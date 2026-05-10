newspaper
Κυριακή 10 Μαϊου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 23:44
Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Western Digital και Seagate άφησαν πίσω την… Nvidia
Διεθνής Οικονομία 10 Μαΐου 2026, 06:00

Western Digital και Seagate άφησαν πίσω την… Nvidia

Η ποσοστιαία άνοδος για τις μετοχές της Western Digital και της Seagate έχουν ξεπεράσει την άνοδο της κορυφαίας εταιρείας τεχνητης νοημοσύνης, Nvidia

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Nvidia και η Micron έχουν αναδειχθεί σε δύο από τις πιο χαρακτηριστικές εταιρείες και μετοχές της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η νέα τάση στον τομέα της παραδοσιακής αποθήκευσης προωθεί  τη Western Digital και τη Seagate Technology αφήνοντας πίσω τις πρώτες.

Από την κυκλοφορία του ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022, η Western Digital και η Seagate έχουν ξεπεράσει σε ποσοστιαία απόδοση την Nvidia και τη Micron, σύμφωνα με στοιχεία του Yahoo Finance.

Ο συγχρονισμός είναι καθοριστικός. Η άνοδος στον τομέα της αποθήκευσης ξεκίνησε πραγματικά τον Απρίλιο του 2025. Περίπου την ίδια περίοδο, η Micron και ο ευρύτερος κλάδος μνήμης άρχισαν να αναδεικνύονται ως κεντρικό θέμα της τεχνητής νοημοσύνης μετά τα χαμηλά επίπεδα που ακολούθησαν την «Ημέρα της Απελευθέρωσης».

Αυτό δεν οφείλεται στο ότι η αποθήκευση και η μνήμη έγιναν ξαφνικά πιο ελκυστικές από τις GPU. Οφείλεται στο γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη μετέτρεψε τα λιγότερο λαμπερά τμήματα του υλικού σε εμπορεύματα σπανιότητας.

Η αγορά ξεπερνά τους πρώτους νικητές της τεχνητής νοημοσύνης και κυνηγά εταιρείες που συνδέονται με τις φυσικές απαιτήσεις της ανάπτυξης υποδομών: μνήμη, αποθήκευση, δικτύωση, παραγωγική ικανότητα, οπτικός εξοπλισμός και παλαιότερα τσιπ.

Οι επιδόσεις των κορυφαίων εταιρειών στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης

Οι πρωταγωνιστές της ανόδου

Ο χάρτης θερμότητας δείχνει το ίδιο πράγμα, με μερικές από τις μεγαλύτερες κινήσεις να προέρχονται από ονόματα που δεν ήταν το πρόσωπο του εμπορίου τεχνητής νοημοσύνης ούτε καν πριν από ένα χρόνο.
Η τάση αναπλήρωσης εμφανίζεται σε ολόκληρο τον κλάδο των τσιπ. Η Intel έχει σημειώσει άνοδο περίπου 200% από το χαμηλό της 30ης Μαρτίου και μόλις έφτασε στο τέταρτο συνεχόμενο ενδοημερήσιο ρεκόρ υψηλής τιμής, μετά από μια αναφορά ότι η Apple και η Intel κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία για την κατασκευή τσιπ.

Η Micron, εν τω μεταξύ, έχει σημειώσει άνοδο περίπου 130% από το χαμηλό της 30ης Μαρτίου και έχει προσθέσει περίπου 470 δισεκατομμύρια δολάρια στην αγοραία αξία της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η AMD και η SanDisk έχουν επίσης σημειώσει τριψήφιες αναρτήσεις, ενώ η Lumentum βρίσκεται σε μια σειρά 13 μηνών συνεχόμενων κερδών.

Η Nvidia εξακολουθεί να κυριαρχεί σε όρους μεγέθους. Η μετοχή έχει προσθέσει περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία μόνο από το χαμηλό της 30ης Μαρτίου.

