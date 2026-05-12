Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει 11,5 εκατ. ευρώ στη Βαρκελώνη

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει την επενδυτική του δραστηριότητα στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, προχωρώντας στην εξαγορά των εμβληματικών γκαλερί Via Wagner, στην πολυτελή περιοχή Turó Park της Βαρκελώνης, έναντι 11,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Μετά την πρόσφατη απόκτηση της ποδοσφαιρικής ομάδας Κορνεγιά, ο Αργεντινός αστέρας εντάσσει στο χαρτοφυλάκιο της κτηματομεσιτικής του εταιρείας, Edificio Rostower, έναν χώρο 4.000 τετραγωνικών μέτρων που παρέμενε σε αχρηστία για πάνω από τρεις δεκαετίες. Το ακίνητο ανήκε μέχρι πρότινος στη Socimi Santomera Bay, η οποία συμφώνησε τελικά στην πώληση του ενεργητικού στην εταιρεία του Μέσι.

Από την εγκατάλειψη στον πλήρη εκσυγχρονισμό

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, το κτίριο πρόκειται να ανακαινιστεί ριζικά με σκοπό να διατεθεί στην αγορά ενοικίασης. Η αρχική ιδέα αφορά τη μετατροπή του χώρου σε ένα σύγχρονο συγκρότημα γραφείων που θα περιλαμβάνει και γαστρονομικές προτάσεις.

Η κίνηση αυτή ενισχύει την παρουσία του Μέσι στον κλάδο των ακινήτων και της φιλοξενίας, καθώς μέσω της εταιρείας του ελέγχει ήδη την αλυσίδα MiM Hotels (με ξενοδοχεία σε Σίτζες, Ίμπιζα, Μαγιόρκα, Μπακέιρα, Σοτογκράντε και Ανδόρα), αλλά και τα εστιατόρια Hincha, υπό τη διαχείριση του διακεκριμένου σεφ Nandu Jubany.

«Όταν ένας επενδυτής με την παγκόσμια εμβέλεια του Λιονέλ Μέσι επιλέγει τη Βαρκελώνη, στέλνει ένα ηχηρό σήμα στη διεθνή αγορά, ενισχύοντας τη θέση της πόλης ως κορυφαίου ευρωπαϊκού προορισμού για επενδύσεις υψηλής αξίας», δήλωσε εκπρόσωπος της πωλήτριας εταιρείας Santomera Bay.

σκοτεινή ιστορία των γκαλερί Via Wagner

Οι γκαλερί Via Wagner εγκαινιάστηκαν το 1985 ως ένας υπερπολυτελής εμπορικός χώρος που φιλοξενούσε περισσότερους από εκατό ιδιοκτήτες καταστημάτων. Ωστόσο, οι συνεχείς διαφωνίες μεταξύ των συνιδιοκτητών οδήγησαν στο οριστικό κλείσιμο του χώρου το 1993.

Έκτοτε, το ακίνητο μετατράπηκε σε εστία παράνομων καταλήψεων, ενώ το 2001 υπέστη σοβαρές ζημιές στον σκελετό του λόγω πυρκαγιάς. Η Santomera Bay κατάφερε να συγκεντρώσει την πλήρη κυριότητα του χώρου μόλις το 2025, προκαλώντας το ενδιαφέρον πολλών επενδυτών, με τον Μέσι να αναδεικνύεται τελικά νικητής της δημοπρασίας.

Αν και το έργο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ήδη μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι («tier 1» operators) έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να στεγάσουν τις δραστηριότητές τους στο ανανεωμένο ακίνητο της οδού Wagner.