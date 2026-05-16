newspaper
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς….» – Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για το νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 16 Μαΐου 2026, 09:56

«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς….» – Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για το νέο κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανήρτησε ένα σύντομο βίντεο με στιγμιότυπα από σχόλια που αναφέρουν, μεταξύ άλλων, «σε περιμένουμε πρόεδρε», «γρήγορα πρόεδρε», «είσαι η μόνη ελπίδα», «είμαστε μαζί σου! Γερά Αλέξη»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Tο αίμα μας μπορεί να προβλέψει την πορεία ασθενειών;

Tο αίμα μας μπορεί να προβλέψει την πορεία ασθενειών;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα εντός του Μαΐου διαβάζουν οι περισσότεροι στην αινιγματική ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού.

Ειδικότερα, ο κ. Τσίπρας ανήρτησε ένα σύντομο βίντεο με στιγμιότυπα από σχόλια που ανέφεραν, μεταξύ άλλων, «σε περιμένουμε πρόεδρε», «γρήγορα πρόεδρε», «είσαι η μόνη ελπίδα», «είμαστε μαζί σου! Γερά Αλέξη».

Ταυτόχρονα, ακούγεται μια φωνή υποστηρικτή του πρώην πρωθυπουργού που λέει «ανακοίνωσέ το».

Ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε στην ανάρτηση, δίνοντας μια πρώτη απάντηση σε όσους του ζητούν να ανακοινώσει το κόμμα γρήγορα, ότι «τον Μάρτιο ήταν νωρίς».

Δείτε την ανάρτηση – βίντεο:

Πλησιάζει η ημερομηνία ανακήρυξης του κόμματος Τσίπρα

Η ημερομηνία ανακήρυξης του νέου κόμματος πλησιάζει και παράλληλα με την Αμαλίας, όπου είναι το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει και το στρατηγείο της Φιλελλήνων, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του οργανωτικού του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.

Στα γραφεία αυτά εργάζονται νυχθημερόν πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης του πρώην πρωθυπουργού, επιφορτισμένα με την ευθύνη να λειτουργήσουν το οργανωτικό του νέου κόμματος και να συντονίσουν πυρήνες σε όλη την Ελλάδα, χωρίς να σταματά ταυτόχρονα και η προσπάθεια αναζήτησης νέων προσώπων με εχέγγυα αξιοπιστίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάνδρι έδωσε ένα σαφές σήμα ετοιμότητας και αυτό δεν είχε αποδέκτες μόνο τη βάση ή τους ανυπόμονους ψηφοφόρους του, αλλά και το πολιτικό σύστημα εν μέσω εμφάνισης μάλιστα και άλλων κομματικών σχηματισμών, όπως της Μαρίας Καρυστιανού και του Αντώνη Σαμαρά.

Όπως φαίνεται, όλα είναι έτοιμα στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα για την ανακοίνωση του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού και, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα προχωρήσει στη μεγάλη ανακοίνωση εντός του Μαΐου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Tο αίμα μας μπορεί να προβλέψει την πορεία ασθενειών;

Tο αίμα μας μπορεί να προβλέψει την πορεία ασθενειών;

Economy
Ελλάδα: Χώρα δυο… ταχυτήτων – Όταν οι δείκτες δεν λένε όλη την αλήθεια

Ελλάδα: Χώρα δυο… ταχυτήτων – Όταν οι δείκτες δεν λένε όλη την αλήθεια

inWellness
inTown
Stream newspaper
Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
Διπλωματία 16.05.26

Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli

Οι διαρροές από την Τουρκία συνεχίζονται για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», ενώ οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες σε προεκλογική περίοδο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το «Μητσοτάκης ή χάος» επανέφερε ο πρωθυπουργός – Ομιλίες κορυφαίων στελεχών στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Το «Μητσοτάκης ή χάος» επανέφερε ο πρωθυπουργός – Ομιλίες κορυφαίων στελεχών στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ

Ετοιμάζονται να ανέβουν στο βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, στον απόηχο της ομιλίας Μητσοτάκη, ο οποίος εξήγησε τους λόγους που - για τον ίδιο - «πρέπει» η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει μια τρίτη θητεία, χωρίς να πει κουβέντα για τα σκάνδαλα και περιοριζόμενος να δηλώσει ότι «λυπάται και θυμώνει» με την «εισαγόμενη» ακρίβεια

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Επίτευγμα Μητσοτάκη η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά
Δήλωση Τσουκαλά 16.05.26

ΠΑΣΟΚ: Επίτευγμα Μητσοτάκη η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζω να τον ακούσει ο πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κόμμα Τσίπρα: Σε πλήρη λειτουργία το στρατηγείο της Φιλελλήνων – Στήνουν τα ψηφοδέλτια – Σχεδιασμός μέχρι και για τις δημοτικές εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Κόμμα Τσίπρα: Σε πλήρη λειτουργία το στρατηγείο της Φιλελλήνων – Στήνουν τα ψηφοδέλτια – Σχεδιασμός μέχρι και για τις δημοτικές εκλογές

Το οργανωτικό του κόμματος σε πλήρη λειτουργία, μπαίνουν τα πρώτα ονόματα στα ψηφοδέλτια, τα πρόσωπα εμπιστοσύνης του προέδρου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Τι δουλειά έχει ο κοριός εδώ;» – Η ρετσινιά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν σβήνει με 300 ταϊσμένους κλακαδόρους
Παρασκήνιο 15.05.26

«Τι δουλειά έχει ο κοριός εδώ;» – Η ρετσινιά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν σβήνει με 300 ταϊσμένους κλακαδόρους

«Θράσος είναι το θάρρος γι’ αυτά που δεν πρέπει να τολμά κανείς» είπε ο Γρηγοριος ο Ναζιανζηνός, αλλά δεν το άκουσε ο Γρηγόριος (Δημητριάδης) ο ανιψιός και στο Συνέδριο της ΝΔ, το πλήρωσε ακριβά. Οι κλακαδόροι ταϊσμένοι και ποτισμένοι πλουσιοπάροχα, ήταν εκεί, αλλά το σχόλιο «τι κάνει εδώ ο κοριός;» των πικραμένων μάλλον τους επισκίασε

Ειδικός Συνεργάτης
Ο λόγοι που οδήγησαν τον Οζγκιούρ στην ανεξαρτητοποίηση – Τι λένε στη Νέα Αριστερά για την απόφαση του βουλευτή
Επιταχύνονται οι εξελίξεις 15.05.26

Ο λόγοι που οδήγησαν τον Οζγκιούρ στην ανεξαρτητοποίηση – Τι λένε στη Νέα Αριστερά για την απόφαση του βουλευτή

Ο βουλευτής Ροδόπης, από το περιστύλιο της Βουλής, εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε παραίτηση από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς. Άμεση η αντίδραση από τη ΝΕΑΡ και δήλωση με νόημα.

Σύνταξη
Αριστείδης Μπαλτάς: Παραίτηση με αιχμές για την ηγεσία της Νέας Αριστεράς – Η διαρροή που τον εξώθησε στην έξοδο
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Αριστείδης Μπαλτάς: Παραίτηση με αιχμές για την ηγεσία της Νέας Αριστεράς – Η διαρροή που τον εξώθησε στην έξοδο

Ο Αριστείδης Μπαλτάς τονίζει ότι η συνέχιση της συμμετοχής του στο Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς «δεν υπηρετεί τίποτε συναφές με τους στόχους τους οποίους όλοι και όλες είχαμε θέσει στην ιδρυτική μας διακήρυξη»

Σύνταξη
Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
Διπλωματία 15.05.26

Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο

Το κυβερνών κόμμα ΑΚP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει μονομερώς ΑΟΖ ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg

Σύνταξη
Νέα Δημοκρατία: Αυτοθαυμασμός και ξεπεσμένα συνθήματα στο εναρκτήριο λάκτισμα του συνεδρίου
«Μητσοτάκης ή χάος»; 15.05.26 Upd: 20:50

Αυτοθαυμασμός και ξεπεσμένα συνθήματα στο εναρκτήριο λάκτισμα του συνεδρίου της ΝΔ

Με ηχηρές απουσίες, βαρύγδουπα λόγια και «όλα καλώς καμωμένα», στον απολογισμό που έκανε ο Κυρ. Μητσοτάκης, ξεκίνησε το συνέδριο της ΝΔ. Σε επανάληψη τα γνωστά διλήμματα στον δρόμο προς τις κάλπες.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Καραγεωργοπούλου για Κωνσταντοπούλου: Είπε ότι έχω κλεμμένη έδρα, ο σύντροφός της πήρε έδρα ενώ δεν είχε δικαίωμα
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Καραγεωργοπούλου για Κωνσταντοπούλου: Είπε ότι έχω κλεμμένη έδρα, ο σύντροφός της πήρε έδρα ενώ δεν είχε δικαίωμα

Η ανεξάρτητη βουλευτής δεν σταμάτησε εκεί, αλλά αποκάλυψε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου την χαρακτήρισε «σκυλάκι» όταν την είδε να μιλά με υπουργό της κυβέρνησης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μάντζος: Η προπαγάνδα είναι το ύστατο καταφύγιο ενός συστήματος εξουσίας σε αποδρομή
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Μάντζος: Η προπαγάνδα είναι το ύστατο καταφύγιο ενός συστήματος εξουσίας σε αποδρομή

