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο - Το αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη από τους αστυνομικούς βγήκε θετικό, πολύ πάνω του ορίου

«Μαϊμού» γιατροί, αστυνομικοί και λογιστές – Νέες απάτες αδειάζουν λογαριασμούς και σπίτια
Συμβουλές της ΕΛ.ΑΣ 17.05.26

Σε έξαρση βρίσκονται το τελευταίο διάστημα οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, με επιτήδειους να παριστάνουν γιατρούς, αστυνομικούς, λογιστές ή υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών - Οι συμβουλές της Ελληνικής Αστυνομίας

Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο – Η δημογραφική βόμβα της ψηφιακής εποχής
Οικονομικές Ειδήσεις 17.05.26

Νέες έρευνες συνδέουν την κατάρρευση των γεννήσεων όχι μόνο με την οικονομική ανασφάλεια και τη στεγαστική κρίση, αλλά και με την εκρηκτική εξάπλωση των smartphones και των social media, που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γνωρίζονται, συνδέονται και ζουν.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

