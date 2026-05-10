08.05.2026 | 23:44
Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα
Το 73% των νέων χάνει τον έλεγχο του χρόνου στο internet
Τεχνολογία 10 Μαΐου 2026, 05:30

Το 73% των νέων χάνει τον έλεγχο του χρόνου στο internet

Μόνο το 26% διαχειρίζεται καλά τον online χρόνο και μόνο το 22% χαρακτηρίζεται από υψηλή ψηφιακή ευημερία, σύμφωνα με την έρευνα της Vodafone

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Μια νέα έρευνα του Ιδρύματος Vodafone και Save the Children αποκαλύπτει ότι 3 στους 4 εφήβους στην Ελλάδα (73%) δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον χρόνο τους, με χαμηλή ψηφιακή ευημερία και αδυναμία αποσύνδεσης.

Τα ευρήματα, από 7.500 νέους 13-18 ετών σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάστηκαν στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, τονίζοντας προκλήσεις σε μια εποχή υπερσύνδεσης.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας στην Ευρώπη, μόλις 1 στους 4 εφήβους αξιολογεί ως «καλή» την ψηφιακή του ευημερία, αναφέροντας συχνά άγχος, κακή ποιότητα ύπνου ή δυσκολία «αποσύνδεσης» από τον ψηφιακό κόσμο.

Παράλληλα, τα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται να τους κρατούν online ακόμη και όταν δεν το επιθυμούν, καθώς το 24% δηλώνει ότι φοβάται πως «θα χάσει κάτι» όταν είναι offline, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (51%) παραμένουν τελικά συνδεδεμένοι περισσότερο απ’ όσο είχαν προγραμματίσει.

Την ίδια στιγμή, μόνο το ένα τρίτο των εφήβων (34%) καταφέρνει να ρυθμίζει αποτελεσματικά τον χρόνο χρήσης, παρότι η πλειονότητα δηλώνει ότι γνωρίζει πώς να παραμένει ασφαλής στο διαδίκτυο (67%) και πώς να διαχειρίζεται ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας (66%).

Ωστόσο, για σχεδόν τους μισούς (46%), η ταχύτητα εξέλιξης της τεχνολογίας ξεπερνά τις ψηφιακές τους δεξιότητες, με αποτέλεσμα πολλοί να δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν χορηγούμενο περιεχόμενο, να κατανοήσουν τη λειτουργία των αλγορίθμων ή να εντοπίσουν υλικό που έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Τι απάντησαν οι έφηβοι στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, συμμετείχαν 450 έφηβοι ηλικίας 13 –18 ετών αποτυπώνοντας μια σύνθετη εικόνα της ψηφιακής τους καθημερινότητας.  Συγκεκριμένα: Για το 69% των νέων, το βασικό κίνητρο χρήσης του διαδικτύου είναι η επικοινωνία με οικογένεια και φίλους, γεγονός που αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο της τεχνολογίας στη διατήρηση κοινωνικών δεσμών.

Παράλληλα, η διαχείριση του online χρόνου αναδεικνύεται ως σημαντική πρόκληση για τους νέους στην Ελλάδα, καθώς λιγότεροι από τρεις στους δέκα (26%) συγκεντρώνουν βαθμολογία «καλή» ή «υψηλή», ενώ σχεδόν τρεις στους τέσσερις (73%) κατατάσσονται στις κατηγορίες «χαμηλή» ή «μέτρια», ποσοστό από τα υψηλότερα μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Στον δείκτη Ψηφιακής Ευημερίας, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τα χαμηλότερα ποσοστά, καθώς μόλις το 22% των παιδιών και νέων εμφανίζουν «καλή» ή «υψηλή» επίδοση. Αντίστοιχα, η χώρα καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό (38%) εφήβων με «υψηλή» βαθμολογία στον τομέα της Ενδυνάμωσης σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο των εννέα χωρών (50%).

Σε επίπεδο συνολικού Δείκτη, η Ελλάδα βρίσκεται στη μεσαία θέση μεταξύ των εννέα χωρών, με 70% των νέων να συγκεντρώνουν «καλή» ή «υψηλή» συνολική βαθμολογία (ίδιο ποσοστό με το Ηνωμένο Βασίλειο), ξεπερνώντας τη Γερμανία (69%), την Ισπανία (67%) και την Ολλανδία (64%). Το 29% καταγράφει «χαμηλή» ή «μέτρια» επίδοση, ποσοστό χαμηλότερο από τη Γερμανία (31%), την Ισπανία (33%) και την Ολλανδία (36%).

Με βάση τα ευρήματα, το Ίδρυμα Vodafone και η Save the Children καλούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες να θέσουν την ασφάλεια ως προτεραιότητα σε όλα τα στάδια σχεδιασμού των εφαρμογών τους περιορίζοντας τα χαρακτηριστικά εκείνα που ενθαρρύνουν την εξαρτητική χρήση από τους νέους. Στο πλαίσιο αυτό και αναγνωρίζοντας την ευθύνη που της αναλογεί ως εταιρεία τεχνολογίας, η Vodafone δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών, που επιτρέπει σε γονείς και παιδιά να παραμένουν συνδεδεμένοι με ασφάλεια.

Πηγή: ot.gr

Κόσμος
Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζιπίνγκ: Γιατί αποτελούν ένα δυσλειτουργικό δίδυμο;

Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζιπίνγκ: Γιατί αποτελούν ένα δυσλειτουργικό δίδυμο;

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

ΗΑΕ: Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι της αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ

ΗΑΕ: Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι της αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ

Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας
Εκσυγχρονισμός 08.05.26

Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλλουν στην «καθοδήγηση της κοινωνικής συζήτησης» στο Βιετνάμ, ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές θα εξηγούνται μέσω podcast.

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Μύθος 08.05.26

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Τεχνητή Νοημοσύνη 07.05.26

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;
Περιβάλλον 07.05.26

Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;

Η Ελλάδα έρχεται όγδοη στην Ευρώπη στη θνησιμότητα από αιωρούμενα σωματίδια PM2,5. Γενικά  τα Βαλκάνια είναι η περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι
Νέος κανονισμός 07.05.26

Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι

Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να απαγορεύσουν στην ΕΕ τις υπηρεσίες AI που δημιουργούν deepfakes «ξεγυμνώνοντας» πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους

inStream - Ροή Ειδήσεων
Περιβαλλοντική καταστροφή και «μαύρη βροχή» στη Ρωσία μετά από τριπλό χτύπημα σε διυλιστήριο
Ανυπολόγιστη καταστροφή 10.05.26

Περιβαλλοντική καταστροφή και «μαύρη βροχή» στη Ρωσία μετά από τριπλό χτύπημα σε διυλιστήριο

Μετά από τρεις διαδοχικές επιθέσεις από την Ουκρανία τον Απρίλη στην περιοχή Τουάπσε του Κράσνονταρ στη Ρωσία, η περιβαλλοντική καταστροφή κρίνεται τεράστια για τις περιοχές που επλήγησαν.

Στη Συρία η επόμενη σύγκρουση μπορεί να αφορά τις πινακίδες στα δημόσια κτίρια των κουρδικών περιοχών
«Δικαστικό Μέγαρο» 10.05.26

Στη Συρία η επόμενη σύγκρουση μπορεί να αφορά τις πινακίδες στα δημόσια κτίρια των κουρδικών περιοχών

Οι αρχές της Συρίας αντικατέστησαν τις δίγλωσσες πινακίδες σε δημόσια κτίρια σε αραβικά και κουρδικά με πινακίδες σε αραβικά. Διαδηλωτές τις κατέβασαν αψηφώντας τον προσωρινό πρόεδρο Αλ Σάρα.

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονται μακριά από το τέλος της σύγκρουσης, αλλά στο Ορμούζ τα νέα είναι καλύτερα
Κόσμος 10.05.26

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονται μακριά από το τέλος της σύγκρουσης, αλλά στο Ορμούζ τα νέα είναι καλύτερα

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν πλησιάσει καθόλου στο τέλος του πολέμου, ενώ ένα δεξαμενόπλοιο του Κατάρ πλέει προς το Στενά του Ορμούζ, με άδεια του Ιράν και αισιοδοξία για το άνοιγμα του περάσματος

Τουλάχιστον 70 νεκροί στο κεντρικό Μάλι σε επιθέσεις τρομοκρατών που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα
Κόσμος 10.05.26

Τουλάχιστον 70 νεκροί στο κεντρικό Μάλι σε επιθέσεις τρομοκρατών που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα

Οι επιθέσεις τρομοκρατών συνδεόμενων με την Αλ Κάιντα (JNIM) στο Μάλι συνεχίζονται, με τις τελευταίες επιθέσεις να κοστίζουν συνολικά την ζωή σε τουλάχιστον 70 άτομα.

Η 61η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε τις πύλες της με Banksy και διαδηλώσεις
Κόσμος 10.05.26

Η 61η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε τις πύλες της με Banksy και διαδηλώσεις

Με τις διαμαρτυρίες για την ρωσική συμμετοχή από τις Pussy Riot και εναντίον του Ισραήλ από διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης να συνεχίζονται, η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε και επίσημα τις πύλες της

Σάκοτα: «Είχα ένα προαίσθημα πως η διαφορά δεν ήταν αρκετή»
Μπάσκετ 10.05.26

Σάκοτα: «Είχα ένα προαίσθημα πως η διαφορά δεν ήταν αρκετή»

Μετά την ήττα της ΑΕΚ στον τελικό του BCL από τη Ρίτας, ο Σάκοτα αποκάλυψε το προαίσθημά του για το μεγάλο προβάδισμα της ομάδας του, ενώ αναφέρθηκε και στην τελευταία επίθεση στην κανονική περίοδο.

Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα – Τουλάχιστον 15 τραυματίες
Έρευνα σε εξέλιξη 09.05.26 Upd: 23:48

Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα – Τουλάχιστον 15 τραυματίες

Δεκαπέντε άτομα νοσηλεύονται μετά από πιθανή έκρηξη σκάφους στην παραλία Χολόβερ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική του Μαϊάμι. Δεν είναι γνωστή η βαρύτητα των τραυματισμών τους.

Σκάνδαλο στη Βρετανία: Ιδιοκτήτης ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Σκάνδαλο στη Βρετανία: Ιδιοκτήτης ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση

Ο 57χρονος Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου και ο σύντροφος κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς άνδρες. Είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλοι, ο πρώτος με παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.

ΑΕΚ – Ρίτας 86-92: Έχασε «δικό» της τρόπαιο στην παράταση η «Ένωση»… (vids)
Μπάσκετ 09.05.26

ΑΕΚ – Ρίτας 86-92: Έχασε «δικό» της τρόπαιο στην παράταση η «Ένωση»… (vids)

Απίστευτη αυτοκτονία της ΑΕΚ στον τελικό του BCL, καθώς αν και βρέθηκε ακόμη και στο +20 απέναντι στη Ρίτας, τελικά ηττήθηκε με 92-86 στην παράταση «δωρίζοντας» την κούπα στους Λιθουανούς.

Οι Έλληνες επιστρέφουν στα μετρητά – Αυξήθηκαν οι αναλήψεις από ΑΤΜ
Οικονομία 09.05.26

Οι Έλληνες επιστρέφουν στα μετρητά – Αυξήθηκαν οι αναλήψεις από ΑΤΜ

Η νέα έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδας δείχνει ότι τα μετρητά επιστρέφουν δυναμικά. Οι Έλληνες επισκέπονται όλο και πιο συχνά τα ΑΤΜ για αναλήψεις.

Βόλφσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου 0-1: Οι Βαυαροί στέλνουν την ομάδα του Κουλιεράκη σε «τελικό παραμονής»
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Βόλφσμπουργκ – Μπάγερν 0-1: Οι Βαυαροί στέλνουν την ομάδα του Κουλιεράκη σε «τελικό παραμονής»

Η Μπάγερν δεν «χαρίστηκε» στην Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (1-0) την οποία έστειλε σε τελικό παραμονής την τελευταία αγωνιστική για το αν θα διεκδικήσει την παραμονή της μέσω μπαράζ ή, θα υποβιβαστεί.

Αναμνήσεις μίας πανδημίας: Γιατί ο φόβος και ο πανικός για τον Χανταϊό έρχονται πριν απ' τις πληροφορίες
Υγεία 09.05.26

Αναμνήσεις μίας πανδημίας: Γιατί ο φόβος και ο πανικός για τον Χανταϊό έρχονται πριν απ’ τις πληροφορίες

Πάνω από 6 χρόνια αφού η COVID-19 αναδιαμόρφωσε την αίσθηση ασφάλειας που είχαμε, ακόμη και η αναφορά ενός νέου ιού μπορεί να ξυπνήσει φόβους που ο εγκέφαλός μας δεν έμαθε ποτέ να απομακρύνει εντελώς

Βαλένθια: «Αν δεν μετατεθεί ο αγώνας με την Μπασκόνια, θα αγωνιστούμε με την ομάδα Νέων»
Μπάσκετ 09.05.26

Βαλένθια: «Αν δεν μετατεθεί ο αγώνας με την Μπασκόνια, θα αγωνιστούμε με την ομάδα Νέων»

Η Βαλένθια πήγε τη σειρά με τον Παναθηναϊκό σε πέμπτο παιχνίδι και ο διευθύνων σύμβουλός της Βαλένθια ζητάει την αναβολή του αγώνα με τη Μπασκόνια για την ACB, ειδάλλως θα παραταχθεί με «νέους».

Τι κάνει τους Ευρωπαίους να νιώθουν περήφανοι για τη χώρα τους; Σε τι προηγούνται οι Έλληνες
Κόσμος 09.05.26

Τι κάνει τους Ευρωπαίους να νιώθουν περήφανοι για τη χώρα τους; Σε τι προηγούνται οι Έλληνες

Η τέχνη της Αναγέννησης στην Ιταλία, η δημοκρατία στη Σουηδία και ο λαός στην Ισπανία... Οι πολίτες στην Ευρώπη ορίζουν την εθνική υπερηφάνεια με μοναδικούς τρόπους

Αναφορές για βάση ειδικών αποστολών του Ισραήλ σε έρημο του Ιράκ – Επιτέθηκαν σε μη εμπόλεμα μέρη
Κόσμος 09.05.26

Αναφορές για βάση ειδικών αποστολών του Ισραήλ σε έρημο του Ιράκ – Επιτέθηκαν σε μη εμπόλεμα μέρη

Η Wall Street Journal αποκάλυψε την ύπαρξη βάσης έρευνας και διάσωσης, καθώς και ειδικών επιχειρήσεων του Ισραήλ σε έρημο του Δυτικού Ιράκ, χωρίς να γνωστοποιήσει την ακριβή τοποθεσία.

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