«Δεν ξέρω αν πρέπει κανείς να θυμώσει ή να γελάσει, καθώς η φωνή της κυβέρνησης, ο εκπρόσωπός της, και όχι απλά ένας υπουργός - ακροδεξιό μεγάφωνο, βάλλει κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με κατηγορίες τις οποίες κατασκευάζουν σήμερα για ζητήματα γνωστά εδώ και πολλά χρόνια», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Υποκλοπές: Η τελευταία ευκαιρία ώστε να σωθεί η χαμένη τιμή του Άρειου Πάγου
Πολιτική 15.05.26

Υποκλοπές: Η τελευταία ευκαιρία ώστε να σωθεί η χαμένη τιμή του Άρειου Πάγου

Με φόντο τις υποκλοπές, όλα τα φώτα της υπόθεσης πέφτουν πάνω στον αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα, που οι πληροφορίες τον θέλουν ένα από τα ισχυρά φαβορί διαδοχής του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Σε «καφενείο» μετέτρεψαν πάλι τη Βουλή Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Είσαι αισχρή» – «Είσαι φασίστας»
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Σε «καφενείο» μετέτρεψαν πάλι τη Βουλή Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Είσαι αισχρή» – «Είσαι φασίστας»

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για την σύσταση ταμείου καινοτομίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκρούστηκε μετωπικά με τον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τα όσα έγιναν νωρίτερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας που εισηγήθηκε την άρση ασυλίας της

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Νέα Αριστερά δείχνει την πόρτα της εξόδου στον Χαρίτση – «Αποφασίστε γρήγορα» το μήνυμα Σακελλαρίδη
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Η Νέα Αριστερά δείχνει την πόρτα της εξόδου στον Χαρίτση – «Αποφασίστε γρήγορα» το μήνυμα Σακελλαρίδη

Φανερή ενόχληση επικρατεί στη Νέα Αριστερά για τη σύσκεψη της μειοψηφίας και τις σκέψεις τους για αποχώρηση ενόψει της ανακοίνωσης του κόμματος Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Διαμαντοπούλου: Η πολιτική σύγκρουση οφείλει να παραμένει θεσμική με επίκεντρο τα μεγάλα ζητήματα της χώρας
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Διαμαντοπούλου: Η πολιτική σύγκρουση οφείλει να παραμένει θεσμική με επίκεντρο τα μεγάλα ζητήματα της χώρας

Να επιστρέψουμε στην «πραγματική πολιτική» ζητά η Άννα Διαμαντοπούλου, τονίζοντας πως ενώ στην Λετονία παραιτήθηκε η πρωθυπουργός επειδή drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας, στην Ελλάδα το θέμα του drone στην Λευκάδα πέρασε σχεδόν στα ψιλά, ενώ επί δύο ημέρες η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από προσωπικές επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Θα ζητήσετε από τον πρωθυπουργό να πείσει τη σύζυγό του να φέρει στην Ελλάδα τα χρήματα που έχει στο εξωτερικό;
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Θα ζητήσετε από τον πρωθυπουργό να πείσει τη σύζυγό του να φέρει στην Ελλάδα τα χρήματα που έχει στο εξωτερικό;

«Στο επόμενο Forum 'Αλήθεια' για τα fake news οργανώστε μια συζήτηση με εσάς, τον κ. 'Ζούκοφ' και τον κ. 'Δημήτρη Κατακουζηνό'. Θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουμε και τον... κ. 'Κατακουζηνό'», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Υόρκη: Μεθυσμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε πεζούς – Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες
Στις ΗΠΑ 16.05.26

Μεθυσμένος οδηγός στη Νέα Υόρκη έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε πεζούς - Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες

Αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος στη Νέα Υόρκη είπε ότι ο οδηγός ήταν εκτός ελέγχου και στην τρελή πορεία του «πάτησε» έναν άνδρα, ο οποίος βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητό του

Σύνταξη
Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
Διπλωματία 16.05.26

Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli

Οι διαρροές από την Τουρκία συνεχίζονται για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», ενώ οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες σε προεκλογική περίοδο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το «Μητσοτάκης ή χάος» επανέφερε ο πρωθυπουργός – Ομιλίες κορυφαίων στελεχών στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Το «Μητσοτάκης ή χάος» επανέφερε ο πρωθυπουργός – Ομιλίες κορυφαίων στελεχών στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ

Ετοιμάζονται να ανέβουν στο βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, στον απόηχο της ομιλίας Μητσοτάκη, ο οποίος εξήγησε τους λόγους που - για τον ίδιο - «πρέπει» η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει μια τρίτη θητεία, χωρίς να πει κουβέντα για τα σκάνδαλα και περιοριζόμενος να δηλώσει ότι «λυπάται και θυμώνει» με την «εισαγόμενη» ακρίβεια

Σύνταξη
Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»
Editorial 16.05.26

Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»

Η χυδαία απόπειρα «δολοφονίας χαρακτήρα» σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, απλώς επιβεβαιώνει τη βαθύτερη ανηθικότητα του συστήματος που κυβερνά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Επίτευγμα Μητσοτάκη η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά
Δήλωση Τσουκαλά 16.05.26

ΠΑΣΟΚ: Επίτευγμα Μητσοτάκη η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζω να τον ακούσει ο πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μεσσηνία: Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα – Καταζητείται ο σύζυγός της
Φως στο Τούνελ 16.05.26

Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα - Καταζητείται με διεθνές ένταλμα ο σύζυγός της

Η υπόθεση της εξαφάνισης της Χριστίνας Εξαρχουλέα έχει πάρει πλέον ποινικές διαστάσεις, καθώς η Δικαιοσύνη κατέληξε ότι τη γυναίκα την δολοφόνησαν και έκρυψαν τη σορό της

Σύνταξη
Με τεχνητή νοημοσύνη και νέες τεχνολογίες η ΑΑΔΕ στοχεύει στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών
Στόχος 16.05.26

Με τεχνητή νοημοσύνη και νέες τεχνολογίες η ΑΑΔΕ στοχεύει στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

Για την αύξηση των εισπράξεων έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών, την εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου και τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της αύξησης των νέων ληξιπρόθεσμων, χρησιμοποιούνται η σύγχρονη τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη

Σύνταξη
Κοζάνη: Μυστήριο η εξαφάνιση 78χρονου – «Είναι σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε»
Αγωνία χωρίς τέλος 16.05.26

Μυστήριο η εξαφάνιση 78χρονου από τα Σέρβια Κοζάνης - «Είναι σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε»

Ο Στέργιος Βλάχος, γνωστός έμπορος από την Κοζάνη, βγήκε από το σπίτι του το πρωί της 6ης Μαΐου για έναν περίπατο και από τότε τα ίχνη του χάθηκαν μυστηριωδώς.

Σύνταξη
Κόμμα Τσίπρα: Σε πλήρη λειτουργία το στρατηγείο της Φιλελλήνων – Στήνουν τα ψηφοδέλτια – Σχεδιασμός μέχρι και για τις δημοτικές εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Κόμμα Τσίπρα: Σε πλήρη λειτουργία το στρατηγείο της Φιλελλήνων – Στήνουν τα ψηφοδέλτια – Σχεδιασμός μέχρι και για τις δημοτικές εκλογές

Το οργανωτικό του κόμματος σε πλήρη λειτουργία, μπαίνουν τα πρώτα ονόματα στα ψηφοδέλτια, τα πρόσωπα εμπιστοσύνης του προέδρου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ραντεβού με την πρόκριση στο Final Four τα κορίτσια της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού
Αθλητισμός & Σπορ 16.05.26

Ραντεβού με την πρόκριση στο Final Four τα κορίτσια της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού

Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει την Σαμπαντέλ και θα δώσει να βρεθεί σε ένα ακόμη Final Four Champions League – Φιλοδοξεί να μιμηθεί το κατόρθωμα των αντρών, αλλά και της ομάδας μπάσκετ

Σύνταξη
Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σάββατο – Αφρικανική σκόνη, βροχές και κατά τόπους χαλαζόπτωση
Καιρός 16.05.26

Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σάββατο - Αφρικανική σκόνη, βροχές και κατά τόπους χαλαζόπτωση

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε περιοχές της Πελοποννήσου των Κυκλάδων και της Κρήτης - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Συνελήφθη επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ, ως επικεφαλής σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
ΗΠΑ 16.05.26

Συνελήφθη επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ, ως επικεφαλής σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τον ηγέτη ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι «κατηύθυνε και προέτρεψε» σε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και Εβραίων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σύνταξη
Ο εναέριος χώρος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπό πίεση – Η Ουκρανία, ο πόλεμος και τα «αδέσποτα» drones
Κίνδυνος διάχυσης 16.05.26

Ο εναέριος χώρος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπό πίεση – Η Ουκρανία, ο πόλεμος και τα «αδέσποτα» drones

Παραβιάσεις εναέριων χώρων σε Βαλτική και Φινλανδία από «τυφλωμένα» ουκρανικά drones και συντριβές πυροδοτούν εντάσεις, φόβους και ερωτήματα για κενά ασφαλείας στα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
Cookies