newspaper
Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 17:15
Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Διέφυγαν οι δράστες
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σακελλαρίδης: Η συζήτηση για το 2015, το καλύτερο δώρο στη ΝΔ – Να μειωθεί η έμμεση φορολογία και να φορολογηθούν οι πλούσιοι
Πολιτική Γραμματεία 08 Μαΐου 2026, 18:08

Σακελλαρίδης: Η συζήτηση για το 2015, το καλύτερο δώρο στη ΝΔ – Να μειωθεί η έμμεση φορολογία και να φορολογηθούν οι πλούσιοι

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι υπάρχει «ένα πραγματικό λαϊκό αίτημα να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του προοδευτικού κόσμου».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Love boost: Η απρόσμενη κίνηση που εκτοξεύει τη λίμπιντο

Love boost: Η απρόσμενη κίνηση που εκτοξεύει τη λίμπιντο

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

«Ο τρόπος με τον οποίο έχει ανοίξει η συζήτηση για το 2015 είναι το καλύτερο δώρο αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη», τόνισε χαρακτηριστικά ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Σχολιάζοντας τη συζήτηση που έχει ανοίξει εκ νέου για το 2015, σημείωσε ότι υπάρχει μια προσπάθεια στο δημόσιο διάλογο να διαμορφωθεί ένα κλίμα ότι η κρίση στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2015.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Σακελλαρίδης, μιλώντας στο Kontra News, «δεν πρέπει να ξεχνάμε πώς φτάσαμε στο 2015», υπενθυμίζοντας ότι «την περίοδο 2010-2015 συντελέστηκε στην Ελλάδα μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές και κοινωνικές καταστροφές που έχει δει χώρα του ανεπτυγμένου καπιταλισμού μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς επισήμανε την απώλεια περίπου του ενός τρίτου του ΑΕΠ, τη μείωση μισθών και συντάξεων κατά 40% και 50%, το ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας και τις θεσμικές αλλαγές «που δυστυχώς πληρώνουμε μέχρι σήμερα», όπως είπε.

«Λαϊκό αίτημα να πέσει ο Μητσοτάκης»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης συνέδεσε τη συζήτηση για το 2015 με τη σημερινή πολιτική συγκυρία, τονίζοντας ότι «ο τρόπος με τον οποίο έχει ανοίξει η συζήτηση για το 2015 είναι το καλύτερο δώρο αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Όπως ανέφερε, ο πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με γενικευμένη ακρίβεια, γενικευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά και σοβαρό ζήτημα «διολίσθησης του κράτους δικαίου, μαζί με φαινόμενα σοβαρότατης διαφθοράς» όπως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές και σε σειρά άλλων υποθέσεων όπου, όπως είπε, «η κυβέρνηση το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να συγκαλύπτει».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η αντιπολίτευση, αν θέλει να είναι ουσιαστική και χρήσιμη για τους πολίτες, «δεν πρέπει να παίζει το παιχνίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη», ενώ σημείωσε ότι υπάρχει «ένα πραγματικό λαϊκό αίτημα να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του προοδευτικού κόσμου».

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αυτό θα έπρεπε πρωτίστως να το απαντήσουν το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά και ο κ. Τσίπρας. «Αν πράγματι ο πρώτιστος στόχος τους είναι να πέσει η κυβέρνηση, θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική δημόσια συζήτηση», υποστήριξε ο κ. Σακελλαρίδης.

Σημείωσε μάλιστα πως, αν το πραγματικό διακύβευμα ήταν η διαμόρφωση μιας δύναμης ικανής να ανατρέψει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, «προφανώς και η Νέα Αριστερά θα μπορούσε να εξετάσει μια τέτοια συζήτηση». Ωστόσο, επισήμανε πως αυτό που διαπιστώνεται σήμερα είναι «ένας διαγκωνισμός, έστω και άτυπος, για το ποιος θα πάρει το αργυρό ή το χάλκινο μετάλλιο».

«Να φορολογηθούν οι πλούσιοι»

Τόνισε, τέλος, ότι «αυτό που λείπει σήμερα είναι οι προτάσεις που θα μπορέσουν να εμπνεύσουν και να κινητοποιήσουν την κοινωνία και να απαντήσουν στα πραγματικά προβλήματα».

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, στον ΦΠΑ και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, σημείωσε ότι προφανώς υπάρχει ανάγκη μείωσης της κοινωνικά άδικης έμμεσης φορολογίας, αλλά το κρίσιμο είναι «πώς θα φορολογήσουμε αυτούς που έχουν τα χρήματα, τους πλούσιους, τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα funds». Σε αυτό, «δυστυχώς», όπως είπε, «τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και το κυοφορούμενο κόμμα του κ. Τσίπρα δεν έχουν συγκεκριμένες και ξεκάθαρες προτάσεις».

