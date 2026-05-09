Ορλάντο Μπλουμ: Μαζί με την Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας σε ένα εκρηκτικό θρίλερ επιβίωσης
Ο Ορλάντο Μπλουμ ετοιμάζεται για τη νέα του συνεργασία.
- «Tο μπολάκι με τα κοσμήματα που το έχετε;» - Οι διάλογοι από τη δράση της σπείρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
- Αφρικανική σκόνη: Έκκληση ειδικών για περιορισμό μετακινήσεων – «Αποφεύγουμε την έντονη σωματική άσκηση»
- Σκιάθος: Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε πεζό στη Σκιάθο – Συνελήφθη ανήλικος οδηγός
- Συνελήφθη 56χρονος για οπλοκατοχή στο Λαύριο – Είχε στο σπίτι του βαλλίστρα, βέλη και πτυσσόμενο γκλοπ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας και ο Ορλάντο Μπλουμ ενώνουν τις δυνάμεις τους για το «Reset», ένα ψυχολογικό θρίλερ επιβίωσης σε σκηνοθεσία του Ματ Σμούκλερ, τα γυρίσματα του οποίου ξεκινούν τον Αύγουστο.
Τι θα δούμε στη νέα ταινία
Το σενάριο, που υπογράφει ο Τζόρνταν Ρόουλινς, επικεντρώνεται «σε μια γυναίκα που ξυπνά ολομόναχη σε μια απομονωμένη περιοχή, μακριά από κάθε ένδειξη πολιτισμού.
Χωρίς να θυμάται για το πώς βρέθηκε εκεί, συνειδητοποιεί πως η μοναδική της ελπίδα για να επιβιώσει είναι να εμπιστευτεί έναν γοητευτικό άγνωστο (Μπλουμ), ο οποίος όμως, ίσως κρύβει την αληθινή του ταυτότητα».
Ματ Σμούκλερ: «Η Πριγιάνκα και ο Ορλάντο έχουν αδιαμφισβήτητη χημεία»
Αναφερόμενος στην επιλογή των πρωταγωνιστών, ο Σμούκλερ δήλωσε στο Deadline: «Αναζητούσα ένα ζευγάρι όπου η έλξη και η καψυποψία θα συνυπήρχαν αβίαστα.
Η Πριγιάνκα και ο Ορλάντο έχουν τη σπάνια ικανότητα να σε κάνουν να πιστεύεις και τα δύο ταυτόχρονα. Η χημεία τους είναι αδιαμφισβήτητη».
«Reset»: Ποιοι είναι οι υπόλοιποι συντελεστές της ταινίας
Την παραγωγή θα αναλάβουν οι Τζο και Έριχ Χόμπερ μέσω της Fratricidal Films, ο Μάικλ Λαζάροβιτς για την Chemically Altered και ο Μάθιου Ρόουντς για την Rhodes Entertainment.
Επίσης στο πρότζεκτ συμμετέχουν η Purple Pebble Pictures της Τσόπρα Τζόνας και η Amazing Owl του Μπλουμ, ενώ η Ναντίν ντε Μπάρος θα αναλάβει χρέη εκτελεστικής παραγωγού.
Η Fortitude International χρηματοδοτεί την ταινία και ξεκινά τις διεθνείς πωλήσεις στις Κάννες ενώ οι Verve Ventures, UTA και WME Independent συνδιαχειρίζονται τα δικαιώματα για τη Βόρεια Αμερική.
Τι δήλωσαν οι παραγωγοί Τζον και Έριχ Χόμπερ
Ο Τζόρνταν Ρόλινς και ο Ματ Σμούκλερ δημιούργησαν μια καθηλωτική ιστορία επιβίωσης, αγάπης, μυστηρίου και προδοσίας με πολλές σοκαριστικές ανατροπές. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Πριγιάνκα και τον Ορλάντο για να τη μεταφέρουμε στην οθόνη».
Στα επόμενα σχέδια της διάσημης ηθοποιού περιλαμβάνονται η δεύτερη σεζόν του «Citadel», καθώς και το «Varanasi», μια περιπέτεια δράσης του Σ.Σ. Ρατζαμούλι.
Από την άλλη ο Μπλουμ θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Bucking Fastard» του Βέρνερ Χέρτζογκ, μαζί με τις αδελφές Κέιτ και Ρούνι Μάρα.
- LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας
- Λίβερπουλ – Τσέλσι 1-1: Ισοπαλία που δεν ικανοποίησε κανέναν
- Συμμορία διακινούσε ναρκωτικά στον Λόφο του Στρέφη – Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια
- Τζορτζ Κλούνεϊ: Γενέθλιος έρωτας με την Αμάλ στο Σαιν Τροπέ – Το μυστικό για ένα γάμο χωρίς καβγάδες
- Επειδή η Ευρώπη ζει και σε δημαρχεία, σχολεία, καφετέριες, γειτονιές, φεστιβάλ, αγορές και δημόσιες πλατείες
- Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
- Global Sumud Floatilla: Μετά από αυξανόμενη διεθνή πίεση το Ισραήλ θα απελευθερώσει τους δύο ακτιβιστές
- Συνάντηση του Δημάρχου Πειραιά με τον νέο Διοικητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις