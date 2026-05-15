The Expla-in Project: Είναι πολιτική η Eurovision;

Τι σχέση μπορεί να έχει η Eurovision με τον πόλεμο, τη γεωπολιτική και τα διπλωματικά παιχνίδια;

Όπως αποδεικνύουν οι τελευταίες διοργανώσεις και ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Βιέννη μεγάλη.

Με το Ισραήλ να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο παρασκήνιο.

Η συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό δεν ακυρώθηκε ποτέ, παρά τον πόλεμο στη Γάζα, την διαχρονική πολιτική του απέναντι στους Παλαιστίνιους και τις χώρες που θεωρεί εχθρικές στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις καταγγελίες περί προσπαθειών επηρεασμού της ψήφου του κοινού, ήταν μία πολιτική απόφαση.

Μποϊκοτάζ στη Eurovision

Και είχε συνέπειες. Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία και Σλοβενία ανακοίνωσαν ότι δεν θα λάβουν μέρος, λόγω μποϊκοτάζ για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία αποφάσισαν μάλιστα ότι δεν θα μεταδώσουν καν τον τελικό της Eurovision, με τη Σλοβενία συγκεκριμένα να προχωρά ένα βήμα περαιτέρω και να μεταδίδει στη θέση του σειρά προγραμμάτων για την Παλαιστίνη.

Ακόμα και στην Ολλανδία που αποφασίστηκε να μεταδοθεί ο διαγωνισμός, λόγω της μη συμμετοχής, αναμένεται ότι θα είναι εξαιρετικά μειωμένα τα νούμερα τηλεθέασης.

Ενώ στη Βιέννη το βράδυ του τελικού αναμένεται διαδήλωση ως αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους.

Έρευνα για το ρόλο του Ισραήλ

Η υπόθεση του διαγωνισμού απασχόλησε ακόμα και έρευνα των New York Times, με τίτλο, «πώς το Ισραήλ μετέτρεψε την σκηνή της Eurovision σε εργαλείο ήπιας ισχύος», υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ οργάνωσε καμπάνια υπέρ της συμμετοχής του το 2024 και εκκλήσεις προς το κοινό να ψηφίζει έως και 20 φορές το ισραηλινό τραγούδι, κάτι που τότε επέτρεπαν οι κανονισμοί.

Σημειώνοντας μάλιστα ότι μέρος της χρηματοδότησης προήλθε από το γραφείο «hasbara» της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Φέτος δημοσιογράφοι που ασχολούνται επισταμένα με το διαγωνισμό, βάζουν μία ακόμα παράμετρο, ότι το Ισραήλ θα επιδιώξει να κερδίσει και σε κάθε περίπτωση ανησυχεί ιδιαιτέρως για ενδεχόμενη νίκη της Φινλανδίας που θα σήμαινε διοργάνωση της Eurovision σε φινλανδικό έδαφος, με ισραηλινές πηγές να ισχυρίζονται πως μία τέτοια εξέλιξη θα ήταν ιδιαίτερα «δύσκολη» για το Τελ Αβίβ.

Η περίπτωση της Φινλανδίας

Η αρνητική διάθεση του Ισραήλ απέναντι στη Φινλανδία δημιουργεί ερωτήματα για το πώς θα κινηθεί στην προσπάθεια κατεύθυνσης της ψήφου.

Οι περιορισμοί και οι συλλήψεις

Ο αυστριακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF, που φιλοξενεί την Eurovision 2026, αν και αρχικά υποστήριξε ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να επιβάλει περιορισμούς ούτε στο κοινό ούτε στη μετάδοση του διαγωνισμού, παρά τις έντονες αντιδράσεις γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ, λέγοντας ότι ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης είναι «να αποτυπώνει την πραγματικότητα, χωρίς ωραιοποιήσεις», εντούτοις το γύρο του κόσμου κάνει η εικόνα της σύλληψης διαδηλωτή στην αρένα, κατά τον πρώτο ημιτελικό, για συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Πολιτική απόφαση η συμμετοχή του Ισραήλ

Ακόμα και αν η διοργάνωση της Eurovision επιμένει στον απολίτικο χαρακτήρα της, τα γεγονότα αποδεικνύουν πως η συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό είναι μία πολιτική απόφαση. Μία απόφαση η οποία αντικατοπτρίζει τους συσχετισμούς στην EBU και την επιρροή του Ισραήλ.

Ακόμα και αν η EBU υποστήριξε ότι ο διαγωνισμός πρέπει να παραμείνει «ουδέτερος χώρος» και ότι όλες οι χώρες που πληρούν τους τεχνικούς κανόνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής.