Οργή Γεωργιάδη για τη φωτογραφία με γυναίκα στα social – «Δεν είμαι εγώ, μάλλον είναι AI»
Να σταματήσει η τοξικότητα στην πολιτική ζητά ο Αδ. Γεωργιάδης για τη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει έναν άνδρα που μοιάζει με τον ίδιον και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. H συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI», ανέφερε μεταξύ άλλων
- Λευκάδα: Η στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης των εκρηκτικών που βρέθηκαν στο θαλάσσιο – Βίντεο ντοκουμέντο
- Στη φυλακή δύο από τους επτά κατηγορούμενους που υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
- Επίδομα παιδιού: Ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση έως 150 ευρώ
- Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Για τη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου στα social media και εικονίζει έναν άνδρα και μια γυναίκα σε προσωπική στιγμή τοποθετήθηκε ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης, ζητώντας παράλληλα την αποφυγή της τοξικότητας στον δημόσιο διάλογο.
Η δήλωση αυτή του Αδ. Γεωργάδη έρχεται καθώς αρκετοί έσπευσαν να ταυτίσουν τον άνδρα της φωτογραφίας με τον ίδιο.
Όπως σημειώνει, η προσπάθεια αυτή στοχεύει στο να πλήξει τη δημόσια εικόνα και την προσωπικότητά του.
Δείτε την ανάρτηση του Αδ. Γεωργιάδη
Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μία φωτογραφία που απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. Αρκετοί έσπευσαν να ταυτίσουν τον άνδρα της φωτογραφίας με εμένα, προσπαθώντας για ακόμη μία φορά να πλήξουν τη δημόσια εικόνα και την προσωπικότητά μου.…
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 11, 2026
Σημειώνεται πως η σχετική ανάρτηση της φωτογραφίας ανέβηκε άτομο γνωστό για την ενεργή παρουσία στα social media, την οποία και κατέβασε μετά την προειδοποίηση του υπουργού ότι θα κινηθεί νομικά.
- Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 2ος Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας
- Τα πιο γλυκά «κεράσια» όλων των εποχών
- Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς στη Νίκαια της Γαλλίας
- Λευκάδα: Η στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης των εκρηκτικών που βρέθηκαν στο θαλάσσιο – Βίντεο ντοκουμέντο
- «Έι, έι, έι!»: Τα πήρε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Ναϊρόμπι – Επέπληξε το κοινό
- Γεωλόγοι ενεργοποίησαν ρήγμα και προκάλεσαν εσκεμμένα χιλιάδες σεισμούς
- New York Times: Πώς το Ισραήλ «αγόρασε» τη Eurovision – Hasbara, Νετανιάχου, προπαγάνδα εκατομμυρίων
- Μπόλντγουιν: «Πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, έχει αυτοπεποίθηση μετά το 3-0 κόντρα στη Μονακό»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις