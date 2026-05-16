Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA News στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ για τον δεύτερο προημιτελικό του LEN Champions League.
Στη «μάχη» της Ευρώπης επιστρέφει η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, σήμερα Σάββατο (16/5), με στόχο την πρόκρισή της στο Final-4 του Champions League στη Μάλτα!
Συγκεκριμένα, στις 19:00 (MEGA News), τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν την ισχυρή Σαμπαντέλ, την οποία υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά, για τον δεύτερο προημιτελικό του Champions League, με πλεονέκτημα πέντε τερμάτων (12-17) από το πρώτο εκτός έδρας ματς.
Δείτε live εικόνα από την αναμέτρηση:
Αξίζει να σημειωθεί πως αν εν τέλει η ομάδα πόλο γυναικών των Πειραιωτών προκριθεί, τότε θα είναι το τρίτο τμήμα του συλλόγου που θα βρεθεί στο Final Four κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης αυτή τη χρονιά: Το μπάσκετ ανδρών στη Euroleague (22-24/5) και το πόλο ανδρών φυσικά στο Champions League (11-13/6).
Επίσης, στο Παπαστράτειο σήμερα ο σύλλογος τιμάει τέσσερις εμβληματικές μορφές, καθώς βραβεύονται οι σπουδαίες Φιλιώ Μανωλιουδάκη, Νικόλ Ελευθεριάδου, Χρυσή Διαμαντοπούλου και Αλεξάνδρα Ασημάκη για την τεράστια προσφορά τους στον Ολυμπιακό!
