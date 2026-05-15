«Τι δουλειά έχει ο κοριός εδώ;» – Η ρετσινιά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν σβήνει με 300 ταϊσμένους κλακαδόρους

Κανείς δεν έρανε με ροδοπέταλα, ουδείς τον υποδέχθηκε με δάκρυα στα μάτια τον «οσιομάρτυρα» της παράταξης, όπως επιχείρησε –ομολογουμένως ανεπιτυχώς- να εμφανιστεί στο come back του, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Ο πρωθυπουργικός ανιψιός αν δεν είχε φροντίσει να είναι εκεί και κάποιοι καλοταϊσμένοι από το φαγοπότι (ο Γρήγορης είναι ως γνωστόν μεγάλη καρδιά) κλακαδόροι και ο στρατός του, που δεν είναι άλλοι από τον μαύρο προπαγανδιστικο μηχανισμό της ΝΔ, Ομάδα Αλήθειας & ΣΙΑ, θα αισθανόταν απολύτως persona non grata.

Στράφι πήγαν τα τραπεζώματα και τα κεράσματα -επί μία εβδομάδα άλλη δουλειά δεν έκανε, λένε οι γνωρίζοντες- σε κόσμο και ντουνιά, προκειμένου η είσοδός του στο Συνέδριο της ΝΔ, να υπολείπεται μόνο αυτής του Χριστού στα Ιεροσόλυμα.

Για Παρασκευή των Βαΐων ετοιμαζόταν όταν ξεκίνησε για το Συνέδριο, γράφοντας στα παλαιότερα των πανάκριβων υποδημάτων του, τον –επονομαζόμενο από τον ίδιο- «μπάρμπα» του, που του είχε διαμηνύσει να μην τολμήσει να παρευρεθεί.

Φευ! Σαν «Μεγάλη Παρασκευή» ήταν όταν είδε την υποδοχή και σκέφτηκε προφανώς ότι πήγαν τζάμπα τόσα λεφτά για τους κομπάρσους. Ξεχώριζαν μέσα στο πλήθος οι ενθουσιώδεις πιτσιρικάδες και κάτι κυρίες και κύριοι, χωρίς τον αέρα του δεξιού που πήγε στο μεγάλο γεγονός, στο συνέδριο του κόμματος του. Λίγο τυχάρπαστοι έμοιαζαν, σαν να μην είχαν μπει στο πετσί του ρόλου.

Αλλά το είχε οργανώσει τόσο καλά… ετοιμαζόταν για τη μεγάλη επιστροφή. «Τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση» ήταν ο πηχυαίος τίτλος της Real. Από την αείμνηστη Μαρινέλα με το «Για ‘σενανε μπορώ» είχε ο κόσμος να ριγήσει έτσι από συγκίνηση.

«Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξη μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω» τόνισε με ταπεινοφροσύνη ο Δημητριάδης, προκειμένου να σβήσει τη ρετσινιά και από «Γρηγόριος ο κοριός» να γίνει ο «Γρηγόριος ο γαλάζιος οσιομάρτυρας».

Απέτυχε όμως παταγωδώς. «Τι δουλειά έχει εδώ ο κοριός;» ακούστηκαν να λένε πολλοί εξ αυτών, που βρήκαν εξόχως προκλητική την παρουσία του στο Συνέδριο, μιλώντας για απροκάλυπτο αμοραλισμό.

ΕΥΠ και Predator… ήταν όλοι τους εκεί

Ισως δεν στάθμισε σωστά ότι οι παρακολουθούμενοι -για λόγο που δεν έμαθαν ποτέ –από την ΕΥΠ και πολλοί από την επίσης μακρά λίστα του Predator βρίσκονταν στον ίδιο χώρο. Με τα σκουρόχρωμα κοστούμια τους να κάνουν κοντράστ με το χρώμα του προσώπου τους όταν η αρτηριακή πίεση χτύπησε κόκκινο στο αντάμωμα του ψηλού πρωθυπουργικού ανιψιού.

Μάλιστα οι περισσότεροι εξ αυτών «πέφτοντας» πάνω στον Δημητριαδη, σε αντίθεση με τον θίασο των πληρωμένων χειροκροτητών, γύρισαν επιδεικτικά στην πλάτη στον επιφανή «κοριό».

Ίσως να σκέφτηκαν και να φύγουν δείχνοντας την ενόχληση και τον αποτροπιασμό τους, αλλά… για τη Νέα Δημοκρατία μιλάμε και τη δεξιά παράταξη. Πάνω από όλα ο καθωσπρεπισμος, το «τι θα πει ο κόσμος;» και φυσικά το πάθος για την «καρέκλα». Όλα για την καρέκλα τους…

Επίκειτο και η ομιλία, του «μπάρμπα» Δημητριάδη και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που επίσης τους τα ‘χουν μαζεμένα όπως φάνηκε στην υποδοχή του, αλλά… είναι γλυκιά η εξουσία, ενίοτε και η ψευδαίσθηση ότι την έχεις ή ότι θα την ξαναπάρεις. Οπότε λούφαξαν… στις καρεκλίτσες τους.