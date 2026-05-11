Οργή Γεωργιάδη για τη φωτογραφία με γυναίκα στα social – «Δεν είμαι εγώ, μάλλον είναι AI»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Για τη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου στα social media και εικονίζει έναν άνδρα και μια γυναίκα σε προσωπική στιγμή τοποθετήθηκε ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης, ζητώντας παράλληλα την αποφυγή της τοξικότητας στον δημόσιο διάλογο.

Η δήλωση αυτή του Αδ. Γεωργάδη έρχεται καθώς αρκετοί έσπευσαν να ταυτίσουν τον άνδρα της φωτογραφίας με τον ίδιο.

Όπως σημειώνει, η προσπάθεια αυτή στοχεύει στο να πλήξει τη δημόσια εικόνα και την προσωπικότητά του.

Ο υπουργός υπογραμμίζει την ανάγκη να διαχωρίζεται η αλήθεια από το ψέμα και να υπάρχει σεβασμός στις οικογένειες και στις προσωπικές ζωές των ανθρώπων. Τονίζει ότι «δεν είναι όλα αντικείμενο δημόσιου χλευασμού ή πολιτικής εκμετάλλευσης».

Διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει τον ίδιο λέγοντας πως «το πιθανότερο είναι προϊόν AI και τίθεται και το ζήτημα πώς θα προστατευθούμε από το ψέμα στην εποχή που ζούμε».

Υποστηρίζει δε πως όποιος θέλει να του ασκήσει κριτική «υπάρχουν όπως αναφέρει – σοβαρά ζητήματα και πολιτικές πράξεις πάνω στις οποίες μπορεί να το κάνει. Βρίσκομαι άλλωστε συνεχώς εκτεθειμένος στη δημόσια κριτική με σειρά ενεργειών και δηλώσεων μου. Αν κάποιοι θέλουν τόσο πολύ να με πλήξουν ή να με μειώσουν πολιτικά, ας το κάνουν πάνω στο έργο και στις πράξεις μου.»

Καταλήγει δε λέγοντας πως το να μετατρέπεται μία ψεύτικη ή αμφιλεγόμενη φωτογραφία σε δήθεν «σκάνδαλο» μόνο και μόνο επειδή βολεύει πολιτικά κάποιους, δείχνει ότι τελικά δεν τους ενδιαφέρει ούτε η αλήθεια ούτε η ουσία, απλώς ψάχνουν απεγνωσμένα κάτι για να πιαστούν. Και επιτέλους θα το ξαναπώ αφήστε την τοξικότητα έξω από την πολιτική μας ζωή.

Δείτε την ανάρτηση του Αδ. Γεωργιάδη

Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μία φωτογραφία που απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. Αρκετοί έσπευσαν να ταυτίσουν τον άνδρα της φωτογραφίας με εμένα, προσπαθώντας για ακόμη μία φορά να πλήξουν τη δημόσια εικόνα και την προσωπικότητά μου.… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 11, 2026



Σημειώνεται πως η σχετική ανάρτηση της φωτογραφίας ανέβηκε άτομο γνωστό για την ενεργή παρουσία στα social media, την οποία και κατέβασε μετά την προειδοποίηση του υπουργού ότι θα κινηθεί νομικά.