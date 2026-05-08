NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ
NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Γιώργος Μαζιάς
Το ευρωπαϊκό μπάσκετ βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική καμπή, καθώς η National Basketball Association και η FIBA προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς στον σχεδιασμό του νέου NBA Europe, ενός project που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον χάρτη του αθλήματος στην ήπειρο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που κυκλοφορούν στην Ιταλία και στους κύκλους των επενδυτών, το νέο business plan της διοργάνωσης προβλέπει επενδύσεις που ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια νέα ευρωπαϊκή λίγκα με σταθερές ομάδες franchises, ισχυρό εμπορικό μοντέλο και μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα.

Το project έχει ήδη προσελκύσει τεράστιο ενδιαφέρον. Περισσότεροι από 120 πιθανοί επενδυτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις 12 μόνιμες franchises της νέας λίγκας, ενώ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα έχουν κατατεθεί προσφορές που κυμαίνονται από 500 εκατομμύρια έως και πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Το πλάνο προβλέπει ότι στην αρχική φάση η νέα διοργάνωση θα αποτελείται από 12 σταθερές ομάδες, οι οποίες θα έχουν μόνιμη συμμετοχή και θα μπορούν να επενδύσουν με ασφάλεια στην ανάπτυξη του brand και του αγωνιστικού προϊόντος. Παράλληλα, κάθε χρόνο θα προστίθενται 4 έως 6 επιπλέον ομάδες μέσω διαδικασίας πρόκρισης, ώστε η λίγκα να διατηρεί έναν «ημι-ανοιχτό» χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο από τις μόνιμες ομάδες franchises θα βρίσκονται στην Ιταλία, με έδρες το Μιλάνο και τη Ρώμη.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του νέου μοντέλου είναι η οικονομική φιλοσοφία του NBA. Η αμερικανική λίγκα εμφανίζεται διατεθειμένη να μην αποκομίσει άμεσα κέρδη στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του NBA Europe. Αντίθετα, σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της διοργάνωσης με τεράστιες επενδύσεις, απορροφώντας ακόμη και πιθανές ζημιές των πρώτων ετών.

Η στρατηγική αυτή θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο μεγάλες τεχνολογικές και αθλητικές πλατφόρμες επενδύουν επιθετικά για να κατακτήσουν νέες αγορές πριν αναζητήσουν σημαντική κερδοφορία.

Σύμφωνα με το business plan, NBA και η FIBA θα ελέγχουν αρχικά το 52% της νέας λίγκας, ενώ οι ιδιοκτήτες των 12 franchises θα κατέχουν το υπόλοιπο 48%. Ωστόσο, μελλοντικά προβλέπεται σταδιακή μείωση του ποσοστού NBA και FIBA, καθώς θα προστίθενται νέες ομάδες και οι ιδιοκτήτες των αρχικών franchises θα ενισχύουν τη θέση τους ως βασικοί μέτοχοι της διοργάνωσης.

Το μοντέλο περιλαμβάνει επίσης εγγυημένα οικονομικά κίνητρα για τις ομάδες ήδη από την πρώτη χρονιά. Τα franchises θα λαμβάνουν έσοδα μέσω εμπορικών bonus, τηλεοπτικών δικαιωμάτων αλλά και αγωνιστικών επιβραβεύσεων, τόσο για τις επιδόσεις στην regular season όσο και στα playoffs.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το προβλεπόμενο prize pool του NBA Europe θα ξεπερνά κατά πολύ τα σημερινά οικονομικά δεδομένα της EuroLeague, κάτι που εξηγεί γιατί αρκετοί σύλλογοι που ήδη συμμετέχουν στην EuroLeague εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο μετακίνησης στη νέα διοργάνωση.

Το NBA σχεδιάζει παράλληλα να χρησιμοποιήσει μέρος των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ώστε να καλύπτει πιθανές ζημιές των ομάδων στα πρώτα χρόνια λειτουργίας. Με αυτόν τον τρόπο οι επενδυτές θα μπορούν να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των franchises χωρίς τον φόβο άμεσου οικονομικού ρίσκου.

Το project δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Το NBA φιλοδοξεί να μεταφέρει στην Ευρώπη ολόκληρη τη φιλοσοφία του αμερικανικού sports entertainment: εμπορική εκμετάλλευση, premium εμπειρία θεατή, ψηφιακή ανάπτυξη, διεθνές marketing, χορηγικά πακέτα και παγκόσμια media strategy.

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία παίζουν και οι επενδυτικές τράπεζες JPMorgan Chase και The Raine Group, οι οποίες βοηθούν στη διαμόρφωση του οικονομικού μοντέλου και στις επαφές με πιθανούς επενδυτές.

