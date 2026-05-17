Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως Τζέιμς Μποντ
Culture Live 17 Μαΐου 2026, 16:20

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ ως 007 και, όπως ήταν λογικό, οι χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν αναλόγως.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπορεί μια φυτική, high-carb διατροφή να «βελτιώσει» τη βιολογική ηλικία;



Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, στις οποίες εμφανίζεται ως Πάπας και ως μια μορφή που θυμίζει τον Χριστό, ενώ θεραπεύει έναν άρρωστο (φυσικά, οι πιστοί αντέδρασαν και ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να περιορίσει τις αντιδράσεις με ναι μεν, αλλά).

Τώρα, ο Λευκός Οίκος αποφάσισε να μας παρουσιάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ ως Τζέιμς Μποντ.

Το Σάββατο το βράδυ, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια εικόνα του Τραμπ ως 007 σε μια εικόνα που θύμιζε αφίσα ταινίας, την οποία συνόδευε το γνωστό σύνθημα «Make America Great Again».

Τρέχει να προλάβει

Όπως όλα δείχνουν, ο Λευκός Οίκος προσπαθεί με νύχια και με δόντια (με αμφιλεγόμενες για ακόμη μια φορά ενέργειες) να ακολουθήσει τις εξελίξεις: η Amazon MGM Studios ξεκίνησε πρόσφατα οντισιόν για την αναζήτηση του επόμενου Τζέιμς Μποντ – ένα γεγονός που απασχόλησε τόσο τους θαυμαστές του πράκτορα όσο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Το στούντιο ανέθεσε στη διευθύντρια καστ Νίνα Γκολντ («Game of Thrones», «The Force Awakens», «The Crown») να ηγηθεί της διαδικασίας για την επιλογή του διαδόχου του Ντάνιελ Κρεγκ.

Το Variety ανέφερε ότι ο Τομ Φράνσις, γνωστός κυρίως για τους ρόλους του στις σκηνές του West End και του Broadway, είναι μεταξύ των ηθοποιών που έχουν περάσει οντισιόν για τον ρόλο.

Το ίντερνετ δεν τον λυπήθηκε

Οι χρήστες του διαδικτύου, όπως μπορείτε να φανταστείτε, έριξαν δάκρυα οργής και σάτιρας, όταν είδαν το meme του Λευκού Οίκου με τον Τραμπ ως Μποντ.

«License to Groom», έγραψε ένας χρήστης του X με μια εικόνα που έδειχνε τον Τζέφρι Έπσταϊν ως 007, κλείνοντας το μάτι στη φιλία του Τραμπ με τον σεξουαλικό εγκληματία (ο πρόεδρος αρνείται ότι είχαν στενή σχέση, αλλά τα ντοκουμέντα αφηγούνται μια διαφορετική ιστορία).

Ένας άλλος χρήστης μοιράστηκε μια εικόνα του Τραμπ με τη λεζάντα «Pie Another Day».

Ένας σχολιαστής ανέβασε μια εικόνα του Τραμπ που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη ως έναν παχύσαρκο Τζέιμς Μποντ που κρατά ένα Big Mac αντί για όπλο, με το κείμενο «I Don’t Care About Your Finances» (μια αναφορά στην πρόσφατη παρατήρηση του προέδρου ότι, όσον αφορά τον πόλεμο με το Ιράν, «δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών»).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τον Φεβρουάριο του 2025, η Amazon MGM Studios ανακοίνωσε συμφωνία με τους μακροχρόνιους παραγωγούς των ταινιών «Μπόντ», Μάικλ Τζ. Γουίλσον και Μπάρμπαρα Μπρόκολι, βάσει της οποίας το στούντιο απέκτησε τον δημιουργικό έλεγχο της σειράς ταινιών.

*Με πληροφορίες από: Variety

Τουρισμός
Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

