Χάντμπολ: Έλαμψε η Εθνική, νίκησε με ανατροπή (29-27) την Ολλανδία

Νίκη και εμφάνιση με υποσχέσεις για την Εθνική αδρών χάντμπολ, η οποία κοίταξε στα μάτια την υπερδύναμη Ολλανδία και την νίκησε με ανατροπή, με σκορ 29-27, στο πρώτο ματς των play offs του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Η ρεβάνς θα γίνει την Κυριακή (17/5, ώρα 16:00) στο Ρότερνταμ

Η Εθνική νικούσε 14-12 στο ημίχρονο, όμως έχανε 25-20 στο 52’, στο ματς που έγινε στο κλειστό «Τάσος Καμπούρης» της Χαλκίδας, παρόλα αυτά δεν κατέθεσε τα όπλα. Έτσι έφτασε σε μια μεγάλη νίκη και καλείται να υπερασπιστεί το προβάδισμα των δυο γκολ στη ρεβάνς. Αν τα καταφέρει θα πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα γίνει στη Γερμανία το διάστημα 13-31 Ιανουαρίου 2027.

Τα τελευταία λεπτά ήταν ακατάλληλα για καρδιακούς. Η Εθνική μείωσε 21-25 με τον Λιάπη και με τρία γκολ του Παναγιώτου και ένα του Τσακουρίδη έκανε το 25-26. Ο Σμιτς δέχθηκε δίλεπτη αποβολή, η Ελλάδα προηγήθηκε 27-26 με τους Τόσκα και Παναγιώτου, ο Ντράνκετ έκανε το 27-27, ο Παναγιώτου με πέναλτι στο τελευταίο λεπτό έκανε το 28-27 και μετά ο Αραμπατζής το τελικό 29-27.

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 6-3, 9-5, 11-8, 11-9, 14-12 (ημ.), 17-14, 18-18, 19-21, 20-23, 23-26, 29-27.