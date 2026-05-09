Αλέξης Τσίπρας: Πώς σταματά η κρατικά εγγυημένη τραπεζική αισχροκέρδεια;
Πολιτική Γραμματεία 09 Μαΐου 2026, 07:45

Αλέξης Τσίπρας: Πώς σταματά η κρατικά εγγυημένη τραπεζική αισχροκέρδεια;

Καίρια παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για τον τραπεζικό τομέα. Εξηγεί γιατί οι τράπεζες με τις πλάτες του κράτους αισχροκερδούν εις βάρος των καταναλωτών και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την επαναφορά του τραπεζικού τομέα στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» ως βασικού πυλώνα για τη στήριξη της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνίας.

«Μετά το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες;» είναι η εισαγωγή του Αλέξη Τσίπρα σε βίντεο – παρέμβαση, ενώ διανύει την τελική ευθεία για την ανακοίνωση του νέου κόμματος.

Επιμένοντας στην ουσία της πολιτικής, με αμεσότητα, αδιάσειστα στοιχεία και κυρίως κατανοητά για τον μέσο πολίτη ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει επανειλημμένως καταγγείλει την καρτελοποίηση της οικονομίας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει με τον τραπεζικό τομέα και καταθέτει χειροπιαστές, άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις για να σταματήσει η στρεβλή λειτουργία του, που στοιχίζει ακριβά στην οικονομία και την κοινωνία.

Καταγγέλλοντας «κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια» ο Αλέξης Τσίπρας παραθέτει τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ενώ τα καθαρά κέρδη των τραπεζών που αντιστοιχούν σε δισεκατομμύρια ευρώ βαίνουν – με την αρωγή του κράτους- αυξανόμενα, αντιστρόφως ανάλογη πορεία ακολουθεί η συμβολή του τραπεζικού τομέα στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας και της κοινωνικής συνοχής.

Το 2025, έτος που η ακρίβεια τίναζε στον αέρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι τράπεζες σημείωσαν αυξημένα σε ετήσια βάση καθαρά κέρδη, που έφτασαν τα 4,7 δισ. ευρώ, με τους μετόχους τους (κατά κύριο λόγο ξένα funds με έδρα στο εξωτερικό) να απολαμβάνουν επίσης αυξημένα μερίσματα ύψους 2,83 δισ. ευρώ.

Υπέρογκη κερδοφορία, όπως σπεύδει να εξηγήσει ο Αλέξης Τσίπρας, που τροφοδοτείται από τις μεγάλες προμήθειες και -εν πολλοίς καταχρηστικές- χρεώσεις, αλλά και τη μεγάλη διαφορά επιτοκίου καταθέσεων και δανείων.

Τα έσοδα από προμήθειες και χρεώσεις καταγράφονται φουσκωμένα κατά 25%, φτάνοντας τα 2,44 δισ. ευρώ για το 2025.

Η δε διαφορά μεταξύ του επιτοκίου καταθέσεων και του επιτοκίου δανείων είναι η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Καθοριστική και η συμβολή του αναβαλλόμενου φόρου -λογιστικού δικαιώματος των τραπεζών να συμψηφίζουν μελλοντικούς φόρους με ζημιές του παρελθόντος.

«Αξιοποιώντας ζημίες προηγούμενων χρόνων οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους» εξηγεί ο Τσίπρας.

Προνόμιο για λίγους ο δανεισμός

Την ίδια ώρα οι τράπεζες έχουν απεμπολήσει τον αναπτυξιακό ρόλο τους προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

«Πλέον δάνειο μπορεί να πάρει μόνο όποιος μπορεί να αποδείξει ότι δεν το χρειάζεται» τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας, περιγράφοντας με αιχμηρό τρόπο το σημαντικό πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και των νοικοκυριών να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε δανειακή χρηματοδότηση με βιώσιμους όρους.

Άμεσα μέτρα για αλλαγή πορείας

Ο Αλέξης Τσίπρας προτείνει την άμεση  λήψη μέτρων προκειμένου να αυξηθεί η συμβολή του τραπεζικού τομέα στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.

Επιγραμματικά αυτά αφορούν την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρογκα κέρδη των τραπεζών, μέτρο που προτείνει να επεκταθεί και σε άλλους επιχειρηματικούς ομίλους που καταγράφουν υπέρμετρα κέρδη, την κατάργηση καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις τραπεζικές συναλλαγές, τη δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων.

Επί της ουσίας ο Αλέξης Τσίπρας θέτει τις βάσεις μιας διαφορετικής πολιτικής απέναντι στις τράπεζες που θα βάζει φρένο στην ασυδοσία και τις καταχρηστικές πρακτικές και θα δίνει έμφαση στην ενίσχυση του ρόλου τους στην ανάπτυξη, τη στήριξη των νοικοκυριών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, της μετάβασης σε ένα νέο αποτελεσματικό και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

Με γνώμονα τη στήριξη της κοινωνίας

Σε ότι αφορά τη δυνατότητα υλοποίησης αυτού του σχεδίου, χαρακτηριστική είναι η τελευταία αποστροφή του.

«Είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά;  Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία».

Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Επίθεση στην κυβέρνηση για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ζώων εξαπέλυσε από τη Λέσβο ο Π. Δουδωνής, ζητώντας άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων.

Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Με γραμμή εκκίνησης το επικείμενο συνέδριο και με ορατό σταθμό τη βραδιά της πρώτης κάλπης, οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες οργανώνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Τα στρατόπεδα, οι στρατηγικές και οι συμμαχίες για τη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Γιάννης Μπασκάκης
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι υπάρχει «ένα πραγματικό λαϊκό αίτημα να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του προοδευτικού κόσμου».

Επικαιρότητα 08.05.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στέλνει μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, πως θα είναι εκτροπή να συναινέσει στους σχεδιασμούς της ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής

Επικαιρότητα 08.05.26

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για 'ανθεκτική οικονομία' όταν το φαγητό, το σπίτι και η μετακίνηση γίνονται πολυτέλεια. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να ανατραπεί», λέει η Νέα Αριστερά

Επικαιρότητα 08.05.26

Η πρόσβαση στην κατοικία, με δικαιοσύνη και ισοτιμία, θα αποτελέσει κεντρικό θέμα-πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση

Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε αρνητική κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό για τα «γαλάζια» σκάνδαλα, ενώ διεμήνυσε στον Νικήτα Κακλαμάνη να μην συναινέσει στην θεσμική εκτροπή που σχεδιάζει η ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Θεοχάρης, Τσουκαλάς και Ξανθόπουλος διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο MEGA, βάζοντας στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης την κυβερνητική πολιτική και το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Global Sumud Flotilla 08.05.26

Ο Γεραπετρίτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, για την ισραηλινή επίθεση εναντίον της Global Sumud Flotilla είπε ότι η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα όσον αφορά το ανθρωπιστικό της καθήκον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Στην αντεπίθεση περνά το ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, απαντώντας στο Μέγαρο Μαξίμου και τη ΝΔ με μία συνολική πρόταση που προβλέπει την αναθεώρηση 21 άρθρων και τη θέσπιση 4 νέων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Επικαιρότητα 08.05.26

Η Χαριλάου Τρικούπη τόνισε ότι η επιδίωξη του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη, αποτελεί μια νέα απόπειρα παράκαμψης των θεσμικών περιορισμών που η ίδια η Δημοκρατία έχει θέσει για την προστασία της.

Πολιτική 08.05.26

Η κοινοβουλευτική πρακτική των τελευταίων ετών έχει αναδείξει τους κινδύνους ενός συστήματος, στο οποίο η ποινική δίωξη εξακολουθεί να εξαρτάται από πολιτικούς συσχετισμούς.

Κωνταντίνα Γεωργάκη
Ευρωκοινοβούλιο 08.05.26

Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα των συναντήσεων στην Αθήνα - Μπλόκο επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία μέσω Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε βασικούς μάρτυρες.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
in Confidential 08.05.26

Μάλλον κόλαφος η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για τη ΝΔ που τη δείχνει σε πτώση, την ώρα που ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων στηρίζει το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πολιτική 08.05.26

Η κατάθεση των αιτημάτων του Χρήστου Σπίρτζη ξαναφέρνει ψηλά τις υποκλοπές, στην πτυχή της υπόθεσης κατασκοπείας. Οι αποκαλύψεις του In για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα και τις ευθύνες του στην έρευνα.

Δημήτρης Τερζής
Δημοσκοπήσεις 08.05.26

«Κινούμενη άμμος» το πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία να υποχωρεί δημοσκοπικά, το ΠΑΣΟΚ να ενισχύεται ελαφρώς και το «άλλο κόμμα» να καταγράφει μια υπολογίσιμη δυναμική πριν τις επίσημες ανακοινώσεις από τα υπό ίδρυση κόμματα.

Πόλεμος στο Ιράν 09.05.26

Είναι πολλές οι εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια από τον πόλεμο του Ιράν. Πολλές επιχειρήσεις είναι πιο κερδοφόρες στον πόλεμο ή επωφελούνται από τις ασταθείς τιμές ενέργειας και έχουν δει κέρδη ρεκόρ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Κόσμος 09.05.26

Ο Τραμπ περιμένει σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ ενώ η Τεχεράνη αποφεύγει τα σχόλια σχετικά με τη συμφωνία - Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στον Λίβανο και τη Δ. Όχθη

Φύλλια Πολίτη
Νομική «κόντρα» 09.05.26

Οι δύο κατηγορούμενοι για την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου στην Αμμουδάρα μεταφέρθηκαν στα Χανιά για να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Σούδας στον Πειραιά και από εκεί στις φυλακές του Κορυδαλλού

Το παρασκήνιο 09.05.26

Το απόλυτο σύμβολο της αντιφασιστικής νίκης. Η ιστορική αλήθεια πίσω από την εμβληματική φωτογραφία της σοβιετικής σημαίας στο Ράιχσταγκ και η επίσημη αποκατάσταση των πραγματικών προσώπων του ντοκουμέντου.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κόσμος 09.05.26

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

Βαγγέλης Γεωργίου
«Kamasutra Feminism» 09.05.26

Το Κάμα Σούτρα αποκαλύπτεται ως ένα αρχαίο, ανατρεπτικό κείμενο που θέτει τη γυναικεία επιθυμία και τη συναίνεση στο επίκεντρο, πολύ πριν τη σύγχρονη συζήτηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Φάρατζ… καταλύτης 09.05.26

Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία. Και οι τρεις θα κυβερνηθούν πρώτη φορά από κόμματα που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία τους. Και οι φωνές της απόσχισης δυναμώνουν στη Βρετανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Άνοιξη 2026 09.05.26

Βαρυχειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο Ευρωβαρόμετρο. Το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, επιδείνωση αναμένει το 56%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
«Τετράποδοι κομάντος» 09.05.26

Από την ανεύρεση αγνοουμένων μέχρι τη βοήθεια συνανθρώπων μας με ειδικές ανάγκες, οι «εργαζόμενοι» σκύλοι διακρίνονται για την αφοσίωση στο καθήκον τους, όποιο και αν είναι αυτό

Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Περίπου τα δύο τρίτα, ή το 64%, των γονέων με παιδιά της γενιάς Ζ δηλώνουν ότι τα παιδιά τους εξακολουθούν να βασίζονται οικονομικά σε αυτούς.

Απειλή "επέμβασης" 09.05.26

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί για νέα σκληρά μέτρα κατά των ναρκωτικών και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο επιθετικών κινήσεων στα σύνορα με το Μεξικό

Γιώργος Μαζιάς
Λίβανος 09.05.26

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στον Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι ισχύει από τη 17η Απριλίου, σκοτώνοντας χθες άλλους 10 ανθρώπους, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες.

Κόσμος 09.05.26

Ο Ζαν - Λικ Μελανσόν προανήγγειλε την αποχώρηση της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ σε περίπτωση εκλογής του και μίλησε για την Μέση Ανατολή, την Κίνα και την Ταϊβάν, αλλά και το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τουλάχιστον 2 νεκροί 09.05.26

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ανεβάζοντας σχεδόν στους 200 νεκρούς τον συνολικό απολογισμό αυτών των επιχειρήσεων.

Μιανμάρ 09.05.26

Ανακαλύφθηκε ένα τεράστιο ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατιών στην περιοχή του Μόγκοκ, στο βόρειο τμήμα της Μιανμάρ, το οποίο είναι «εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί».

Πλήγμα για Φρεντέρικσεν 09.05.26

Οι συνομιλίες για τη συγκρότηση κεντροαριστερού συνασπισμού στη Δανία κατέληξαν σε αδιέξοδο, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλοδοξία της Φρεντέρικσεν να εξασφαλίσει μια τρίτη διαδοχική θητεία.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

