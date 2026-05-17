Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης δεν πείθει πλέον κανέναν – Οι Έλληνες φτωχοποιούνται από τις πολιτικές σας

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού στο συνέδριο της ΝΔ. Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για φτωχοποίηση της κοινωνίας επικαλούμενος στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat.

«Ο Πρωθυπουργός που ‘θυμώνει και λυπάται’ για τη ακρίβεια, ‘δεν μπορεί να κλείσει μάτι’ με την υπονόμευση των θεσμών, ‘τα έχει βάψει μαύρα’ με την αδιαφάνεια, ‘τον έχει πιάσει το παράπονο’ με την έλλειψη στέγης και ‘θέλει να φαρμακωθεί’ με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, δεν πείθει πλέον κανέναν», σχολιάζει σε δήλωση του ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης «τις τελευταίες δύο ημέρες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας περιέγραψε ακριβώς το δημιούργημα του: την ελληνική κοινωνία του 20% που κερδίζει και των πολλών που χάνουν και βυθίζονται στην ανασφάλεια» και υπογραμμίζει ότι «η προσπάθεια του να ταυτιστεί με τη σταθερότητα, πλέον μοιάζει με χιλιοειπωμένο και κρύο ανέκδοτο».

Τσουκαλάς: Οι Έλληνες φτωχοποιούνται από τις πολιτικές σας

«Και οι Έλληνες θυμώνουν κύριε Μητσοτάκη, γιατί φτωχοποιούνται μέρα με τη μέρα από τις πολιτικές σας», λέει ο κ. Τσουκαλάς προσθέτοντας ότι «τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποδεικνύουν την απάτη σας».

Ειδικότερα αναφέρει ότι:

«1. Δείχνουν καθαρά ότι η εκ μέρους σας προβαλλόμενη μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ οφείλεται κατά βάση στη λαίλαπα της ακρίβειας (του πληθωρισμού), ενώ η συμβολή της οικονομικής ανάπτυξης ήταν σχετικά μικρή. Είναι η ακρίβεια (ο πληθωρισμός) κοινωνικά αποδεκτός τρόπος μείωσης του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ; Αν είναι, να το πείτε στον ελληνικό λαό.

2. Βελτίωσε η εντόνως προβαλλόμενη οικονομική ανάπτυξη το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων την εξαετία 2020-25; Σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT το 2025 η Ελλάδα κατέλαβε την τελευταία θέση στην ΕΕ (μαζί με τη Βουλγαρία) με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Αν είναι επιλογή σας η ανάπτυξη για τους λίγους, να το πείτε καθαρά στον ελληνικό λαό.

3. Φτωχοποίησε περισσότερους Έλληνες η ακρίβεια; Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2025 το ποσοστό των Ελλήνων που ζούσαν με εισόδημα (μετά τις κοινωνικές παροχές) χαμηλότερο από το κατώφλι της φτώχειας ανέβηκε στο 19,6% (1.991.000 πολίτες) από 17,9% (1.881.600 πολίτες) το 2019».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτά αν αυτό είναι το «επίτευγμα» του κ. Μητσοτάκη, «να αναμετριέστε οριακά με την προηγούμενη κυβέρνηση που κρίθηκε αυστηρά από τους πολίτες».

Καταληκτικά σημειώνει ότι «επειδή αυτά τα αποτελέσματα είναι ο καθρέπτης της πολιτικής του, ας σταματήσει τα copy paste από τη Χίλαρι Κλίντον και τα ψευτοδιλήμματα και ας προκηρύξει εκλογές για να δει τη πραγματική άποψη που έχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες για την πολιτική του».