Γιατί παραιτήθηκε το 2015

Να σημειωθεί ότι, απαντώντας σε ερώτηση για την παραίτησή του το 2015, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημείωσε ότι «δεν μπορούσα, με βάση αυτό που είχα μέσα μου ως πολιτική άποψη, να υπηρετήσω ένα μνημόνιο το οποίο είχε τότε επιβληθεί στην πραγματικότητα από την τρόικα».

Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, θεώρησε ότι το πιο έντιμο εκείνη την περίοδο ήταν να παραδώσει την έδρα του, να παραιτηθεί και να αποσυρθεί από την πολιτική. «Ήταν η πιο έντιμη στάση που θα μπορούσα να κρατήσω, έτσι ώστε να είμαι εντάξει με την πολιτική μου συνείδηση και με τη συνείδησή μου γενικότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κατοχύρωση κερδών στην αγορά μετά την 4ήμερη άνοδο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κατοχύρωση κερδών στην αγορά μετά την 4ήμερη άνοδο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Love boost: Η απρόσμενη κίνηση που εκτοξεύει τη λίμπιντο

Love boost: Η απρόσμενη κίνηση που εκτοξεύει τη λίμπιντο

Κόσμος
«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας
Επικαιρότητα 08.05.26

Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στέλνει μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, πως θα είναι εκτροπή να συναινέσει στους σχεδιασμούς της ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια
Επικαιρότητα 08.05.26

Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για 'ανθεκτική οικονομία' όταν το φαγητό, το σπίτι και η μετακίνηση γίνονται πολυτέλεια. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να ανατραπεί», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής
Επικαιρότητα 08.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής

Η πρόσβαση στην κατοικία, με δικαιοσύνη και ισοτιμία, θα αποτελέσει κεντρικό θέμα-πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης να εξηγήσει γιατί έρχονται συνεχώς δικογραφίες στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης να εξηγήσει γιατί έρχονται συνεχώς δικογραφίες στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε αρνητική κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό για τα «γαλάζια» σκάνδαλα, ενώ διεμήνυσε στον Νικήτα Κακλαμάνη να μην συναινέσει στην θεσμική εκτροπή που σχεδιάζει η ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα «γαλάζια» ρουσφέτια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα «γαλάζια» ρουσφέτια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης

Θεοχάρης, Τσουκαλάς και Ξανθόπουλος διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο MEGA, βάζοντας στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης την κυβερνητική πολιτική και το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας
Global Sumud Flotilla 08.05.26

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας

Ο Γεραπετρίτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, για την ισραηλινή επίθεση εναντίον της Global Sumud Flotilla είπε ότι η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα όσον αφορά το ανθρωπιστικό της καθήκον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Συνταγματική Αναθεώρηση: Το ΠΑΣΟΚ απαντά στο Μαξίμου με ολοκληρωμένη πρόταση
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Συνταγματική Αναθεώρηση: Το ΠΑΣΟΚ απαντά στο Μαξίμου με ολοκληρωμένη πρόταση

Στην αντεπίθεση περνά το ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, απαντώντας στο Μέγαρο Μαξίμου και τη ΝΔ με μία συνολική πρόταση που προβλέπει την αναθεώρηση 21 άρθρων και τη θέσπιση 4 νέων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση στο κράτος δικαίου η προσπάθεια Κασιδιάρη για επάνοδο στην πολιτική
Επικαιρότητα 08.05.26

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση στο κράτος δικαίου η προσπάθεια Κασιδιάρη για επάνοδο στην πολιτική

Η Χαριλάου Τρικούπη τόνισε ότι η επιδίωξη του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη, αποτελεί μια νέα απόπειρα παράκαμψης των θεσμικών περιορισμών που η ίδια η Δημοκρατία έχει θέσει για την προστασία της.

Σύνταξη
Συνταγματική αναθεώρηση: Θεσμική μεταρρύθμιση ή αναδιάταξη κυβερνητικής ισχύος;
Πολιτική 08.05.26

Συνταγματική αναθεώρηση: Θεσμική μεταρρύθμιση ή αναδιάταξη κυβερνητικής ισχύος;

Η κοινοβουλευτική πρακτική των τελευταίων ετών έχει αναδείξει τους κινδύνους ενός συστήματος, στο οποίο η ποινική δίωξη εξακολουθεί να εξαρτάται από πολιτικούς συσχετισμούς.