Παράλληλα, οι συζητήσεις με τη EuroLeague παραμένουν ανοιχτές, αν και οι δύο πλευρές συνεχίζουν προς το παρόν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Νέα συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 29 Μαΐου, ωστόσο NBA και FIBA δείχνουν αποφασισμένες να προχωρήσουν ανεξάρτητα εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία συνεργασίας.

Η πιθανή δημιουργία της λίγκας NBA Europe θα μπορούσε να προκαλέσει τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Για πρώτη φορά, το NBA επιχειρεί ουσιαστικά να δημιουργήσει μόνιμη παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά, όχι μόνο μέσω αγώνων επίδειξης ή marketing, αλλά με δική του οργανωμένη διασυλλογική διοργάνωση.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο ποιες ομάδες και ποιοι επενδυτές θα εξασφαλίσουν τις πρώτες ομάδες franchises, αλλά και στο πώς θα αντιδράσουν οι παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ απέναντι σε ένα project που μπορεί να αλλάξει οριστικά τις ισορροπίες του αθλήματος στην Ευρώπη.

Ρεάλ Μαδρίτης σε…. βασιλική κρίση! Άγριοι τσακωμοί, «Εμπαπέ OUT» και μια ανυπόφορη άτιτλη διετία
Μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της ιστορίας της βιώνει η Ρεάλ Μαδρίτης, με άγριους τσακωμούς, πισώπλατα «μαχαιρώματα», ατελείωτη γκρίνια και την «ανυπόφορη αποτυχία» μιας άτιτλης διετίας.

Άκης Στρατόπουλος

Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Διονύσης Δελλής

Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο
Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο

Η Ισπανίδα Τζούντιτ Ρομάνο Γκαρθία έχει καταφέρει να τα προλαβαίνει όλα, ακόμη και ως μητέρα δυο κοριτσιών: «Μητέρες μου έλεγαν συχνά να πλένω τα πιάτα»

Βάιος Μπαλάφας

Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις
Από τους Ανίκητους του Βενγκέρ, στους... ανίκανους και σήμερα στους «Αθάνατους» του Αρτέτα, η μέθοδος του πόνου και του μαρτυρίου είναι αυτή που οδηγεί την Άρσεναλ προς τη Γη της ποδοσφαιρικής Επαγγελίας.

Άκης Στρατόπουλος

Ρωσία και Ιράν επανεκκινούν την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέχρ
Παρότι το ρωσικό εργοτάξιο έγινε στόχος κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ρώσοι και ιρανοί εργαζόμενοι ξεκίνησαν να επιστρέφουν στο εργοτάξιο

Τραμπ: Το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ θα είναι έτοιμο την Ημέρα της Ανεξαρτησίας
Η αναβάθμιση του πολυτελούς αεροπλάνου που προσφέρει το Κατάρ απαιτούσε αναβαθμίσεις ασφαλείας, βελτιώσεις στις επικοινωνίες για την αποτροπή των κατασκόπων από το να παρακολουθούν και την ικανότητα αποτροπής εισερχόμενων πυραύλων

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αποχώρησε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης
Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία (vid)
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 2η σερί φορά στο ΟΑΚΑ από τη Βαλένθια (89-86), οι Ισπανοί ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 και πλέον η πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα τους

Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και ραντεβού με τον Ολυμπιακό στο F-4 (vid)
Η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση της Ζαλγκίρις με 94-90, έκανε το 3-1 στη σειρά και προκρίθηκε στο Final 4 της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Έφη Αλεβίζου

Παραδοχή Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» – Τι είπε για την «κόντρα» του με τον Ρονάλντο
Ο Λιονέλ Μέσι δήλωσε ότι η Αργεντινή δεν είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης

Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου
Επίθεση στην κυβέρνηση για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ζώων εξαπέλυσε από τη Λέσβο ο Π. Δουδωνής, ζητώντας άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων.

«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης
«Ζητώ μόνο να μείνω και να δουλέψω μόνιμα στη χώρα που μεγάλωσα. Έφυγα για να γλυτώσω. Με διώχνουν και από την Ελλάδα. Δεν έχω πού αλλού να πάω» λέει η 35χρονη, που δέχεται απειλές από μαφία προ

Acropolis Swim Open: Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο, καλύτερη επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)
Εντυπωσιακός ο Απόστολος Σίσκος στην πρεμιέρα του «Acropolis Swim Open» στο ΟΑΚΑ. Ο 21χρονος πρωταθλητής σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο!

Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του
Ο καρδινάλιος Ρομπέρ Πρεβό, ο οποίος επέλεξε το όνομα Πάπας Λέων ΙΔ' εξελέγη στις 8 Μαΐου 2025 ως ο 267ος επίσκοπος της Ρώμης και ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών παγκοσμίως

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλένθια για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

