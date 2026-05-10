Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Με Ιβανούσετς κόντρα στον Ολυμπιακό (pic)
Η 11άδα του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (19:30).
- Πώς έγινε η δολοφονία του άνδρα στη Θεσσαλονίκη - Έδεσαν τούβλα στη σορό και την πέταξαν στον Λουδία
- Η πενταετία που «εξαϋλώθηκε» το αγροτικό εισόδημα
- Σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα
- Ημέρα της μητέρας: Έχουν λόγο να γιορτάζουν οι μαμάδες στην Ελλάδα;
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Με τον Ιβανούσετς στην αρχική 11άδα παρατάσσει τον ΠΑΟΚ ο Ραζβάν Λουτσέσκου στο «Γ. Καραϊσκάκης», για το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής των playoffs της Super League με τον Ολυμπιακό (19:30).
Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Παβλένκα, με τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας. Οι Μεϊτέ και Ζαφείρης θα είναι στα χαφ, με τους Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς και Ζίβκοβιτς πίσω από τον Γερεμέγεφ.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβάνουσετς, Γερεμέγεφ.
Η σχετική ανάρτηση:
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». #PreGame #OLYPAOK #StoiximanSuperLeague #Playoffs #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/4AowjGB6KE
— PAOK FC (@PAOK_FC) May 10, 2026
Στον πάγκο έμειναν οι Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Βολιάκο, Μπαταούλας, Τέιλορ, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Πέλκας, Χατσίδης, Μύθου και Τάισον, τη θέση του οποίου πήρε την 11άδα ο Ιβανούσετς.
- Άρης – ΟΦΗ 3-1: Νικητής ξανά, με ηγέτη τον Κουαμέ!
- LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
- LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
- Βόλος-Λεβαδειακός 0-3: Το δίδυμο των Πεντρόζο, Μπάλτσι έκανε τη διαφορά και οι Βοιωτοί παραμένουν πέμπτοι
- Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΑΕΚ
- ΑΕΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
- Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Με Ιβανούσετς κόντρα στον Ολυμπιακό (pic)
- Premier League: Έχασε ευκαιρία να κλειδώσει την πεντάδα η Άστον Βίλα – Ισοπαλία στο «Σίτι Γκράουντ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις