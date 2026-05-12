Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΖ’)
Language 12 Μαΐου 2026, 09:45

Βασική φιλοσοφική θέση των Σκεπτικών είναι η «ισοσθένεια» (ισορροπία, ισοδυναμία) των λόγων, που σημαίνει ότι λόγος και αντίλογος έχουν την ίδια δύναμη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τεχνικό λεξιλόγιο των Σκεπτικών, που συγκρότησαν την τρίτη κύρια φιλοσοφική σχολή των Ελληνιστικών Χρόνων (έχουμε ήδη αναφερθεί στις σχολές των Στωικών και των Επικουρείων). Ο γεννήτορας της σκεπτικής φιλοσοφίας, ο Πύρρων ο Ηλείος (καταγόταν από την Ήλιδα), δίδασκε τη διαρκή αμφιβολία και την αμφισβήτηση των πάντων (των κάθε είδους δογμάτων, του καλού και του κακού, της ορθής γνώσης, της αλήθειας αυτής καθαυτήν), καθώς η αληθινή φύση των πραγμάτων δε φανερώνεται σε εμάς. Με τη διδασκαλία του έθεσε τα θεμέλια του πυρρωνισμού, του ενός από τα δύο ρεύματα του σκεπτικισμού. Το άλλο ήταν ο λεγόμενος ακαδημαϊκός ή ακαδημεικός (από την Ακαδημία Πλάτωνος) σκεπτικισμός, που πρέσβευε το –σχεδόν– ανέφικτον της γνώσης σε πλήρη και οριστικό βαθμό, καθώς και την ανάπτυξη της διαλεκτικής για την υποστήριξη ακόμα και διαμετρικά αντίθετων θέσεων.

Βασική φιλοσοφική θέση των Σκεπτικών είναι η ισοσθένεια (ισορροπία, ισοδυναμία) των λόγων, που σημαίνει ότι λόγος και αντίλογος έχουν την ίδια δύναμη, ότι για όλα τα θέματα υπάρχουν λόγοι αντίθετοι και ισοδύναμοι. Σύμφωνα με την εν λόγω αρχή, που αντιπαρατίθεται στο δογματισμό των Στωικών, κάθε επιχείρημα έχει τη δική του ισχύ, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υιοθετείται το ένα και να απορρίπτεται το άλλο, το ακριβώς αντίθετο, που μπορεί επίσης να ισχύει (παντί λόγω λόγον ίσον αντικείσθαι).

Οι τυπικές φράσεις (σκεπτικαί φωναί) που εκφράζουν την αρχή της ισοσθένειας είναι οι εξής: ουδέν μάλλον (καθόλου περισσότερο), ουδέν ορίζω (δεν ορίζω τίποτα με δογματικό τρόπο, δεν αποφαίνομαι), τάχα (ίσως, ενδεχομένως), επέχω (συγκρατούμαι, κρατιέμαι σε απόσταση και αναστέλλω την κρίση μου, δεν εκφέρω γνώμη) και εποχή (αναστολή κρίσης ή αποφυγή εκφοράς κρίσης), πάντα εστίν αόριστα (όλα τα άδηλα αντικείμενα της έρευνας μού φαίνονται ακαθόριστα ή απροσδιόριστα) και πάντα εστίν ακατάληπτα (όλα τα άδηλα αντικείμενα της έρευνας μού φαίνονται ακατανόητα), ακαταληπτώ (δεν εννοώ) και ακαταληψία (αδυναμία κατανόησης).

Ο Σέξτος ο Εμπειρικός, σκεπτικός φιλόσοφος (Πυρρώνειος) του 2ου-3ου αιώνα μ.Χ., αναφέρει πως οι Σκεπτικοί ήλπιζαν ότι θα ανακτήσουν την αταραξία (ψυχική ηρεμία, ανενόχλητη και γαλήνια κατάσταση της ψυχής), κρίνοντας οριστικά την αναντιστοιχία ανάμεσα στα φαινόμενα (τα αισθητά, τα πράγματα όπως μας φαίνονται) και στα νοούμενα (τα νοητά, όσα συλλαμβάνουμε με το νου). Καθώς όμως δεν κατάφεραν να το επιτύχουν, κατέληξαν στην εποχή (στάση της διάνοιας διά της οποίας ούτε αρνούμαστε αλλά ούτε και βεβαιώνουμε κάτι). Με τη σειρά της, η αταραξία ακολούθησε ως σύμπτωμα την εποχή, όπως η σκιά ακολουθεί το σώμα.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, ξενόγλωσση έκδοση αφιερωμένη στο σκεπτικισμό κατά την αρχαιότητα (επιμέλεια – εισαγωγή Richard Bett, Cambridge University Press, 2010).

Χωροταξικό στον τουρισμό: Τι αλλάζει σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης

Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu
Η αρχή προστασίας καταναλωτών στη Γαλλία διαπιστώνει ότι τα επικίνδυνα προϊόντα σε ασιατικές πλατφόρμες όπως η Shein ξεπερνούν κατά πολύ αυτό άλλων διαδικτυακών αγορών

ΑΔΕΔΥ: Απεργία για αυξήσεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού – Τι θα γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου - Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10:30 το πρωί, στην πλατεία Κλαυθμώνος

Ροντ Στιούαρτ στον βασιλιά Κάρολο: Συγχαρητήρια που βάλατε το καθαρματάκι στη θέση του στην Αμερική
Ο Ροντ Στιούαρτ συνεχάρη τον βασιλιά Κάρολο για την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, με μια αιχμηρή ατάκα που φάνηκε να στοχεύει στον Ντόναλντ Τραμπ

Τα αμαρτήματα του Στάρμερ που παρέδωσαν τη Βρετανία στον Φάρατζ
«Το ζήτημα είναι ότι το σχέδιό του Κιρ Στάρμερ το οποίο διευκολύνθηκε σε κάθε βήμα από τους βουλευτές που τώρα επιδιώκουν να τον απομακρύνουν, είναι τόσο αντιδημοφιλές όσο και ξεκάθαρα επικίνδυνο»

NBA: Επίδειξη δύναμης και «σκούπα» των Θάντερ στους Λέικερς (vids)
Οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έβγαλαν τις... σκούπες, νίκησαν 115-110 τους Λος Άντζελες Λέικερς, έκαναν το 4-0 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA και πέρασαν στους τελικούς, όπου περιμένουν αντίπαλο – Ισοφάρισαν σε 2-2 οι Καβαλίερς στην Ανατολή.

Χάρπερ Μπέκαμ: Αγωνία για τη 14χρονη γόνο – Project Harper, Πάρις Χίλτον και το «σύνδρομο της κληρονόμου»
Η 14χρονη Χάρπερ Μπέκαμ φαίνεται να ακολουθεί με μαθηματική ακρίβεια τα βήματα των γονιών της στον κόσμο των επιχειρήσεων. Η επιλογή της είναι ανησυχητική

Καμπανάκι επιστημόνων: Φόβοι για μια «ιδιαίτερα δύσκολη» χρονιά όσον αφορά τις πυρκαγιές
«Φέτος η περίοδος των πυρκαγιών στον κόσμο άρχισε πολύ δυνατά με 50% περισσότερες καμένες επιφάνειες από το μέσο όρο γι' αυτή την περίοδο της χρονιάς», υπογράμμισε ο Τίοντορ Κίπινγκ του Imperial College του Λονδίνου

Ηράκλειο: Απολογείται ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του
Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από την υπόθεση της 28χρονης μητέρας στην Κρήτη, η οποία εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι ανατροπές που φέρνει το χωροταξικό στον τουρισμό σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις
Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο χωροταξικό στον τουρισμό – Η ένσταση των ξενοδόχων για τον περιορισμό στις κλίνες – Οι περιορισμοί στα Airbnb παραπέμπονται σε νομοθετική ρύθμιση στο μέλλον

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

