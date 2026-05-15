Expla-in 15 Μαΐου 2026, 18:00
Eνσωμάτωση

The Expla-in Project: Είναι πολιτική η Eurovision;

Η συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision εξελίσσεται σε χαρτί ήπιας διπλωματίας και προκαλεί αντιδράσεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
Eικονοληψία: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου – Γιάννης Κανελλόπουλος
Μοντάζ: Μάριος Φώτος
Παραγωγή: Μαρίνα Βερνίκου
Toxic Productivity: Γιατί νιώθετε ενοχές όταν δεν κάνετε «αρκετά»;

Τι σχέση μπορεί να έχει η Eurovision με τον πόλεμο, τη γεωπολιτική και τα διπλωματικά παιχνίδια;

Όπως αποδεικνύουν οι τελευταίες διοργανώσεις και ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Βιέννη μεγάλη.

Με το Ισραήλ να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο παρασκήνιο.

Η συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό δεν ακυρώθηκε ποτέ, παρά τον πόλεμο στη Γάζα, την διαχρονική πολιτική του απέναντι στους Παλαιστίνιους και τις χώρες που θεωρεί εχθρικές στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις καταγγελίες περί προσπαθειών επηρεασμού της ψήφου του κοινού, ήταν μία πολιτική απόφαση.

Μποϊκοτάζ στη Eurovision

Και είχε συνέπειες. Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία και Σλοβενία ανακοίνωσαν ότι δεν θα λάβουν μέρος, λόγω μποϊκοτάζ για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία αποφάσισαν μάλιστα ότι δεν θα μεταδώσουν καν τον τελικό της Eurovision, με τη Σλοβενία συγκεκριμένα να προχωρά ένα βήμα περαιτέρω και να μεταδίδει στη θέση του σειρά προγραμμάτων για την Παλαιστίνη.

Ακόμα και στην Ολλανδία που αποφασίστηκε να μεταδοθεί ο διαγωνισμός, λόγω της μη συμμετοχής, αναμένεται ότι θα είναι εξαιρετικά μειωμένα τα νούμερα τηλεθέασης.

Ενώ στη Βιέννη το βράδυ του τελικού αναμένεται διαδήλωση ως αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους.

Έρευνα για το ρόλο του Ισραήλ

Η υπόθεση του διαγωνισμού απασχόλησε ακόμα και έρευνα των New York Times, με τίτλο, «πώς το Ισραήλ μετέτρεψε την σκηνή της Eurovision σε εργαλείο ήπιας ισχύος», υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ οργάνωσε καμπάνια υπέρ της συμμετοχής του το 2024 και εκκλήσεις προς το κοινό να ψηφίζει έως και 20 φορές το ισραηλινό τραγούδι, κάτι που τότε επέτρεπαν οι κανονισμοί.

Σημειώνοντας μάλιστα ότι μέρος της χρηματοδότησης προήλθε από το γραφείο «hasbara» της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Φέτος δημοσιογράφοι που ασχολούνται επισταμένα με το διαγωνισμό, βάζουν μία ακόμα παράμετρο, ότι το Ισραήλ θα επιδιώξει να κερδίσει και σε κάθε περίπτωση ανησυχεί ιδιαιτέρως για ενδεχόμενη νίκη της Φινλανδίας που θα σήμαινε διοργάνωση της Eurovision σε φινλανδικό έδαφος, με ισραηλινές πηγές να ισχυρίζονται πως μία τέτοια εξέλιξη θα ήταν ιδιαίτερα «δύσκολη» για το Τελ Αβίβ.

Η περίπτωση της Φινλανδίας

Η αρνητική διάθεση του Ισραήλ απέναντι στη Φινλανδία δημιουργεί ερωτήματα για το πώς θα κινηθεί στην προσπάθεια κατεύθυνσης της ψήφου.

Οι περιορισμοί και οι συλλήψεις

Ο αυστριακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF, που φιλοξενεί την Eurovision 2026, αν και αρχικά υποστήριξε ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να επιβάλει περιορισμούς ούτε στο κοινό ούτε στη μετάδοση του διαγωνισμού, παρά τις έντονες αντιδράσεις γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ, λέγοντας ότι ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης είναι «να αποτυπώνει την πραγματικότητα, χωρίς ωραιοποιήσεις», εντούτοις το γύρο του κόσμου κάνει η εικόνα της σύλληψης διαδηλωτή στην αρένα, κατά τον πρώτο ημιτελικό, για συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Πολιτική απόφαση η συμμετοχή του Ισραήλ

Ακόμα και αν η διοργάνωση της Eurovision επιμένει στον απολίτικο χαρακτήρα της, τα γεγονότα αποδεικνύουν πως η συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό είναι μία πολιτική απόφαση. Μία απόφαση η οποία αντικατοπτρίζει τους συσχετισμούς στην EBU και την επιρροή του Ισραήλ.

Ακόμα και αν η EBU υποστήριξε ότι ο διαγωνισμός πρέπει να παραμείνει «ουδέτερος χώρος» και ότι όλες οι χώρες που πληρούν τους τεχνικούς κανόνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτιά» κάτω από τις 2.250 μονάδες

Toxic Productivity: Γιατί νιώθετε ενοχές όταν δεν κάνετε «αρκετά»;

Ομόλογα: Καταρρέουν παγκοσμίως καθώς ο πληθωρισμός τρομάζει τους επενδυτές

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

The Expla-in Project | ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής
ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής

Πρώτος σταθμός το Συνέδριο της ΝΔ. Στο βάθος η βραδιά των πρώτων εκλογών, που ανάλογά με το αποτέλεσμα, θεωρείται πιθανό να δημιουργήσει θέμα ηγεσίας. Πώς οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες σχεδιάζουν τις κινήσεις τους για την επόμενη μέρα;

«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
Στη διάρκεια των απολογιών τους παραδέχθηκαν ότι συνευρέθηκαν ερωτικά με την κοπέλα, αλλά επανέλαβαν ότι όλα έγιναν και με τη δική της συναίνεση.

Πληθωρισμός: Από τις Βρυξέλλες έως την Αθήνα – Οι πιέσεις προμηνύουν εξελίξεις
«Καλπάζει» ο πληθωρισμός απειλώντας την οικονομική σταθερότητα. Η εύθραυστη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ επηρεάζει καθοριστικά την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, συμπαρασύροντας τις τιμές προς τα πάνω. Τα «καμπανάκια» που ηχούν, προπομπός εξελίξεων.

Μάντζος: Η προπαγάνδα είναι το ύστατο καταφύγιο ενός συστήματος εξουσίας σε αποδρομή
«Δεν ξέρω αν πρέπει κανείς να θυμώσει ή να γελάσει, καθώς η φωνή της κυβέρνησης, ο εκπρόσωπός της, και όχι απλά ένας υπουργός - ακροδεξιό μεγάφωνο, βάλλει κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με κατηγορίες τις οποίες κατασκευάζουν σήμερα για ζητήματα γνωστά εδώ και πολλά χρόνια», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Ρωσία, Λιθουανία και Ανατολική Ευρώπη: Πώς η Black Card του Έπσταϊν έγινε «εργαλείο» διακίνησης γυναικών
Πώς το γραφείο του Τζέφρι Έπσταϊν χρησιμοποιούσε την premium εξυπηρέτηση της American Express για ταξίδια γυναικών, κρατήσεις βίζας και απόλυτη μυστικότητα;

Υποκλοπές: Η τελευταία ευκαιρία ώστε να σωθεί η χαμένη τιμή του Άρειου Πάγου
Με φόντο τις υποκλοπές, όλα τα φώτα της υπόθεσης πέφτουν πάνω στον αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα, που οι πληροφορίες τον θέλουν ένα από τα ισχυρά φαβορί διαδοχής του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Σε «καφενείο» μετέτρεψαν πάλι τη Βουλή Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Είσαι αισχρή» – «Είσαι φασίστας»
Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για την σύσταση ταμείου καινοτομίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκρούστηκε μετωπικά με τον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τα όσα έγιναν νωρίτερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας που εισηγήθηκε την άρση ασυλίας της

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς μέσα στο μπαρ γεμάτο κόσμο
Κάμερα ασφαλείας μέσα στο μπαρ στην Καλλιθέα κατέγραψε τις στιγμές που ο δράστης με το όπλο στο χέρι αναζητά την 43χρονη και την πυροβολεί ανάμεσα στους θαμώνες - Η γυναίκα αρχίζει να τρέχει και ο δράστης ατάραχος παραμένει μέσα στο μπαρ

Εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες που συνεργάζονταν στις κλοπές αυτοκινήτων και στη διακίνηση ναρκωτικών – 18 συλλήψεις
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, πυροβόλο όπλο και σφαίρες καθώς και ποσότητες ναρκωτικών

Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων
Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε νέα παγκόσμια επισιτιστική κρίση, αυξάνοντας δραματικά τις τιμές τροφίμων λόγω της ενεργειακής και εφοδιαστικής αστάθειας

Η Νέα Αριστερά δείχνει την πόρτα της εξόδου στον Χαρίτση – «Αποφασίστε γρήγορα» το μήνυμα Σακελλαρίδη
Φανερή ενόχληση επικρατεί στη Νέα Αριστερά για τη σύσκεψη της μειοψηφίας και τις σκέψεις τους για αποχώρηση ενόψει της ανακοίνωσης του κόμματος Τσίπρα

Στα σκαριά το αστικό πάρκο Πύργου
Το αστικό πάρκο, θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό δυο γήπεδα μπάσκετ, έναν υπαίθριο χώρο καλλισθενικής γυμναστικής, όργανα γυμναστικής μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον Δήμο Πύργου.

Διαμαντοπούλου: Η πολιτική σύγκρουση οφείλει να παραμένει θεσμική με επίκεντρο τα μεγάλα ζητήματα της χώρας
Να επιστρέψουμε στην «πραγματική πολιτική» ζητά η Άννα Διαμαντοπούλου, τονίζοντας πως ενώ στην Λετονία παραιτήθηκε η πρωθυπουργός επειδή drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας, στην Ελλάδα το θέμα του drone στην Λευκάδα πέρασε σχεδόν στα ψιλά, ενώ επί δύο ημέρες η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από προσωπικές επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

