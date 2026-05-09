Ορλάντο Μπλουμ: Μαζί με την Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας σε ένα εκρηκτικό θρίλερ επιβίωσης

Η Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας και ο Ορλάντο Μπλουμ ενώνουν τις δυνάμεις τους για το «Reset», ένα ψυχολογικό θρίλερ επιβίωσης σε σκηνοθεσία του Ματ Σμούκλερ, τα γυρίσματα του οποίου ξεκινούν τον Αύγουστο.

Τι θα δούμε στη νέα ταινία

Το σενάριο, που υπογράφει ο Τζόρνταν Ρόουλινς, επικεντρώνεται «σε μια γυναίκα που ξυπνά ολομόναχη σε μια απομονωμένη περιοχή, μακριά από κάθε ένδειξη πολιτισμού.

Χωρίς να θυμάται για το πώς βρέθηκε εκεί, συνειδητοποιεί πως η μοναδική της ελπίδα για να επιβιώσει είναι να εμπιστευτεί έναν γοητευτικό άγνωστο (Μπλουμ), ο οποίος όμως, ίσως κρύβει την αληθινή του ταυτότητα».

Ματ Σμούκλερ: «Η Πριγιάνκα και ο Ορλάντο έχουν αδιαμφισβήτητη χημεία»

Αναφερόμενος στην επιλογή των πρωταγωνιστών, ο Σμούκλερ δήλωσε στο Deadline: «Αναζητούσα ένα ζευγάρι όπου η έλξη και η καψυποψία θα συνυπήρχαν αβίαστα.

Η Πριγιάνκα και ο Ορλάντο έχουν τη σπάνια ικανότητα να σε κάνουν να πιστεύεις και τα δύο ταυτόχρονα. Η χημεία τους είναι αδιαμφισβήτητη».

«Reset»: Ποιοι είναι οι υπόλοιποι συντελεστές της ταινίας

Την παραγωγή θα αναλάβουν οι Τζο και Έριχ Χόμπερ μέσω της Fratricidal Films, ο Μάικλ Λαζάροβιτς για την Chemically Altered και ο Μάθιου Ρόουντς για την Rhodes Entertainment.

Επίσης στο πρότζεκτ συμμετέχουν η Purple Pebble Pictures της Τσόπρα Τζόνας και η Amazing Owl του Μπλουμ, ενώ η Ναντίν ντε Μπάρος θα αναλάβει χρέη εκτελεστικής παραγωγού.

Η Fortitude International χρηματοδοτεί την ταινία και ξεκινά τις διεθνείς πωλήσεις στις Κάννες ενώ οι Verve Ventures, UTA και WME Independent συνδιαχειρίζονται τα δικαιώματα για τη Βόρεια Αμερική.

Τι δήλωσαν οι παραγωγοί Τζον και Έριχ Χόμπερ

Ο Τζόρνταν Ρόλινς και ο Ματ Σμούκλερ δημιούργησαν μια καθηλωτική ιστορία επιβίωσης, αγάπης, μυστηρίου και προδοσίας με πολλές σοκαριστικές ανατροπές. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Πριγιάνκα και τον Ορλάντο για να τη μεταφέρουμε στην οθόνη».

Στα επόμενα σχέδια της διάσημης ηθοποιού περιλαμβάνονται η δεύτερη σεζόν του «Citadel», καθώς και το «Varanasi», μια περιπέτεια δράσης του Σ.Σ. Ρατζαμούλι.

Από την άλλη ο Μπλουμ θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Bucking Fastard» του Βέρνερ Χέρτζογκ, μαζί με τις αδελφές Κέιτ και Ρούνι Μάρα.