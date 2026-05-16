Το «Μητσοτάκης ή χάος» επανέφερε ο πρωθυπουργός – Ομιλίες κορυφαίων στελεχών στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ

Ξεκίνησαν οι εργασίες της δεύτερης ημέρας του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, με κορυφαία στελέχη του κόμματος να ετοιμάζονται για τις ομιλίες τους, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν υποψηφιότητα για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη

Στα «πηγαδάκια» του συνεδρίου, τόσο μετά την χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, όσο και σήμερα το πρωί, κυριάρχησαν προβληματισμοί και σκέψεις για την επόμενη ημέρα, καθώς το κυβερνών κόμμα έχει ήδη μπει σε τροχιά προεκλογική, ενώ τα διλήμματα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εισέφεραν τίποτα το καινούργιο.

Κλισέ και διλήμματα χωρίς αντίκρυσμα

Επαναφέροντας, στην ουσία, το γνωστό «Μητσοτάκης ή χάος», ο πρωθυπουργός επιχείρησε να απαξιώσει συνολικά την αντιπολίτευση, χωρίς ακραίες επιθέσεις, πάντως – έχει τον Γεωργιάδη για αυτές – επαναλαμβάνοντας τα περί «τοξικότητας» και δηλώνοντας πως ο μόνος στόχος των άλλων κομμάτων είναι να ρίξουν την κυβέρνηση, χωρίς να διατυπώνουν μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση.

«Το δίλημμα της επόμενης κάλπης δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Δεν αναμετριόμαστε με το κενό, αλλά με συγκεκριμένα πρόσωπα», όπως είπε, πάντως, προσωποποιώντας την αναμέτρηση και κάνοντας πως δεν βλέπει την δημοσκοπική κατρακύλα των τελευταίων μηνών για το κόμμα του.

Με τη ΝΔ να παραμένει, προς το παρόν, στην πρώτη θέση, αλλά να απέχει πολύ από την αυτοδυναμία, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να συσπειρώσει το κομματικό του ακροατήριο, σε μία προσπάθεια να κατευνάσει τη γκρίνια και να κρατήσει ενωμένη τη «γαλάζια» παράταξη, η οποία δοκιμάζεται από εσωκομματικούς τριγμούς.

Οι ηχηρές απουσίες και το θέμα της διαδοχής Μητσοτάκη

Την ίδια ώρα, η ηχηρή απουσία δύο πρώην πρωθυπουργών και προέδρων της ΝΔ, του Κώστα Καραμανλή και του διαγραφέντα Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος δεν αποκλείεται να ιδρύσει δικό του κόμμα, έκλεψαν τις εντυπώσεις από την πρώτη ημέρα του συνεδρίου.

Παράλληλα, «σιγοβράζει» το θέμα της διαδοχής Μητσοτάκη, με κορυφαία στελέχη να βρίσκονται σε στάση αναμονής, καθώς το πολιτικό κλίμα εντός και εκτός ΝΔ φαίνεται να ευνοεί την αλλαγή, αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και να αυτοθαυμάζεται για τα «επιτεύγματά» του, μάλλον αποτελεί πλέον βαρίδι για μια νέα κυβερνητική θητεία.

Η ακρίβεια που «θυμώνει» τον πρωθυπουργό και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Ταυτόχρονα, οι δηλώσεις του, κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, για την ακρίβεια προκάλεσαν την αγανάκτηση των πολιτών και την χλευασμό από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική».

«Είναι δικό του επίτευγμα η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά», υπογραμμίζει ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνοντας δηκτικά: «Εκτός και αν ο κ. Μητσοτάκης νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση».

«’Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια’ ο κ. Μητσοτάκης. Μα ποιόν δουλεύει;», αναρωτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την ομιλία του πρωθυπουργού στο συνέδριο της ΝΔ, και έδωσε τα εύσημα «στους λογογράφους του», τονίζοντας ότι «παίρνουν το Όσκαρ ευρηματικότητας», καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης «επιχειρηματολόγησε ότι θέλει να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, γιατί λέει θέλει να έχει λόγο στην κατανομή των κονδυλίων της αγροτικής πολιτικής στην Ευρώπη. Τι ακριβώς σκέφτεται δηλαδή, να κάνει απευθείας αναθέσεις της ΚΑΠ στου κολλητούς του ‘Χασάπη’ και ‘Φραπ’; Απίστευτος κυνισμός, απίστευτο σολάρισμα από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς», υπογράμμισε η Κουμουνδούρου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο, μπορεί να «λυπάται και να θυμώνει» με την «εισαγόμενη» ακρίβεια, ωστόσο, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα όσα έχει κάνει έως τώρα η κυβέρνησή του. «Συμπληρώνονται επτά χρόνια διακυβέρνησης και μπορούμε να πούμε ότι, παρά τις δυσκολίες, τις κρίσεις και τις διεθνείς διαταράξεις, η χώρα έκανε άλματα προόδου», όπως είπε, προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα της πτώχευσης είναι, τώρα, στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη». Γιατί από αυτή την ανάπτυξη δεν κερδίζουν και οι Έλληνες πολίτες, δεν εξήγησε, αρκέστηκε πάντως να κάνει λόγο για «αστοχίες και λάθη, που πρέπει να διορθωθούν», λέγοντας πως «η εντολή που θα ζητήσει η ΝΔ από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες δεν θα είναι μία εντολή επανάπαυσης ή επανάληψης λαθών. Αλλά εντολή αλλαγών και σκληρής δουλειάς».

Μένει να φανεί από τις επόμενες δημοσκοπήσεις πόσες και πόσους έπεισε να του δώσουν και τρίτη ευκαιρία.