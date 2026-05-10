Ανδρουλάκης για την γιορτή της μητέρας: «Να την κάνουμε ξανά να νιώσει αυτό που είναι πραγματικά. Πολύτιμη»
Επικαιρότητα 10 Μαΐου 2026, 09:23

Ανδρουλάκης για την γιορτή της μητέρας: «Να την κάνουμε ξανά να νιώσει αυτό που είναι πραγματικά. Πολύτιμη»

Τις ευχές αυτές ο Νίκος Ανδρουλάκης συνόδευσε με ένα πλαίσιο προτάσεων

Τις ευχές του για την γιορτή της Μητέρας εξέφρασε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ– Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Τις ευχές αυτές συνόδευσε με ένα πλαίσιο προτάσεων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης για την γιορτή της μητέρας

«Η καλύτερη ευχή για την Ημέρα της Μητέρας είναι να την κάνουμε ξανά να νιώσει αυτό που είναι πραγματικά. Πολύτιμη. Σπάζοντας τον κύκλο της ανισότητας αμοιβών ανδρών-γυναικών», είναι το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τη σημερινή ημέρα.

@nikos.androulakisΗ καλύτερη ευχή για την Ημέρα της Μητέρας είναι να την κάνουμε ξανά να νιώσει αυτό που είναι πραγματικά. Πολύτιμη. Σπάζοντας τον κύκλο της ανισότητας αμοιβών ανδρών-γυναικών.♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που περιλαμβάνουν:

1.Νόμος-πλαίσιο για μισθολογική διαφάνεια

Άμεση ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/970 έως την προθεσμία της 7ης Ιουνίου 2026. Η Οδηγία προβλέπει δικαιώματα ενημέρωσης των εργαζομένων, διαφάνεια στις αμοιβές, αντιστροφή του βάρους απόδειξης και υποχρεώσεις αναφοράς για επιχειρήσεις από 100 εργαζομένους και πάνω.

2. Ρήτρα ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση

Έτσι η ισότητα δεν μένει γενική αρχή. Μπαίνει στον πυρήνα της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

3.Υποχρεωτικές μισθολογικές κλίμακες

Οι επιχειρήσεις να έχουν καταγεγραμμένες μισθολογικές ζώνες ανά θέση, εμπειρία, ευθύνη και προσόντα.

4. Διαφάνεια στις αγγελίες εργασίας

Κάθε αγγελία να αναφέρει εύρος αμοιβής ή αρχικό μισθό.

5. Ετήσια έκθεση μισθολογικού χάσματος

Για επιχειρήσεις άνω των 250 εργαζομένων: ετήσια δημοσίευση στοιχείων.
Για επιχειρήσεις 100–249 εργαζομένων: ανά τριετία, όπως προβλέπει η Οδηγία. Επιχειρήσεις κάτω των 100 εργαζομένων δεν έχουν υποχρέωση αναφοράς με βάση το ευρωπαϊκό ελάχιστο.

6. Αυτόματος μηχανισμός διόρθωσης όταν υπάρχει χάσμα άνω του 5%

Αν εντοπίζεται αδικαιολόγητη διαφορά άνω του 5% μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ίδια ή ισοδύναμη εργασία, η επιχείρηση να υποχρεούται σε:
• κοινή αξιολόγηση με εκπροσώπους εργαζομένων,
• σχέδιο διορθωτικών αυξήσεων,
•χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης,
• έλεγχο από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος

Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος

ΣΥΡΙΖΑ για drone στην Λευκάδα: Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες κ. Μητσοτάκη;
Επικαιρότητα 09.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για drone στην Λευκάδα: Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες κ. Μητσοτάκη;

«Οι κατόπιν εορτής καθησυχαστικές δηλώσεις μοιάζουν αστείες. Το Λιμενικό Σώμα, το υπ. Ναυτιλίας, το υπ. Εθνικής Άμυνας οφείλουν εξηγήσεις, και τις οφείλουν άμεσα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για 9η Μαΐου 1945: Τιμούμε την ημέρα της συντριβής του φασισμού, αγωνιζόμαστε για ειρήνη και δημοκρατία
Επικαιρότητα 09.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για 9η Μαΐου 1945: Τιμούμε την ημέρα της συντριβής του φασισμού, αγωνιζόμαστε για ειρήνη και δημοκρατία

«Ο αγώνας για την ειρήνη και η ενίσχυση του αντιπολεμικού κινήματος, αποτελεί καθήκον κάθε ανθρώπου που πιστεύει στις ιδέες της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη: Από ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο θαυμαστικό 
Πολιτική 09.05.26

Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη: Από ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο θαυμαστικό 

Με μεγαλοστομίες για την εξωτερική πολιτική κύλησε η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Αναφορικά με την ακρίβεια, αρκέστηκε να πει ότι κάνουμε ότι μπορούμε για να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Οι προτάσεις Αυτιά για «χωριά ΑμεΑ» προσβάλλουν τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τον πολιτισμό
Επικαιρότητα 09.05.26

