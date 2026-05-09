Βόλφσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου 0-1: Οι Βαυαροί στέλνουν την ομάδα του Κουλιεράκη σε «τελικό παραμονής»
Η Μπάγερν δεν «χαρίστηκε» στην Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (1-0) την οποία έστειλε σε τελικό παραμονής την τελευταία αγωνιστική για το αν θα διεκδικήσει την παραμονή της μέσω μπαράζ ή, θα υποβιβαστεί.
Η πρωταθλήτρια Μπάγερν δεν «χαρίστηκε» στην Βόλφσμπουργκ, νίκησε με 1-0 στην «Βολκσβάγκεν Αρένα» και, πλέον, την τελευταία αγωνιστική θα ξεκαθαρίσει εάν οι «λύκοι» του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη θα διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσω των μπαράζ ή, θα υποβιβαστούν. Μάλιστα, αυτό θα συμβεί μετά τη λήξη του αγώνα που θα δώσουν στο Αμβούργο απέναντι στη Ζανκτ Πάουλι, η οποία έχει ακριβώς τον ίδιο στόχο!
Η απώλεια του πέναλτι από τον Χάρι Κέιν στο 36′ (άουτ) δεν εμπόδισε την ομάδα του Βενσάν Κομπανί να βρει το γκολ της νίκης με τον Ολίσε στο 56′. Βασικός σε όλο το ματς για τους γηπεδούχους ήταν ο Κουλιεράκης, ο οποίος ήταν και ο παίκτης που υπέπεσε στο πέναλτι. στο 35′.
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ: Γκράμπαρα, Μέλε, Βίμερ (66’ Μάιερ), Κουλιεράκης, Βάβρο, Ντάγκιμ (75’ Σιογκάι), Πεϊτσίνοβιτς, Βινίσιους Σόουζα (74’ Γκέρχαρντ), Μπελοσιάν, Έρικσεν (66’ Σβάνμπεργκ), Κουμπεντί.
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Ούρμπιχ, Στάνισιτς, Κιμ (46’ Ουπαμεκανό), Ίτο (86’ Τα), Κίμιχ, Γκορέτσκα (46’ Λάιμερ), Μουσιάλα (76’ Καρλ), Μπίσοφ, Ολίσε, Κέιν, Τζάκσον (60’ Ντίαζ)
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής:
Παρασκευή, 8/5
Ντόρτμουντ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2
Σάββατο, 9/5
Λειψία-Ζανκτ Πάουλι 2-1
Στουτγκάρδη-Λεβερκούζεν 3-1
Άουγκσμπουργκ-Γκλάντμπαχ 3-1
Χόφενχαϊμ-Βέρντερ Βρέμης 1-0
Βόλφσμπουργκ-Μπάγερν 0-1
Κυριακή, 10/5
Αμβούργο-Φράιμπουργκ (16:30)
Κολωνία-Χάιντενχαϊμ (18:30)
Μάιντς-Ουνιόν Βερολίνου (20:30)
Η βαθμολογία:
Η 34η και τελευταία αγωνιστική:
Σάββατο, 16/5
Μπάγερν-Κολωνία (16:30)
Λεβερκούζεν-Αμβούργο (16:30)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Στουτγκάρδη (16:30)
Φράιμπουργκ-Λειψία (16:30)
Βέρντερ Βρέμης-Ντόρτμουντ (16:30)
Γκλάντμπαχ-Χόφενχαϊμ (16:30)
Ουνιόν Βερολίνου-Άουγκσμπουργκ (16:30)
Ζανκτ Πάουλι-Βόλφσμπουργκ (16:30)
Χάιντενχαϊμ-Μάιντς (16:30)
