11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Οι ανεξέλεγκτοι ξένοι διαιτητές τύπου Σάντσεθ Μαρτίνεθ και ο Λανουά που αποφεύγει τα πλέι οφ τίτλου
On Field 11 Μαΐου 2026, 20:52

Ούτε εκθέσεις στέλνονται στις ομοσπονδίες τους ούτε η UEFA ενημερώνεται για τα κραυγαλέα λάθη τους. Γιατί ο Λανουά κατάλαβε ότι δεν είχε αξία να ορίζει τον εαυτό του ως παρατηρητή τους

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Τα αφηγήματα είναι για να γίνονται ανέκδοτα, όπως και οι μάσκες για να βγαίνουν. Καλή ώρα με την περίπτωση του Στεφάν Λανουά ότι τάχα τον βοηθά η UEFA για να φέρνει ξένους διαιτητές στην Super League, όμως η αλήθεια είναι ότι οι ορισμοί του είναι θέμα δημοσίων σχέσεων.

Για παράδειγμα: 1) Ο Λανουά φέρνει συνέχεια διαιτητές από την Γερμανία επειδή είναι φίλος με τον επικεφαλής Επιτροπής Διαιτησίας Κνουτ Κίρτσερ, 2) Δεν έρχονται διαιτητές από την Γαλλία, επειδή είναι τσακωμένος με τον συμπατριώτη του αρχιδιαιτητή Αντονι Γκοτιέ, 3) Δεν μπορούσε να φέρει ρέφερι από την Ιταλία επειδή τους είχε απαγορεύσει ο συνάδελφός του Τζιανλούκα Ρόκι καθώς δεν ήθελε να απασχολούνται με άλλα πρωταθλήματα, μετά άνοιξε ο δρόμος και κατά σύμπτωση ήρθε ο Σότσα για το «χειρουργείο» στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 3-1, 4) Ο Λανουά δεν μπορούσε να φέρει Ισπανούς επειδή είχαν επηρεαστεί από την… εμπειρία του Λαόθ στον τελικό Κυπέλλου του 2022, Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 1-0 και την 20λεπτη διακοπή με αποχώρηση για τα αποδυτήρια, επειδή οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πέταξαν πέτρα στον Αϊτόρ.

Το «εμπάργκο» των Ισπανών στην Super League έπαψε να υφίσταται και κάπου εδώ φτάσαμε στον απίθανο Σάντσεθ Μαρτίνεθ που σφύριξε το ματς της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ τίτλου της Stoiximan Super League Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1, ενώ πιο πριν είχε έρθει ο Μανθάνο για τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 3-0. Μπορεί να είναι ελίτ, όμως ο Ισπανός Σάντσεθ Μαρτίνεθ είναι από τους χειρότερους που ήρθαν.

Οι τρεις αποδείξεις για τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ

Ελίτ μόνο στο όνομα! Δεν είναι όλοι οι ελίτ ίδιοι. Πρώτη απόδειξη το σούπερ ανύπαρκτο πέναλτι στο κολλημένο χέρι του Ρέτσου στο σουτ του Οζντόεφ, πάλι καλά που τον κάλεσε ο συμπατριώτης του Μουνουέρα στο VAR όπου είδε ότι δεν σφύριξε πέναλτι-μαϊμού αλλά πέναλτι-αρκούδα και αναγκάστηκε να ανακαλέσει την απόφασή του (85’). Δεύτερη απόδειξη ότι οι τηλεκριτικοί Παναγιώτης Βαρούχας και Ηλίας Σπάθας συμφώνησαν ότι στο 52’ έπρεπε να αποβάλει με απευθείας κόκκινη κάρτα (σ.σ. έβγαλε κίτρινη) τον Μεϊτέ επειδή ο μέσος του ΠΑΟΚ έκανε κίνηση να χτυπήσει με το κεφάλι του τον Ντάνι Γκαρθία και πρόκειται για αντιαθλητική συμπεριφορά. Τρίτη απόδειξη ότι «ο κύριος καλώς τον Χ» ανέχθηκε τις καθυστερήσεις, με συνέπεια στο δεύτερο ημίχρονο να μην παιχθεί καθαρό ποδόσφαιρο ούτε για 15’.

Θα έχαναν κάθε ιδέα για τον Ισπανό

Αν η ΚΕΔ έστελνε έκθεση για την διαιτησία του Σάντσεθ Μαρτίνεθ (σ.σ. παρατηρήτρια ήταν το μέλος της ΚΕΔ Αντωνία Κόκοτου που δεν υπήρξε βοηθός διαιτητή πρώτης κατηγορίας) στην Ισπανία θα έχαναν κάθε ιδέα για τον 42χρονο δήθεν ελίτ διαιτητή. Όπως το ίδιο ισχύει και αν η έκθεση πήγαινε στον Ροσέτι, στον επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA. Σύμφωνα με πληροφορίες αποστέλλεται μόνο στον ρέφερι, μάλιστα με μεγάλη καθυστέρηση, ενώ είναι αμφίβολο αν την διαβάζει, μπορεί να την στέλνει απευθείας στον κάδο απορριμμάτων.

«Έκοψε» τον εαυτό του επειδή δεν υπήρχε νόημα

Εδώ είναι και το… μυστικό που ο Λανουά σταμάτησε να ορίζει παρατηρητή διαιτησίας τον εαυτό του στους ξένους διαιτητές. Γνώριζε ότι οι εκθέσεις τους και οι αναλύσεις του δεν είχαν αντίκρισμα, με αποτέλεσμα να το σκεφτεί καλύτερα, ώστε να σταματήσει να υποτιμά και τον εαυτό του. Παράλληλα, σταμάτησε να πηγαίνει και στα γήπεδα των αγώνων όπου όριζε ξένους διαιτητές, ώστε να μην φαίνεται ως υπεύθυνος, τώρα που λήγει και το συμβόλαιό του.

Ο Λανουά μόνος υπεύθυνος

Εκείνο που δεν έχει καταλάβει ο Λανουά είναι ο ίδιος έχει ευθύνη όχι μόνο για τους κακούς ξένους διαιτητές που φέρνει αλλά και για την κακή εικόνα της διαιτησίας της Super League. Και τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα, επειδή κατάργησε την τηλεκριτική του, μετά από κάθε αγωνιστική. Τι θα μπορούσε να πει μετά την διαιτησία του ξεπερασμένου ελίτ Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1 που ήταν επιπέδου δαπέδου, ή καλύτερα επιπέδου υπογείουq

ΗΠΑ: Πόσο πραγματικά στοιχίζει στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν [γραφήματα]

On Field 11.05.26

Ώρα Νέας Υόρκης…

Οι Νικς έβγαλαν «σκούπες», έφτασαν στους τελικούς της Ανατολής και φέτος μπορούν να κάνουν την υπέρβαση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ανέτοιμοι οι Έλληνες διαιτητές για ντέρμπι, εκτέθηκαν Γκαγκάτσης και Λανουά
On Field 11.05.26

Ανέτοιμοι οι Έλληνες διαιτητές για ντέρμπι, εκτέθηκαν Γκαγκάτσης και Λανουά

Μια ματιά στα τελευταία παιχνίδια δείχνει ότι βιάστηκαν να δημιουργήσουν «μαγική εικόνα» καθώς η κατάσταση είναι τραγική. Ομολογία αποτυχίας η επιμονή του Λανουά στους ίδιους και στους ίδιους

Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα
Παναθηναϊκός 10.05.26

Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα

Ο Παναθηναϊκός συμμετείχε σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τον παραμικρό στόχο και ήταν κομπάρσος... Μία κατάσταση που απαγορεύεται να επαναληφθεί στην επόμενη σεζόν.

NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ
Μπάσκετ 08.05.26

NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ

NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Ρεάλ Μαδρίτης σε…. βασιλική κρίση! Άγριοι τσακωμοί, «Εμπαπέ OUT» και μια ανυπόφορη άτιτλη διετία
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Ρεάλ Μαδρίτης σε…. βασιλική κρίση! Άγριοι τσακωμοί, «Εμπαπέ OUT» και μια ανυπόφορη άτιτλη διετία

Μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της ιστορίας της βιώνει η Ρεάλ Μαδρίτης, με άγριους τσακωμούς, πισώπλατα «μαχαιρώματα», ατελείωτη γκρίνια και την «ανυπόφορη αποτυχία» μιας άτιτλης διετίας.

Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Champions League 07.05.26

Santa… Kvaradona

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Μονόδρομος για τις ΗΠΑ η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων της Τεχεράνης, τονίζει ο Γαλιμπάφ
Μοχαμάντ Γαλιμπάφ 12.05.26

Μονόδρομος για τις ΗΠΑ η αποδοχή του σχεδίου «14 σημείων» του Ιράν

«Δεν υπάρχει εναλλακτική» για τις ΗΠΑ, τονίζει ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ «παρά μόνο να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού όπως αποτυπώνονται στην πρόταση 14 σημείων».

Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό
Radboudumc 12.05.26

Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό

Το προσωπικό πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Ναϊμέγκεν της Ολλανδίας, τέθηκε σε καραντίνα μετά από διαδικαστικά λάθη που αφορούσαν έναν ασθενή με τον χανταϊό

Σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο
Ελλάδα 12.05.26

Σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο

Η νεαρή μητέρα τεσσάρων παιδιών, νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή της να είναι σοβαρή αλλά σταθερή

EPPO: Η πρώτη αντίδραση για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
Το σχόλιο 11.05.26

Η πρώτη αντίδραση της EPPO για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων

Για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, να ανανεώσει για δύο και όχι για πέντε έτη τη θητεία των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Βρετανία: Ανταρσία στο Εργατικό Κόμμα – Δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ
Κυβερνητική κρίση 11.05.26

Βρετανία: Ανταρσία στο Εργατικό Κόμμα – Δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ

Την Τρίτη, ο Κιρ Στάρμερ έχει υπουργικό συμβούλιο. Και εκεί υπουργοί του αναμένεται να τον πιέσουν επίσης να παραιτηθεί. Του χρεώνουν την εκλογική ήττα μεταξύ άλλων.

Δημοσκόπηση: «Ανώμαλη προσγείωση» για τη Νέα Δημοκρατία – Δυναμικό «μπάσιμο» για το «κόμμα Τσίπρα»
Δημοσκόπηση 11.05.26

«Ανώμαλη προσγείωση» για τη Νέα Δημοκρατία - Δυναμικό «μπάσιμο» για το «κόμμα Τσίπρα»

Ιστορικό χαμηλό καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση την ίδια ώρα που στους πολίτες είναι διάχυτη η αίσθηση πως η διαφθορά και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εμποδίζουν τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου. Αυξάνονται οι αναποφάσιστοι εν αναμονή ανακοινώσεων νέων κομμάτων. Η «δυναμική» του «κόμματος Τσίπρα».

Ζακ Γαλιφιανάκης: «Η ζωή στο Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε»
Προτιμά την ησυχία; 11.05.26

Ζακ Γαλιφιανάκης: «Η ζωή στο Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε, μέχρι τα 28 δούλευα ως σερβιτόρος σε στριπτιτζάδικο»

Σε μια πρόσφατη συζήτηση, ο Κόναν Ο'Μπράιεν επαίνεσε τον Ζακ Γαλιφιανάκη λέγοντας ότι είναι «ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που γνωρίζω», αλλά παραμένει «ταπεινός».

Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα – Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός
Ελλάδα 11.05.26

Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα – Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός

Οχτώ άτομα έχουν οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ ενώ από τις μέχρι τώρα έρευνες έχουν βρεθεί, όπλα, σφαίρες και χειροβομβίδες - Οι δράστες εντοπίστηκαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα και συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της ΕΚΑΜ

«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 
Δημιουργία 11.05.26

«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 

Μετά από τέσσερις δεκαετίες απόλυτης κυριαρχίας στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό σινεμά, η Ζιλιέτ Μπινός περνάει πίσω από την κάμερα και μιλάει για το τραύμα, τη δύναμη και τη δημιουργία

Ώρα Νέας Υόρκης…
On Field 11.05.26

Ώρα Νέας Υόρκης…

Οι Νικς έβγαλαν «σκούπες», έφτασαν στους τελικούς της Ανατολής και φέτος μπορούν να κάνουν την υπέρβαση

LIVE: Τότεναμ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 11.05.26

LIVE: Τότεναμ – Λιντς

LIVE: Τότεναμ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Λιντς για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

LIVE: Νάπολι – Μπολόνια
Ποδόσφαιρο 11.05.26

LIVE: Νάπολι – Μπολόνια

LIVE: Νάπολι – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Μπολόνια για την 36η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

«Τέρας» χαρακτηρίζουν τον Μάικλ Τζάκσον οι κατήγοροι του
«Πλύση εγκεφάλου» 11.05.26

Από τη φιλία στη σεξουαλική κακοποίηση - Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον έσπασε τη σιωπή της

Τα αδέρφια Κάσιο ισχυρίστηκαν ότι ο Μάικλ Τζάκσον τους κακοποίησε όταν ήταν παιδιά, αφού πρώτα τους δελέασε με ακριβά δώρα και ταξίδια - Προσοχή σκληρές περιγραφές.

Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία
Κόσμος 11.05.26

Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία

Τουλάχιστον 100 πολίτες έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση σε αγορά στην πολιτεία Ζαμφάρα στη βορειοδυτική Νιγηρία, αντικρουόμενες πληροφορίες από τον στρατό και την Διεθνή Αμνηστία.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