Ωστόσο, ο αγώνας απόδοσης έχει προχωρήσει πέρα από τους αρχικούς νικητές της τεχνητής νοημοσύνης. Η αγορά πληρώνει πλέον για τις εταιρείες που μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση των εμποδίων που δημιουργούνται από την άνθηση.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος

Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

World
ΗΑΕ: Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι της αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ

ΗΑΕ: Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι της αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων

Τι δείχνει η έρευνα του Hendrik Bessembinder, καθηγητή στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Carey στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα που μελέτησε 100 χρόνια της Wall Street

Τζούλη Καλημέρη
Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;

Οι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, ενώ τα εξαρτώμενα τέκνα μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση σε αρκετές χώρες - Ποιοι λαοί πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους στην ΕΕ;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα
Κόσμος 09.05.26

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους

Περίπου τα δύο τρίτα, ή το 64%, των γονέων με παιδιά της γενιάς Ζ δηλώνουν ότι τα παιδιά τους εξακολουθούν να βασίζονται οικονομικά σε αυτούς.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου

Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Σύνταξη
Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη

Σχεδόν το ένα τέταρτο των υπερπλουσίων του κόσμου, το 25,8%, ζει στην Ευρώπη. Όμως η γηραιά ήπειρος είναι γεμάτη αποκλίσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν

Ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαιη, «η δυναμική κινείται προς μια καλή κατεύθυνση» και οι αγορές την έχουν λάβει υπόψη, εξηγεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της Lombard Odier

Τζούλη Καλημέρη
Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 07.05.26

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Γεωργία Κανδρή
Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Ομόλογα 07.05.26

Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ευρωπαϊκή ναυτιλία: Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως – Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ
Γραφήματα 06.05.26

Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως η ευρωπαϊκή ναυτιλία - Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα βλέπει την ισχύ της να πιέζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ασιατικών στόλων

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η μεγάλη λίστα των λαθών των ξένων διαιτητών που ορίζει ο Λανουά
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Η μεγάλη λίστα των λαθών των ξένων διαιτητών που ορίζει ο Λανουά

Από τον Αϊτεκίν, στους Ζίμπερτ, Γιαμπλόνσκι, Σάντσεθ Μαρτίνεθ και Σότσα, ενώ σα να μην έφτανε αυτό ο Λανουά έβαλε πάλι τον Ισπανό Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο σημερινό ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Βάιος Μπαλάφας
Ειδικός στην γραφολογική ανάλυση εξέτασε το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν
Αυτός το έγραψε; 10.05.26

Ειδικός στην γραφολογική ανάλυση εξέτασε το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν

«Πιθανότατα το έγραψε εκείνος, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με ακρίβεια», είπε μεταξύ άλλων η ειδικός για το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χανταϊός: 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος των Άνδεων που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Να ανησυχούμε; 10.05.26

«Ιός των Άνδεων» - 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος του χανταϊού που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο

Επιστήμονες του ιατρικού κλάδου απομυθοποιούν το «θρίλερ» στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής όταν ξέσπασε χανταϊός και πυροδότησε παγκόσμια ανησυχία

Μάρθα Καϊτανίδη
Επιδόματα: Ενίσχυση 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω
Νέα διάταξη 10.05.26

Επίδομα 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω

Το επίδομα αυτό αφορά χήρες οι οποίες δεν έχουν άλλα εισοδήματα πέραν της σύνταξης - Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή
Κόσμος 10.05.26

Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή

Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το φάντασμα των ευρωεκλογών πάνω από το Μαξίμου
Οι αναποφάσιστοι 10.05.26

Το φάντασμα των ευρωεκλογών πάνω από το Μαξίμου

Δυσαρέσκεια, χαλαρή ψήφος και αναποφάσιστοι τρομάζουν το κυβερνητικό επιτελείο στο Μαξίμου - Το δίλημμα της σταθερότητας και η στρατηγική συσπείρωσης της ΝΔ

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Τις πταίει στην Ελλάδα του 2026;
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Τις πταίει στην Ελλάδα του 2026;

Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει άλλος να κυβερνήσει. Σαφώς και υπάρχει, αν το αποφασίσουν οι πολίτες. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα επιτρέψουμε να ταυτιστεί η σταθερότητα της χώρας με την παραμονή ενός και μόνο προσώπου στην εξουσία.

Ειδικός Συνεργάτης
Υπάρχει κάποιο δώρο που θα ικανοποιούσε τον Τραμπ – Τι απαντά Βρετανός διπλωμάτης
Τι τον συγκινεί; 10.05.26

Υπάρχει κάποιο δώρο που θα ικανοποιούσε τον Τραμπ – Τι απαντά Βρετανός διπλωμάτης

Ένα διπλωματικό δώρο προς έναν ηγέτη κράτους στο παρελθόν είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να έχει ουσιαστική επίδραση στις διακρατικές σχέσεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πιτσιρικάς γλιτώνει από ημιφορτηγό και ιπτάμενα συντρίμμια λίγο πριν ανέβει στο σχολικό [βίντεο]
Viral 10.05.26

Πιτσιρικάς γλιτώνει από ημιφορτηγό και ιπτάμενα συντρίμμια λίγο πριν ανέβει στο σχολικό

Ένας έφηβος μαθητής Λυκείου, στάθηκε εξαιρετικά τυχερός, καθώς λίγο πριν ανέβει στο σχολικό, ένα ημιφορτηγό καρφώθηκε πάνω στο όχημα και από τύχη και αντανακλαστικά γλίτωσε τα συντρίμμια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων

Τι δείχνει η έρευνα του Hendrik Bessembinder, καθηγητή στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Carey στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα που μελέτησε 100 χρόνια της Wall Street

Τζούλη Καλημέρη
Περιβαλλοντική καταστροφή και «μαύρη βροχή» στη Ρωσία μετά από τριπλό χτύπημα σε διυλιστήριο
Ανυπολόγιστη καταστροφή 10.05.26

Περιβαλλοντική καταστροφή και «μαύρη βροχή» στη Ρωσία μετά από τριπλό χτύπημα σε διυλιστήριο

Μετά από τρεις διαδοχικές επιθέσεις από την Ουκρανία τον Απρίλη στην περιοχή Τουάπσε του Κράσνονταρ στη Ρωσία, η περιβαλλοντική καταστροφή κρίνεται τεράστια για τις περιοχές που επλήγησαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στη Συρία η επόμενη σύγκρουση μπορεί να αφορά τις πινακίδες στα δημόσια κτίρια των κουρδικών περιοχών
«Δικαστικό Μέγαρο» 10.05.26

Στη Συρία η επόμενη σύγκρουση μπορεί να αφορά τις πινακίδες στα δημόσια κτίρια των κουρδικών περιοχών

Οι αρχές της Συρίας αντικατέστησαν τις δίγλωσσες πινακίδες σε δημόσια κτίρια σε αραβικά και κουρδικά με πινακίδες σε αραβικά. Διαδηλωτές τις κατέβασαν αψηφώντας τον προσωρινό πρόεδρο Αλ Σάρα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονται μακριά από το τέλος της σύγκρουσης, αλλά στο Ορμούζ τα νέα είναι καλύτερα
Κόσμος 10.05.26

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονται μακριά από το τέλος της σύγκρουσης, αλλά στο Ορμούζ τα νέα είναι καλύτερα

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν πλησιάσει καθόλου στο τέλος του πολέμου, ενώ ένα δεξαμενόπλοιο του Κατάρ πλέει προς το Στενά του Ορμούζ, με άδεια του Ιράν και αισιοδοξία για το άνοιγμα του περάσματος

Σύνταξη
Τουλάχιστον 70 νεκροί στο κεντρικό Μάλι σε επιθέσεις τρομοκρατών που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα
Κόσμος 10.05.26

Τουλάχιστον 70 νεκροί στο κεντρικό Μάλι σε επιθέσεις τρομοκρατών που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα

Οι επιθέσεις τρομοκρατών συνδεόμενων με την Αλ Κάιντα (JNIM) στο Μάλι συνεχίζονται, με τις τελευταίες επιθέσεις να κοστίζουν συνολικά την ζωή σε τουλάχιστον 70 άτομα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η 61η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε τις πύλες της με Banksy και διαδηλώσεις
Κόσμος 10.05.26

Η 61η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε τις πύλες της με Banksy και διαδηλώσεις

Με τις διαμαρτυρίες για την ρωσική συμμετοχή από τις Pussy Riot και εναντίον του Ισραήλ από διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης να συνεχίζονται, η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε και επίσημα τις πύλες της

Σύνταξη
Σάκοτα: «Είχα ένα προαίσθημα πως η διαφορά δεν ήταν αρκετή»
Μπάσκετ 10.05.26

Σάκοτα: «Είχα ένα προαίσθημα πως η διαφορά δεν ήταν αρκετή»

Μετά την ήττα της ΑΕΚ στον τελικό του BCL από τη Ρίτας, ο Σάκοτα αποκάλυψε το προαίσθημά του για το μεγάλο προβάδισμα της ομάδας του, ενώ αναφέρθηκε και στην τελευταία επίθεση στην κανονική περίοδο.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 10 Μαϊου 2026
Cookies