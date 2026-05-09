Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ 3-0: Στο «κυνήγι» της Άρσεναλ με «τριάρα» οι «Πολίτες»
«Ζωντανή» στη μάχη του τίτλου παρέμεινε η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς επικράτησε στο «Ετιχαντ» με 3-0 της Μπρέντφορντ και πλησίασε στο -2 την πρωτοπόρο Άρσεναλ.
- Φτώχεια και κλιματική κρίση: Ο θανατηφόρος συνδυασμός στην Ευρώπη
- Κοινωνικός Τουρισμός: Πώς θα δείτε εάν είστε δικαιούχος
- Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα
- Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Επιστροφή στις νίκες για τη Μάντσεστερ Σίτι η οποία επιβλήθηκε της Μπρέντφορντ με 3-0 στο «Etihad» για την 36η αγωνιστική της Premier League, και συνεχίζει να καταδιώκει την Άρσεναλ. Οι «πολίτες» είναι στο -2 από τους «κανονιέρηδες» έχοντας 74 βαθμούς έναντι 76 της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα.
Μετά από ένα… στείρο πρώτο ημίχρονο, το σύνολο του Πεπ Γκουαρντιόλα κατάφερε να διώξει το «βάρος» ανοίγοντας το σκορ με τον Ζερεμί Ντοκού στο 60ο λεπτό του αγώνα. Ένα τέταρτο αργότερα ο Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε το 2-0, ενώ το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Ομάρ Μαρμούς στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.
Πλέον, το βάρος πέφτει στους Λονδρέζους, που την Κυριακή (10/5) θα έχουν πολύ δύσκολη αποστολή με την Γουέστ Χαμ, η οποία «καίγεται» για τη νίκη στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού.
Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Νούνες, Γκεΐ, Ακέ, Ο’Ράιλι, Μπερνάρντο Σίλβα, Ράιντερς (59’ Φόντεν), Σεμένιο, Σερκί (59’ Μαρμούς), Ντοκού (90′ Σαβίνιο), Χάαλαντ.
Μπρέντφορντ: Κέλεχερ, Χίκεϊ (62’ Γιάνελτ), Κόλινς, Αγέρ, Καγιόντε, Ντάμσγκααρντ (68’ Ουαταρά), Γιαρμόλιουκ (79’ Χ¨εντερσον), Γένσεν, Λιούις Πότερ, Σαντέ, Τιάγκο
To πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής της Premier League
Σάββατο 09/05
Λίβερπουλ-Τσέλσι 1-1
(6′ Χράφενμπερχ-35′ Φερνάντες)
Μπράιτον-Γουλβς 3-0
(1′ Χίνσελγουντ, 5′ Ντανκ, 86′ Μίντε)
Φούλαμ-Μπόρνμουθ 0-1
(53′ Ράγιαν)
Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-0
(60′ Ντοκού, 75′ Χάαλαντ, 90’+2′ Μαρμούς)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ 2-1
Κυριακή 10/05
Μπέρνλι-Άστον Βίλα (16:00)
Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ (16:00)
Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ (18:30)
Δευτέρα 11/05
Τότεναμ-Λιντς (22:00)
Η βαθμολογία της Premier League
Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (37ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή 15/05
Άστον Βίλα-Λίβερπουλ (22:00)
Κυριακή 17/05
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (14:30)
Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Έβερτον-Σάντερλαντ (17:00)
Λιντς-Μπράιτον (17:00)
Γουλβς-Φούλαμ (17:00)
Νιουκάστλ-Γουέστ Χαμ (19:30)
Δευτέρα 18/05
Άρσεναλ-Μπέρνλι (22:00)
Τρίτη 19/05
Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι (21:30)
Τσέλσι-Τότεναμ (22:15)
- Βαλένθια: «Αν δεν μετατεθεί ο αγώνας με την Μπασκόνια, θα αγωνιστούμε με την ομάδα Νέων»
- Συνεχίζεται το θρίλερ: Η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα των playout της Super League (pic)
- Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ 3-0: Στο «κυνήγι» της Άρσεναλ με «τριάρα» οι «Πολίτες»
- Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Αύξησαν τη διαφορά οι Αγρινιώτες (+6) και νιώθουν ασφάλεια (vid)
- LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους
- ΑΕΚ: Η 12άδα που επέλεξε ο Σάκοτα για τον τελικό του BCL με τη Ρίτας
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3 σετ: Δεύτερο σερί πρωτάθλημα οι «πράσινοι» και πρώτο νταμπλ μετά από 41 χρόνια (vids)
- Βήμα Ευρώπης για Μπόρνμουθ και Μπράιτον, «κόλλησε» η Γιουνάιτεντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις