Χάντμπολ: Έλαμψε η Εθνική, νίκησε με ανατροπή (29-27) την Ολλανδία
Ξεχείλιζε το πάθος στην Εθνική ανδρών χάντμπολ που νίκησε με 29-27 την Ολλανδία, μια από τις μεγάλες δυνάμεις του αθλήματος, στο ματς για τα play offs του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος
- Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; - Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά
- Τι αλλάζει στα ταξίδια στην Ευρώπη - Ενα εισιτήριο, πλήρη δικαιώματα
- Κρήτη: Στη φυλακή ο 30χρονος που κατηγορείται ότι πέταξε τη σύζυγό του από το αυτοκίνητο και την παρέσυρε
- Ανδρουλάκης προς ΝΔ: Αποτύχατε να προσφέρετε στους πολίτες μια καλύτερη ζωή
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Νίκη και εμφάνιση με υποσχέσεις για την Εθνική αδρών χάντμπολ, η οποία κοίταξε στα μάτια την υπερδύναμη Ολλανδία και την νίκησε με ανατροπή, με σκορ 29-27, στο πρώτο ματς των play offs του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Η ρεβάνς θα γίνει την Κυριακή (17/5, ώρα 16:00) στο Ρότερνταμ
Η Εθνική νικούσε 14-12 στο ημίχρονο, όμως έχανε 25-20 στο 52’, στο ματς που έγινε στο κλειστό «Τάσος Καμπούρης» της Χαλκίδας, παρόλα αυτά δεν κατέθεσε τα όπλα. Έτσι έφτασε σε μια μεγάλη νίκη και καλείται να υπερασπιστεί το προβάδισμα των δυο γκολ στη ρεβάνς. Αν τα καταφέρει θα πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα γίνει στη Γερμανία το διάστημα 13-31 Ιανουαρίου 2027.
Τα τελευταία λεπτά ήταν ακατάλληλα για καρδιακούς. Η Εθνική μείωσε 21-25 με τον Λιάπη και με τρία γκολ του Παναγιώτου και ένα του Τσακουρίδη έκανε το 25-26. Ο Σμιτς δέχθηκε δίλεπτη αποβολή, η Ελλάδα προηγήθηκε 27-26 με τους Τόσκα και Παναγιώτου, ο Ντράνκετ έκανε το 27-27, ο Παναγιώτου με πέναλτι στο τελευταίο λεπτό έκανε το 28-27 και μετά ο Αραμπατζής το τελικό 29-27.
Τα πεντάλεπτα: 1-2, 6-3, 9-5, 11-8, 11-9, 14-12 (ημ.), 17-14, 18-18, 19-21, 20-23, 23-26, 29-27.
- Μεντιλίμπαρ: «Ο Ροντινέι είναι πλέον εξτρέμ – Θα έπρεπε να έχουμε βάλει περισσότερα γκολ»
- Νίκολιτς: «Αφελές το γκολ που δεχθήκαμε, αλλά η απόδοσή μας ήταν πολύ καλή»
- Μπενίτεθ: «Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τη ροή του αγώνα, αλλά διαχειρίστηκε καλά το μομέντουμ ο Ολυμπιακός»
- LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας
- Χάντμπολ: Έλαμψε η Εθνική, νίκησε με ανατροπή (29-27) την Ολλανδία
- Super League: Η βαθμολογία των playoffs μετά την 5η αγωνιστική (pic)
- LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
- ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1: Έμεινε «όρθια» στην Τούμπα η Ένωση (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις