Βαλένθια: Οι πανηγυρισμοί στη «Roig Arena» μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού (vid)

Στο… πόδι σήκωσαν τη Roig Arena οι οπαδοί της Βαλένθια μετά τη λήξη του Game 4 με τον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens» και τη νίκη τους (89-86), που στέλνει τη σειρά στο Game 5 επί ισπανικού εδάφους.

Οι οπαδοί των «πορτοκαλιών» συγκεντρώθηκαν στην Roig Arena και πανηγύρισαν έντονα τη νίκη της ομάδας τους.

Έπειτα από τη δεύτερη σερί νίκη της ισπανικής ομάδας (και τρίτη συνολικά μαζί με τη regular season της Euroleague) η σειρά είναι στο 2-2 οδηγείται ξανά στη Roig Arena, όπου η Βαλένθια θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει την έδρα της και να φτάσει στο Final Four της Αθήνας (22-24/5).

Το βίντεο με τους πανηγυρισμούς των οπαδών της Βαλένθια: