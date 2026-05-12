Στη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, βρίσκεται το υπό δημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, προσπερνώντας το ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για ακόμα μια δημοσκόπηση που προσπαθεί να αποτυπώσει τη δυναμική του πρώην πρωθυπουργού, που αποφάσισε να επιστρέψει στην ενεργό πολίτικη, αν και είναι νωρίς για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα.

Και η νέα δημοσκόπηση αποτυπώνει μια ρευστή πολιτική εικόνα

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το επίσης υπό δημιουργία κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, στην πέμπτη θέση το ΚΚΕ, ενώ υποχωρούν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φτάνει το 1%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.

Η πρόθεση ψήφου στη δημοσκόπηση της Interview

Αναλυτικότερα, στην ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», το 26,8% απαντά τη ΝΔ και ακολουθούν το «κόμμα Τσίπρα» με 13,7%, το ΠΑΣΟΚ με 13,2%, το «κόμμα Καρυστιανού» με 7,8%, το ΚΚΕ με 5,2%, η Ελληνική Λύση με 5,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, η Φωνή Λογικής με 3,3%,το ΜέΡΑ25 με 2,7%, οι Δημοκράτες με 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,9%, η Νίκη με 0,8%, η Νέα Αριστερά με 0,6%, το «άλλο» με 2,7%, ενώ αναποφάσιστο δηλώνει το 10,5%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 30,1%

Κόμμα Τσίπρα 15,1%

ΠΑΣΟΚ 14,9%

Κόμμα Καρυστιανού 8,7%

ΚΚΕ 5,8%

Ελληνική Λύση 5,7%

Πλεύση Ελευθερίας 5,5%

Φωνή Λογικής 3,5%

ΜέΡΑ25 3,1%

Δημοκράτες 2%

ΣΥΡΙΖΑ 1%

Νίκη 0,9%

Νέα Αριστερά 0,7%

Άλλο 3%

Στην ερώτηση «Με ποιον από τους παρακάτω τρόπους πρέπει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια;» όπου κάποιος μπορούσε να διαλέξει μέχρι τρεις επιλογές:

το 26% απαντά με μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης,

το 17,2% με μείωση της φορολογίας εισοδήματος,

το 17,1% με ελέγχους στην αγορά, το 15% με μείωση ή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ,

το 12,7% με την επιβολή πλαφόν σε συγκεκριμένα προϊόντα/υπηρεσίες,

το 6,1% με ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων,

το 2,8% με επιδόματα σε συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες,

το 1,6% με επιδόματα (fuel pass, market pass),

«άλλο» απαντά το 1,3%, ενώ το 0,2% απαντά «τίποτα από αυτά, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι».

Στην ερώτηση «Αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ποιο από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο», οι συμμετέχοντες απαντούν:

ΠΑΣΟΚ 49,1%

Κόμμα Τσίπρα 22,9%

Κόμμα Καρυστιανού 11,3%

Άλλο 9,4%

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 7,3%.

Στην ερώτηση «Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση απαντούν:

Μητσοτάκη Κ. 31%

Κανέναν 16,9%

Τσίπρα Α. 15,1%

Ανδρουλάκη Ν. 10,7%

Καρυστιανού Μ. 5,7%

Κουτσούμπα Δ. 4,8%

Βελόπουλο Κ. 4,8%

Κωνσταντοπούλου Ζ. 3,5%

Λατινοπούλου Α. 2,7%

Κασσελάκη Σ. 2%

Σακελλαρίδη Γ. 0,7%

Φάμελλο Σ. 0,6%

Νατσιό 0,5%

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 1%

Σε σχέση με τη διεξαγωγή εκλογών, το 45,4% απαντά ότι ο πρωθυπουργός θα πάει σε πρόωρες εκλογές, το 50% απαντά ότι θα εξαντλήσει την τετραετία και το 4,6% απαντά «Δεν ξέρω / Δεν απαντώ».

Στην ίδια δημοσκόπηση, υπήρχε και η ερώτηση «Με ποιον από τους παρακάτω τρόπους αντιμετωπίζετε στο νοικοκυριό σας την ακρίβεια (μέχρι τρεις επιλογές)».

Το 20,8% απαντά «Περιόρισα δαπάνες για ένδυση / υπόδηση», το 20,6% λέει «Περιόρισα τις εξόδους μου» και το 13,7% «Περιόρισα δαπάνες σούπερ μάρκετ».

Δείτε τη σχετική κάρτα με όλες τις απαντήσεις: