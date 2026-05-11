Η ΑΕΚ γιόρτασε στα μπουζούκια την κατάκτηση του πρωταθλήματος (vid)
Η ΑΕΚ πανηγυρίζει το φετινό πρωτάθλημα στο γήπεδό της, με την βραδιά να συνεχίζεται στα μπουζούκια.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η ΑΕΚ κατάφερε να κάνει την ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό μέσα στην «Allwyn Arena», για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League και να φτάσει στην κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της.
Η Νέα Φιλαδέλφεια έβαλε τα… γιορτινά της και ο κόσμος της Ένωσης πανηγύρισε την επιτυχία αυτή, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να συγχαίρει όλους τους παίκτες και το προπονητικό σταφ για όσα πέτυχαν τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
Φυσικά η βραδιά δεν τελείωσε εκεί, αλλά συνεχίστηκε στα μπουζούκια με την ομάδα να επισκέπτεται το νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούν η Ζόζεφιν και ο Νίκος Απέργης, δίνοντας έτσι μια διαφορετική νότα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Δείτε βίντεο από το πάρτι της ΑΕΚ:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Σίξερς – Νικς 114-144: Σαρωτικοί οι Νεοϋορκέζοι, πέρασαν με… σκούπα στους τελικούς της Ανατολής
- Η αγάπη του Λουίς Ενρίκε για την Μπαρτσελόνα δεν ξεχνιέται – Έμαθε ότι νίκησε στο clasico και ύψωσε τη γροθιά του (vid)
- Τίμπεργουλβς – Σπερς 114-109: Οι «λύκοι» ισοφάρισαν τη σειρά – Αποβολή για τον Γουεμπανιάμα
- Η ΑΕΚ γιόρτασε στα μπουζούκια την κατάκτηση του πρωταθλήματος (vid)
- Οι ομάδες που θα συνθέσουν το ζευγάρι του επόμενου Betsson Super Cup Ελλάδας
- Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0: Κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία της η «Μπάρτσα»!
- Μίλαν-Αταλάντα 2-3: «Κραχ» των γηπεδούχων και κίνδυνος να χάσει το Champions League
- Όλα τα γκολ της αγωνιστικής σε πλέι οφ και πλέι άουτ της Super League (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις