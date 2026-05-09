Συνεχίζεται το θρίλερ: Η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα των playout της Super League (pic)
Δείτε τη βαθμολογία των playout της Stoiximan Super League μετά τα σημερινά αποτελέσματα και τις επόμενες τρεις αγωνιστικής.
Η μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς στα playout της Stoiximan Super League.
Στο πρώτο χρονικά ματς, η Κηφισιά νίκησε με 2-1 τον Πανσερραϊκό. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ανέβηκε στους 37 πόντους και τη 2η θέση της διαδικασίας, ενώ οι Μακεδόνες έμειναν στους 28 πόντους, προτελευταίοι, και είδαν την ΑΕΛ Novibet να τους πλησιάζει.
Κι αυτό γιατί οι «βυσσινί» πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Έτσι οι Θεσσαλοί είναι πια στους 26 πόντους παραμένοντας τελευταίοι, ενώ οι Αρκάδες συνεχίζουν να κινδυνεύουν αφού έφτασαν τους 29 πόντους, όντας στο +1 από τους Σερραίους.
Στο ματς που έκλεισε την αγωνιστική, ο Παναιτωλικός πήρε μεγάλο διπλό στην έδρα του Ατρόμητου με 2-1, και φαίνεται να καθαρίζει την υπόθεση παραμονή. Οι Αγρινιώτες έφτασαν τους 34 βαθμούς όντας 3οι, ενώ οι Περιστεριώτες έμειναν στους 40 βαθμούς.
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής των πλέι άουτ:
Πανσερραϊκός – Κηφισιά 1-2
ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης 1-1
Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-2
Η βαθμολογία:
Το αναλυτικό πρόγραμμα των πλέι άουτ:
8η αγωνιστική: Τρίτη 12 Μαΐου
19:00 Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός
19:00 Κηφισιά – Ατρόμητος
19:00 Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet
9η αγωνιστική: Σάββατο 16 Μαΐου
19:00 Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά
19:00 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
19:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
10η αγωνιστική: Πέμπτη 21 Μαΐου
19:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
19:00 Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet
19:00 Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης
