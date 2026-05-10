Western Digital και Seagate άφησαν πίσω την… Nvidia

Η Nvidia και η Micron έχουν αναδειχθεί σε δύο από τις πιο χαρακτηριστικές εταιρείες και μετοχές της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η νέα τάση στον τομέα της παραδοσιακής αποθήκευσης προωθεί τη Western Digital και τη Seagate Technology αφήνοντας πίσω τις πρώτες.

Από την κυκλοφορία του ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022, η Western Digital και η Seagate έχουν ξεπεράσει σε ποσοστιαία απόδοση την Nvidia και τη Micron, σύμφωνα με στοιχεία του Yahoo Finance.

Ο συγχρονισμός είναι καθοριστικός. Η άνοδος στον τομέα της αποθήκευσης ξεκίνησε πραγματικά τον Απρίλιο του 2025. Περίπου την ίδια περίοδο, η Micron και ο ευρύτερος κλάδος μνήμης άρχισαν να αναδεικνύονται ως κεντρικό θέμα της τεχνητής νοημοσύνης μετά τα χαμηλά επίπεδα που ακολούθησαν την «Ημέρα της Απελευθέρωσης».

Αυτό δεν οφείλεται στο ότι η αποθήκευση και η μνήμη έγιναν ξαφνικά πιο ελκυστικές από τις GPU. Οφείλεται στο γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη μετέτρεψε τα λιγότερο λαμπερά τμήματα του υλικού σε εμπορεύματα σπανιότητας.

Η αγορά ξεπερνά τους πρώτους νικητές της τεχνητής νοημοσύνης και κυνηγά εταιρείες που συνδέονται με τις φυσικές απαιτήσεις της ανάπτυξης υποδομών: μνήμη, αποθήκευση, δικτύωση, παραγωγική ικανότητα, οπτικός εξοπλισμός και παλαιότερα τσιπ.

Οι πρωταγωνιστές της ανόδου

Ο χάρτης θερμότητας δείχνει το ίδιο πράγμα, με μερικές από τις μεγαλύτερες κινήσεις να προέρχονται από ονόματα που δεν ήταν το πρόσωπο του εμπορίου τεχνητής νοημοσύνης ούτε καν πριν από ένα χρόνο.

Η τάση αναπλήρωσης εμφανίζεται σε ολόκληρο τον κλάδο των τσιπ. Η Intel έχει σημειώσει άνοδο περίπου 200% από το χαμηλό της 30ης Μαρτίου και μόλις έφτασε στο τέταρτο συνεχόμενο ενδοημερήσιο ρεκόρ υψηλής τιμής, μετά από μια αναφορά ότι η Apple και η Intel κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία για την κατασκευή τσιπ.

Η Micron, εν τω μεταξύ, έχει σημειώσει άνοδο περίπου 130% από το χαμηλό της 30ης Μαρτίου και έχει προσθέσει περίπου 470 δισεκατομμύρια δολάρια στην αγοραία αξία της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η AMD και η SanDisk έχουν επίσης σημειώσει τριψήφιες αναρτήσεις, ενώ η Lumentum βρίσκεται σε μια σειρά 13 μηνών συνεχόμενων κερδών.

Η Nvidia εξακολουθεί να κυριαρχεί σε όρους μεγέθους. Η μετοχή έχει προσθέσει περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία μόνο από το χαμηλό της 30ης Μαρτίου.

Ωστόσο, ο αγώνας απόδοσης έχει προχωρήσει πέρα από τους αρχικούς νικητές της τεχνητής νοημοσύνης. Η αγορά πληρώνει πλέον για τις εταιρείες που μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση των εμποδίων που δημιουργούνται από την άνθηση.

Πηγή: ot.gr