Πάρτι στα αποδυτήρια της Φενέρμπαχτσε και… μπουγέλο στον Γιασικεβίτσιους (vid)
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, προκρίθηκε στο Final Four και ακολούθησαν έξαλλοι πανηγυρισμοί μετά το τέλος του ματς με τη Ζάλγκιρις Κάουνας
Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση με 94-90 της Ζάλγκιρις στο Κάουνας και με 3-1 νίκες πήρε την πρόκριση για το Final Four της Euroleague το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα (22-24/5).
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της διοργάνωσης που πηγαίνει σε έξι συνεχόμενα Final Four. Η αρχή έγινε με τη Ζάλγκιρις, συνεχίστηκε με την Μπαρτσελόνα και εξακολουθεί να γράφει ιστορία με τη Φενέρμπαχτσε.
Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, στα αποδυτήρια της Zalgirio Arena, οι παίκτες μπουγέλωσαν τον Λιθουανό τεχνικό, ο οποίος με τη σειρά του ξέσπασε σε πανηγυρισμούς και έγινε «ένα» με τους υπόλοιπους.
Δείτε το βίντεο της Φενέρμπαχτσε
Takımımız, Final Four’u soyunma odasında bu şekilde kutladı. 💛💙 pic.twitter.com/YwyA6UfJ7A
— Tek Yol FENER (@TekYolFener) May 8, 2026
