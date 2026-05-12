Στην 7η θέση από το τέλος ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα αναφορικά με το ποσοστό των κονδυλίων (επιδοτήσεων) του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουν φτάσει στην αγορά.

Το 2025 έχει διανεμηθεί σε τελικούς αποδέκτες το 48,8% των κονδυλίων στην Ελλάδα

Τα στοιχεία δείχνουν πως συνολικά έως και το 2025 έχει διανεμηθεί σε τελικούς αποδέκτες το 48,8% των κονδυλίων στην Ελλάδα, έναντι του 62,8% κατά μέσο ανά την ΕΕ.

ΠΑΣΟΚ: Διαχειριστική ανεπάρκεια

Με τον κίνδυνο να χαθούν κονδύλια να αυξάνεται, «η ευθύνη της κυβέρνησης είναι μεγάλη και ιστορική», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Σπατάλησαν με την κοινωνική μεροληψία, τη μεταρρυθμιστική αδράνεια, τον πελατειασμό και τη διαχειριστική ανεπάρκεια μια μεγάλη παραγωγική ευκαιρία για τη χώρα. Υπονόμευσαν τις προσπάθειες του λαού μας για μια διατηρήσιμη ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς με το Ταμείο να μετρά τις τελευταίες εβδομάδες ζωής και η μάχη με το χρόνο για να μην χαθούν κονδύλια να εντείνεται.

Είναι πολλά τα λεφτά…

Η Ελλάδα διεκδικεί ένα πακέτο αξίας περίπου 36 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό το ήμισυ των χρημάτων είναι επιδοτήσεις και τα υπόλοιπα δάνεια.

Στο πεδίο των δανείων υπάρχει επίσης υστέρηση στην Ελλάδα, αναφορικά με τη διανομή τους στην αγορά. Η αναλογία ροών δανείων ως δόσεις και ποσού που μεταφέρεται στους τελικούς αποδέκτες είναι η 5η χειρότερη μεταξύ των κρατών που ζήτησαν και έλαβαν δάνειο.