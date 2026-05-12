Σοκ στο NBA: Πέθανε ο σέντερ του Μέμφις, Μπράντον Κλαρκ στα 29 του χρόνια

Παγκόσμιο σοκ στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Μπράντον Κλαρκ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 29 ετών σοκάροντας τόσο τον κόσμο του NBA, όσο και τους Μέμφις Γκρίζλις, στους οποίους ανήκε.

O Κλαρκ ήταν το νούμερο 21 του Draft το 2019 και επιλέχθηκε από τους Θάντερ, οι οποίοι τον παραχώρησαν με ανταλλαγή στο Μέμφις. Ακόμα δεν γνωρίζουμε πολλά για τα αίτια του θανάτου του, ωστόσο πριν από ενάμιση μήνα είχε συλληφθεί. Συγκεκριμένα την Τετάρτη 1 Απριλίου συνελήφθη στο Αρκάνσας με κατηγορίες για ναρκωτικά και υπερβολική ταχύτητα.

Την εφετινή σεζόν είχε παίξει σε μόλις δύο παιχνίδια και δεν υπολογιζόταν μέχρι το φινάλε της χρονιάς, λόγω τραυματισμού που αντιμετώπισε. Ο Κλαρκ είχε κατηγορηθεί για αντικανονική προσπέραση, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, φυγή και υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Brandon Clarke of the Memphis Grizzlies has died at 29 years old. RIP.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 12, 2026

Έπαιξε 7 σεζόν στο NBA, έχοντας μέσο όρο 10,2 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 309 αγώνες στο μαγικό πρωτάθλημα και το 2022 είχε υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Γκρίζλις αξίας πενήντα εκατομμυρίων δολαρίων.