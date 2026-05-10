Κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator «δείχνει» ο Λάκης Λαζόπουλος – Καταθέτει μήνυση, προσφεύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια

Σε μια σημαντική αποκάλυψη που αποτελεί άλλη μια ισχυρή ένδειξη πως υπήρχε κοινό κέντρο παρακολούθησης, ΕΥΠ και Predator, προχώρησε ο Λάκης Λαζόπουλος, μιλώντας στην Αναστασία Γιάμαλη για την ενότητα Σέιφ Σπέις του in. Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής έχει βρεθεί και στις δύο λίστες παρακολούθησης, τόσο της ΕΥΠ όσο και του Predator.

Η μαρτυρία από τον Λάκη Λαζόπουλο

Και μπορεί η κυβέρνηση να αρνείται κάθε σχέση της ΕΥΠ με το Predator, μπορεί να επικαλείται το πόρισμα Ζήση επ’ αυτού, ωστόσο τα στοιχεία καταλήγουν σε εντελώς διαφορετικό συμπέρασμα από αυτό του πρώην αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου. Όπως λέει ο Λάκης Λαζόπουλος, η παγίδευσή του από το Predator έγινε μια συγκεκριμένη στιγμή και σε ένα μέρος όπου κανείς άλλος -πλην του ίδιου και του γιατρού του, αλλά και της… ΕΥΠ που τον παρακολουθούσε- γνώριζαν πως βρίσκεται εκείνη την ώρα.

Ας δούμε τον σχετικό διάλογο με την Αναστασία Γιάμαλη που αφορά στην παρακολούθηση του Λάκη Λαζόπουλου.

-Το όνομά σου ήταν αποδεδειγμένα στα άτομα τα στα οποία το κακόβουλο λογισμικό Predator έφτασε…

-Ήμουν και στην ΕΥΠ. Που εκεί είναι δικαιολογημένο, τέλος πάντων, κυβέρνηση είναι, ό,τι θέλει μπορεί να κάνει.

-Συγγνώμη. Είναι δικαιολογημένο ένας ηθοποιός, σεναριογράφος, καλλιτέχνης να παρακολουθείται από την ΕΥΠ για λόγους εθνικής ασφάλειας;

-Δε γνωρίζω για ποιους λόγους με παρακολουθούσαν, αλλά εν πάση περιπτώσει, το θεωρώ και φυσιολογικό, με την έννοια όπως γίνονται οι παρακολουθήσεις.

-Φυσιολογικό;

-Όχι φυσιολογικό.

-Νομιμοφανές.

-Δηλαδή εντάξει.

Λίγο πριν τον τομογράφο

– Δηλαδή δε με ενοχλεί ότι με παρακολουθούσε η ΕΥΠ. Με ενοχλεί ότι μπήκε και το Predator και το Predator μπήκε σε μια στιγμή στην οποία δεν μπορούσε παρά να ξέρει από την ΕΥΠ. Γιατί εγώ μπήκα μια φορά, μπήκα μία φορά στο νοσοκομείο, δεν το γνώριζε κανείς, παρά μόνο ο γιατρός μου, για ζήτημα ζωής και θανάτου. Εεε, οπότε δεν μπορεί να το ήξερε κανείς. Το ήξεραν μόνο αυτοί που ακούγονται στην ΕΥΠ και ειδοποίησαν επιτόπου. Και μπήκε το Predator τη στιγμή που είμαι μέσα στο νοσοκομείο, λίγο πριν μπω στον μαγνητικό τομογράφο, επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα που ήταν αφύσικο να το ξέρουν και ταράχτηκα και το πάτησα.

-Τι έλεγε το μήνυμα, Λάκη;

Το μήνυμα έλεγε, τι είναι αυτά που έχω μάθει για την υγεία σου; Εφημερίδα συντακτών και πάτα το. Πώς το ξέρουν; Εγώ δεν έχω ενημερώσει κανέναν. Έχω ενημερώσει μόνο τον γιατρό μου, ο οποίος έχει έρθει και πηγαίνουμε μυστικά στο νοσοκομείο. Και αυτό το μαθαίνουμε μετά από κάποια χρόνια.

-Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό που μου λες, γιατί είχαμε δείξει και στην εκπομπή τα μηνύματα και ήταν πολύ προσωποποιημένα. Άρα εσύ λες ότι η ΕΥΠ ενημέρωσε ότι υπήρχε κοινό κέντρο;

-Σίγουρα. Δε λέω ότι ενημέρωσε, λέω ότι άκουγαν από την ΕΥΠ ότι περνάω, γιατί ό,τι είπα, το είπα στον γιατρό μου. Θεωρώ ότι είναι αδύνατο να ξέρει ο γιατρός μου την Intellexa να πάρει τηλέφωνο και να τους πει παρακολουθήστε τον. Και εν πάση περιπτώσει, είδα ένα σημείο το οποίο δείχνει και άλλα πράγματα, τα οποία μεταγενέστερα θα τα πούμε. Μάλλον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα θα πάω κι εγώ γιατί εδώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση…

-Α, άρα σκέφτεσαι να κινηθείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

-Ασφαλώς. Και ελληνικά και ευρωπαϊκά.

-Θα το κάνεις άμεσα;

-Το ελληνικό νομίζω ότι.. με τον κύριο Κεσσέ που μιλάω, μόλις έχει ετοιμάσει αυτά που πρέπει να γίνουν, θα το κάνω.

Τα στοιχεία για το κοινό κέντρο

Υπενθυμίζεται ότι έχουν υπάρξει ουκ ολίγες καταθέσεις στη δίκη των υποκλοπών, που καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα με αυτό που καταθέτει ο κ. Λαζόπουλος. Εν προκειμένω μιλάμε για καταθέσεις που συνοδεύονταν με ισχυρές ενδείξεις πως υπήρχε κοινό κέντρο παρακολούθησης μεταξύ ΕΥΠ και Predator.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την φωτογραφία που απεικονίζει αυτοκίνητο της εταιρείας Krikel να βρίσκεται παρκαρισμένο μέσα στο χώρο του ΚΕΤΥΑΚ, Κέντρου που ανήκει στην ΕΥΠ, όπως αποκαλύφθηκε στη δίκη. Κυρίως όμως, αξίζει να υπενθυμίσουμε πως από τους στόχους παρακολούθησης που αποδεδειγμένα ταυτοποίησε η έρευνα της Αρχης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ένας στους τρεις αποτελούσε κοινό στόχο ΕΥΠ και Predator. Πιο συγκεκριμένα από τη λίστα των 92 ατόμων, οι 27 αποτέλεσαν κοινό στόχο.

Κι όμως, αυτό δεν αποτέλεσε ικανό στοιχείο ώστε να κινητοποιήσει τον πρώην αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση όταν έτρεχε την έρευνα των υποκλοπών. Θεωρήθηκε… τυχαίο γεγονός. Ομοίως, όταν ο Χρήστος Σπίρτζης ως τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ (και υπεύθυνος για την ΕΥΠ), είχε καταθέσει ερώτηση για την ΕΥΠ και τις παρακολουθήσεις που επιχειρούσε, ακριβώς πενήντα λεπτά αργότερα δεχόταν στο κινητό του το πρώτο μολυσμένο sms με Predator.

Συν τοις άλλοις, εκκρεμεί το πόρισμα της έρευνας της Οικονομικής Εισαγγελίας για τα εικονικά τιμολόγια της εταιρείας Krikel του Γιάννη Λαβράνου με τα οποία φαίνεται πως αγοράστηκε ο εξοπλισμός παρακολούθησης του Predator.