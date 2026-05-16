Ντόρσεϊ: «Λατρεύω την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ, είναι η ώρα μας» (vid)

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέντευξη στη Euroleague παραχώρησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στη media day του Ολυμπιακού, μιλώντας για το Final Four της Αθήνας.

Ο ομογενής γκαρντ τόνισε μεταξύ άλλων ότι είναι γραφτό οι Ερυθρόλευκοι να πάρουν φέτος το τρόπαιο, ενώ εξέφρασε την επιθυμία του να δει κόκκινο το «Telekom Center».

Οι δηλώσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ:

Για το τι συζήτησε με τον κόουτς Μπαρτζώκα το περασμένο καλοκαίρι και άλλαξε τόσο πολύ ο ρόλος του: «Δεν υπήρξαν πολλές συζητήσεις. Κάναμε μία συζήτηση και λίγο πολύ αυτό ήταν. Το σκέφτομαι αυτό σήμερα (σσ. το ότι δεν είχα παίξει στο Άμπου Ντάμπι) για να το χρησιμοποιήσω ως κίνητρο πριν το παιχνίδι. Υπήρχε κάτι που έκαιγε μέσα μου όταν έβλεπα την ομάδα και απλά, ξέρεις, δεν τα καταφέραμε στο περσινό Final Four. Οπότε, να η στιγμή, να η ευκαιρία.

Είμαι έτοιμος να δουλεύω καθημερινά και να είμαι ικανοποιημένος με όποιο αποτέλεσμα κι αν προκύψει. Αλλά αρκεί να ρίχνεις δουλειά καθημερινά, να συνεχίζω τη ρουτίνα μου και έχοντας μια μεγάλη ευκαιρία, νιώθω ότι αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή από πέρυσι μέχρι φέτος. Ξέρεις, μιλάμε για τους πόντους, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για τα λεπτά και την ευκαιρία. Και μερικές φορές στη ζωή πρέπει να βάλεις δέκα χρόνια δουλειάς και ο κόσμος βλέπει μόνο αυτήν τη μία σεζόν. Οπότε νιώθω ότι αυτή ήταν η διαδρομή στην καριέρα μου. Πήρε πολλά χρόνια για έχω αυτή την τύχη και την ευκαιρία να αποδείξω την αξία μου».

Για τη διαδρομή του στην Euroleague: «Η Ελλάδα και το Τελ Αβίβ νομίζω ότι ήταν γραφτό να συμβούν στη ζωή μου γιατί έχω οικογενειακές ρίζες και στα δύο αυτά μέρη. Οπότε πιστεύω ότι ο Θεός με έβαλε σε αυτές τις ομάδες για κάποιο λόγο, ειλικρινά, για να είναι ένα κομμάτι του ταξιδιού μου. Οπότε, ήταν ένα καλό ταξίδι. Και το μόνο πράγμα που μου λείπει είναι αυτό το τρόπαιο (σσ. της Euroleague). Οπότε, έφτασε η ώρα να φέρω ένα κύπελλο στο ταξίδι μου και στην καριέρα μου».

Για το ότι ο Ολυμπιακός είχε ρεκόρ 16-5 από τον Ιανουάριο και μετά: «Η αρχή της σεζόν είχε σκαμπανεβάσματα για εμάς. Και νιώθω ότι για να παίξεις το καλύτερό σου μπάσκετ, σίγουρα θέλεις αυτό να γίνει στο δεύτερο μισό της σεζόν. Το να τερματίσουμε στην πρώτη θέση είναι σπουδαίο για εμάς. Το να έχεις το πλεονέκτημα έδρας ούτως ή άλλως είναι το καλύτερο πράγμα στα playoffs. Και νομίζω ότι το αποδείξαμε αυτό.

Και τώρα πρέπει απλά να παίξουμε το καλύτερό μας μπάσκετ σε ένα παιχνίδι. Είναι τόσο επίφοβο. Σίγουρα είναι. Και η καλύτερη ομάδα δεν κερδίζει πάντα το Final Four. Νομίζω ότι αυτό προφανώς φέρνει ενθουσιασμό στο παιχνίδι για τους φιλάθλους, κάτι σαν το March Madness θα το έλεγα. Αλλά, ξέρετε, νομίζω ότι αυτή είναι η ώρα μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι γραφτό για εμάς να το πάρουμε φέτος».

Για το ότι δεν πανηγύρισαν έντονα την πρόκριση στο Final Four: «Νιώθω ότι έχει γίνει σχεδόν ρουτίνα, αλλά είναι σίγουρα μεγάλο κατόρθωμα να πηγαίνεις στο Final Four πέντε φορές στη σειρά. Απλά, φαίνεται σαν κάτι το συνηθισμένο. Και, ξέρετε, έχουμε έναν στόχο. Οπότε εμείς αντιμετωπίζουμε τα playoffs, αντιμετωπίζουμε τα πάντα με τον ίδιο τρόπο. Και μέχρι να πάρουμε το κύπελλο, δεν νομίζω ότι θα είναι κανένας χαρούμενος εδώ. Οπότε προσπαθούμε να μην ραγίσουμε τις καρδιές του κόσμου φέτος. Θέλουμε να προσφέρουμε ένα χαμόγελο, να δώσουμε στον κόσμο χαρά και ευτυχία και να ντύσουμε την πόλη στα κόκκινα. Το κόκκινο είναι το αγαπημένο μου χρώμα, οπότε ελπίζω να δούμε πολύ κόκκινο στο ΟΑΚΑ».

Για το πώς νιώθει που το Final Four διεξάγεται στο ΟΑΚΑ: «Νομίζω ότι είναι σπουδαίο για εμάς. Δεν χρειάστηκε να ταξιδέψουμε. Λατρεύω να παίζω εκεί μέσα. Λατρεύω την ατμόσφαιρα. Οπότε είναι για μένα είναι το καλύτερο δυνατό. Νιώθω τόσο άνετα. Αλλά, ξέρεις, όπως είπα, ένα παιχνίδι είναι τόσο επίφοβο και παίζαμε απέναντι σε μια καλή ομάδα. Η Φενέρ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ξέρουν το σύστημά μας. Ξέρουν πώς να μας βγάλουν εκτός του συστήματός μας.

Οπότε νομίζω ότι όλα θα κριθούν στις προσαρμογές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, και θα είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε το παιχνίδι με ρυθμό. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για τις ομάδες στο Final Four. Ομάδες που ξεκινούν γρήγορα, ομάδες που έχουν τη δυναμική στην αρχή του παιχνιδιού και στο τέλος του παιχνιδιού συνήθως μπορούν να τα καταφέρουν.

Παίζουν πολύ με το σώμα και κάνουν πολλές αλλαγές στην άμυνα. Οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επιτεθούμε σε αυτό και να παραμείνουμε στο παιχνίδι μας και να παίξουμε το παιχνίδι μας. Ο Σάρας είναι ένας πραγματικά καλός προπονητής. Ξέρει τι κάνει, ειδικά απέναντί μας κάθε φορά. Οπότε, νομίζω ότι θα είναι απλά ένα θέμα αντιδράσεων, ξέρεις, όταν αρχίσει το παιχνίδι απλά πρέπει να αντιδράσουμε και να μην υπεραντιδράσουμε μερικές φορές αν προηγούμαστε ή χάνουμε».

Για τη μεγαλύτερη απειλή στο ρόστερ της Φενέρ: «Θα έλεγα τον Μέλι,γιατί μπορεί να αλλάζει μαρκαρίσματα. Αμυντικά, μπορεί να αλλάξει από το ένα έως το πέντε. Οπότε νιώθω ότι είναι το πιο σημαντικό τους κομμάτι αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να του επιτεθούμε. Κάπως τους παρακολούθησα όταν ήταν τραυματίας και φαινόντουσαν λίγο διαφορετικοί. Και τώρα που επέστρεψε έχουν βρει κάπως το ρυθμό τους. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι για αυτούς».

Για το πώς προσεγγίζει το Final Four: «Απλά να διατηρήσω την ίδια ρουτίνα που ακολουθώ όλη τη χρονιά. Τίποτα δεν αλλάζει για εμένα. Είμαι ένας πολεμιστής της βραδινής θεραπείας (σσ. late night therapy warrior). Θα έλεγα ότι είμαι εδώ μέσα κάθε βράδυ μέχρι αργά. Οπότε θα το συνεχίσω αυτό. Θα ξέρω ότι αφιέρωσα τον χρόνο, έριξα τη δουλειά και ό,τι είναι να έρθει με τα αποτελέσματα ας έρθει. Αλλά αν ξέρω ότι αφιέρωσα τον χρόνο, θα είμαι χαρούμενος ανεξαρτήτως αποτελέσματος».

Για το ποιον σούπερ σταρ θα ήθελε για θεατή στο Final Four: «Τον Κόμπι. Μεγάλωσα βλέποντας τους Λέικερς. Είμαι από την Πασαντίνα της Καλιφόρνια. Είναι ένας από τους αγαπημένους μου».

Για το ποιος είναι ο πιο δύσκολος παίκτης για να μαρκάρεις στην Euroleague: «Θα έλεγα ο Σάσα, ο Ναν και ο Χόρτον-Τάκερ».

Για το ποιον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού θα ήθελε για συμπαίκτη: «Τον Σπανούλη. Δεν θέλει σκέψη για εμένα».

Για το τι θα κάνει αν κερδίσει το τρόπαιο της Euroleague: «Έχω ήδη σχέδια να πάω στα ελληνικά νησιά μετά τη σεζόν. Θα πάω στη Μήλο. Δεν έχω πάει ποτέ, λατρεύω τις παραλίες και μάλλον αυτό πρόκειται να κάνω».