ΠΑΣΟΚ: Οι προτάσεις Αυτιά για «χωριά ΑμεΑ» προσβάλλουν τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τον πολιτισμό

«Οι προτάσεις του ευρωβουλευτή είναι απόλυτα συμβατές με το κράτος φιλανθρωπίας της ΝΔ, όπου τα δικαιώματα υποκαθίστανται από γλίσχρα επιδόματα», τονίζει ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Δένδιας: Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η ΕΕ οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των μελών της
Επικαιρότητα 09.05.26

Δένδιας: Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η ΕΕ οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των μελών της

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα ασφάλειας στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ και στηρίζει ενεργά το εγχείρημα δημιουργίας ενιαίου αμυντικού βραχίονα και την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού της ρόλου», τονίζει ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
KKE για τα 81 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Βαδίζουμε στις αναμετρήσεις τού αύριο πιο έμπειροι
Επικαιρότητα 09.05.26

KKE για τα 81 χρόνια από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου: Βαδίζουμε στις αναμετρήσεις τού αύριο πιο έμπειροι

«Στην ήττα του φασισμού-ναζισμού καθοριστική ήταν η συμβολή και των λαϊκών εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων», τονίζει το ΚΚΕ, δηλώνοντας υπερήφανο «που αποτέλεσε τον εμπνευστή, οργανωτή και κύριο αιμοδότη της μεγάλης ΕΑΜικής Αντίστασης»

Σύνταξη
Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας
Επικαιρότητα 08.05.26

Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στέλνει μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, πως θα είναι εκτροπή να συναινέσει στους σχεδιασμούς της ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια
Επικαιρότητα 08.05.26

Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για 'ανθεκτική οικονομία' όταν το φαγητό, το σπίτι και η μετακίνηση γίνονται πολυτέλεια. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να ανατραπεί», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής
Επικαιρότητα 08.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής

Η πρόσβαση στην κατοικία, με δικαιοσύνη και ισοτιμία, θα αποτελέσει κεντρικό θέμα-πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση στο κράτος δικαίου η προσπάθεια Κασιδιάρη για επάνοδο στην πολιτική
Επικαιρότητα 08.05.26

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση στο κράτος δικαίου η προσπάθεια Κασιδιάρη για επάνοδο στην πολιτική

Η Χαριλάου Τρικούπη τόνισε ότι η επιδίωξη του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη, αποτελεί μια νέα απόπειρα παράκαμψης των θεσμικών περιορισμών που η ίδια η Δημοκρατία έχει θέσει για την προστασία της.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και χαμένες διδακτικές ώρες ο απολογισμός στο τέλος της σχολικής χρονιάς
Επικαιρότητα 07.05.26

ΠΑΣΟΚ: Χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και χαμένες διδακτικές ώρες ο απολογισμός στο τέλος της σχολικής χρονιάς

«Είναι η πρώτη φορά - σύμφωνα με καταγγελίες των τοπικών εκπαιδευτικών ενώσεων - που το πρόβλημα αποκτά τόσο μεγάλες διαστάσεις, αποκαλύπτοντας μια προκλητική αδιαφορία για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα της ΝΔ προς την επιστημονική κοινότητα – «Don’t trust our government»
Επικαιρότητα 07.05.26

ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα της ΝΔ προς την επιστημονική κοινότητα – «Don't trust our government»

«Η κατάρρευση του προγράμματος 'Trust Your Stars' αποτελεί ομολογία πολιτικής και διοικητικής αποτυχίας στη διαχείριση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων για την έρευνα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο
Πολιτική 06.05.26

Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υπερασπίστηκε την πρόταση του κόμματος για 4ημερη εργασία και επιτέθηκε στην υπουργό Παιδείας κατηγορώντας την για λαϊκισμό

Σύνταξη
Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας
Πολιτική 06.05.26

Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας

Με βάση τη δικογραφία, ο κ. Βελόπουλος εγκαλείται από πολιτευτή της κ. Λατινοπούλου ο οποίος του έκανε μήνυση για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έγιναν το 2025

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 06.05.26

Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου από τη Μεταπολίτευση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;
«Αναπόφευκτο» 10.05.26

Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;

Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί πως μια νέα παγκόσμια πανδημία δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή, με επίκεντρο αναπνευστικούς ιούς στους οποίους δεν έχουμε ανοσία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους – Παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο
Ελλάδα 10.05.26

Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους – Παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο

Για πρώτη φορά, η χώρα αποκτά δικά της θερμικά «μάτια» στο διάστημα, ικανά να παρακολουθούν ενεργές πυρκαγιές, να εντοπίζουν νέες εστίες φωτιάς και να παρέχουν συνεχή ροή δεδομένων προς τα κέντρα επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Γιορτή της Μητέρας: Δίπλα στο παιδί με όλη τους την ψυχή – Τρεις γυναίκες μιλούν για τη ζωή αγάπης και αγώνα
Γιορτή της Μητέρας 10.05.26

Δίπλα στο παιδί με όλη τους την ψυχή - Τρεις μητέρες μιλούν για τη ζωή της αγάπης, της αφοσίωσης και του αγώνα

Τρεις διαφορετικές ιστορίες με κοινό παρονομαστή την ανιδιοτελή αγάπη, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας - Η Χριστίνα, η Ράνια και η Στέλλα περιγράφουν πώς βιώνουν τη μητρότητα

Σύνταξη
Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις
Music 10.05.26

Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις

To θρυλικό συγκρότημα επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «M72», χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show που έκανε το κοινό να παραληρεί.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει επίσημο βίντεο και περιμένει απάντηση από τη Euroleague» (vid)
Euroleague 10.05.26

Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει επίσημο βίντεο και περιμένει απάντηση από τη Euroleague» (vid)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός έχει στείλει στη Euroleague αναλυτικό βίντεο με τα διαιτητικά λάθη στα παιχνίδια των play offs κόντρα στη Βαλένθια και περιμένει απαντήσεις…

Σύνταξη
«Μάρτυρας» ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την ΝΔ, την ΕΥΠ και την πατρίδα, «μαρτυρά» την ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

«Μάρτυρας» ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την ΝΔ, την ΕΥΠ και την πατρίδα, «μαρτυρά» την ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δηλώνει ότι ανέλαβε την ευθύνη για τις υποκλοπές, «για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα». Από τι; Ενα unReal αφήγημα, γεμάτο δικονομικά κενά, θεσμικές αντιφάσεις και πολιτικές υπεκφυγές.

Τζίνα Μοσχολιού
Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»
Κόσμος 10.05.26

Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»

Τι είναι αυτό που ορίζει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης; Δεν πρόκειται απλώς για έναν χώρο κράτησης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν τέσσερα βασικά κριτήρια.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Super League: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Καραϊσκάκη – Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Καραϊσκάκη - Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια

Με κοινή ώρα έναρξης (19:30) πλέον τα ντέρμπι των playoffs της Super League, με την 3η αγωνιστική να περιλαμβάνει τα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ-Παναθηναϊκός – Πώς παίρνει από σήμερα η Ένωση το πρωτάθλημα;

Σύνταξη
Πλοίο επλήγη από «άγνωστο βλήμα» στα Στενά του Ορμούζ – 36 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο
Με το δάχτυλο στη σκανδάλη 10.05.26 Upd: 09:01

Πλοίο επλήγη από «άγνωστο βλήμα» στα Στενά του Ορμούζ – 36 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο

Το Iράν προειδοποιεί με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή αν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε πλοία του - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, σκοτώνοντας 36 ανθρώπους το Σάββατο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Η μεγάλη λίστα των λαθών των ξένων διαιτητών που ορίζει ο Λανουά
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Η μεγάλη λίστα των λαθών των ξένων διαιτητών που ορίζει ο Λανουά

Από τον Αϊτεκίν, στους Ζίμπερτ, Γιαμπλόνσκι, Σάντσεθ Μαρτίνεθ και Σότσα, ενώ σα να μην έφτανε αυτό ο Λανουά έβαλε πάλι τον Ισπανό Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο σημερινό ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Ειδικός στην γραφολογική ανάλυση εξέτασε το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν
Αυτός το έγραψε; 10.05.26

Ειδικός στην γραφολογική ανάλυση εξέτασε το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν

«Πιθανότατα το έγραψε εκείνος, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με ακρίβεια», είπε μεταξύ άλλων η ειδικός για το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Χανταϊός: 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος των Άνδεων που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Να ανησυχούμε; 10.05.26

«Ιός των Άνδεων» - 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος του χανταϊού που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο

Επιστήμονες του ιατρικού κλάδου απομυθοποιούν το «θρίλερ» στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής όταν ξέσπασε χανταϊός και πυροδότησε παγκόσμια ανησυχία

Επιδόματα: Ενίσχυση 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω
Νέα διάταξη 10.05.26

Επίδομα 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω

Το επίδομα αυτό αφορά χήρες οι οποίες δεν έχουν άλλα εισοδήματα πέραν της σύνταξης - Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή
Κόσμος 10.05.26

Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή

Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το φάντασμα των ευρωεκλογών πάνω από το Μαξίμου
Οι αναποφάσιστοι 10.05.26

Το φάντασμα των ευρωεκλογών πάνω από το Μαξίμου

Δυσαρέσκεια, χαλαρή ψήφος και αναποφάσιστοι τρομάζουν το κυβερνητικό επιτελείο στο Μαξίμου - Το δίλημμα της σταθερότητας και η στρατηγική συσπείρωσης της ΝΔ

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Τις πταίει στην Ελλάδα του 2026;
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Τις πταίει στην Ελλάδα του 2026;

Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει άλλος να κυβερνήσει. Σαφώς και υπάρχει, αν το αποφασίσουν οι πολίτες. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα επιτρέψουμε να ταυτιστεί η σταθερότητα της χώρας με την παραμονή ενός και μόνο προσώπου στην εξουσία.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