Κωνταντίνα Γεωργάκη
«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου
Ευρωκοινοβούλιο 08.05.26

«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου

Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα των συναντήσεων στην Αθήνα - Μπλόκο επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία μέσω Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε βασικούς μάρτυρες.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση
in Confidential 08.05.26

Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση

Μάλλον κόλαφος η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για τη ΝΔ που τη δείχνει σε πτώση, την ώρα που ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων στηρίζει το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών
Πολιτική 08.05.26

Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών

Η κατάθεση των αιτημάτων του Χρήστου Σπίρτζη ξαναφέρνει ψηλά τις υποκλοπές, στην πτυχή της υπόθεσης κατασκοπείας. Οι αποκαλύψεις του In για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα και τις ευθύνες του στην έρευνα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δημοσκοπήσεις: To «άλλο κόμμα» που κερδίζει έδαφος και οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό
Δημοσκοπήσεις 08.05.26

To «άλλο κόμμα» που κερδίζει έδαφος και οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό

«Κινούμενη άμμος» το πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία να υποχωρεί δημοσκοπικά, το ΠΑΣΟΚ να ενισχύεται ελαφρώς και το «άλλο κόμμα» να καταγράφει μια υπολογίσιμη δυναμική πριν τις επίσημες ανακοινώσεις από τα υπό ίδρυση κόμματα.

Σύνταξη
Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει

Το κλίμα, η έντονη κριτική βουλευτών προς το Μαξίμου, αλλά και τα εσωκομματικά «μαχαιρώματα» στη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου η διάχυτη δυσαρέσκεια καλά κρατεί.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ: Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ – Πρόεδρος ο Κόκκιας, αντιπρόεδρος η Ζούπη
Επιτροπή Δεοντολογίας 07.05.26

Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ του ΠΑΣΟΚ - Πρόεδρος ο Κόκκιας, αντιπρόεδρος η Ζούπη

Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας συνεδρίασαν παρουσία του γραμματέα της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννη Βαρδακαστάνη με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα της ΕΔΕΚΑΠ και την ανάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου

Σύνταξη
Δένδιας από Λισαβόνα: Εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, με έμφαση στις συνεργασίες στην Άμυνα
ΥΠΑΜ 07.05.26

Δένδιας από Λισαβόνα: Εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, με έμφαση στις συνεργασίες στην Άμυνα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του «στον ανοιχτό χαρακτήρα των συζητήσεων», οι οποίες, όπως είπε, «αντικατοπτρίζουν τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ελλάδας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Μέσα σε 12 δευτερόλεπτα εκτέλεσε τον 20χρονο με έξι σφαίρες στον κορμό – Τι έδειξε ιατροδικαστική εξέταση
Ελλάδα 08.05.26

Μέσα σε 12 δευτερόλεπτα εκτέλεσε τον 20χρονο με έξι σφαίρες στον κορμό - Τι έδειξε ιατροδικαστική εξέταση

Επισημαίνεται ότι οι τέσσερις πυροβολισμοί έγιναν από απόσταση δύο έως δυόμισι μέτρων, ενώ οι δύο τελευταίοι, που χαρακτηρίζονται ως «χαριστικές βολές», έγιναν από μικρότερη απόσταση.

Σύνταξη
Βίντεο σοκ από το Ηράκλειο: Άνδρας πιάνει κεφαλοκλείδωμα την πρώην σύντροφό του και τη σέρνει στο πάτωμα
Συνελήφθη 08.05.26

Βίντεο σοκ από το Ηράκλειο: Άνδρας πιάνει κεφαλοκλείδωμα την πρώην σύντροφό του και τη σέρνει στο πάτωμα

Σοκ προκαλεί το βίντεο από καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένας άνδρας ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του μέρα μεσημέρι, πριν συλληφθεί από αστυνομικούς.

Σύνταξη
Η απουσία του Ιράν από τη Μπιενάλε και η γεωπολιτική της τέχνης
Πολλαπλές πιέσεις 08.05.26

Η απουσία του Ιράν από τη Μπιενάλε και η γεωπολιτική της τέχνης

Η αποχώρηση του Ιράν από τη Μπιενάλε της Βενετίας, λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια, αντανακλά την οικονομική πίεση, τη γεωπολιτική ένταση και τα όρια της κρατικής εκπροσώπησης στην τέχνη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Yποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε την Ισπανία – 32χρονη γυναίκα υποβάλλεται σε εξετάσεις
Κόσμος 08.05.26

Yποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε την Ισπανία – 32χρονη γυναίκα υποβάλλεται σε εξετάσεις

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού πάνω στο πλοίο, το οποίο μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, κατά κανόνα μόνον έπειτα από στενή επαφή.

Σύνταξη
Κρήτη: «Ζούσαμε με τον φόβο» λένε οι συγγενείς του 20χρονου – Οι απειλές και οι απόπειρες κατά του Νικήτα
Ελλάδα 08.05.26

Κρήτη: «Ζούσαμε με τον φόβο» λένε οι συγγενείς του 20χρονου – Οι απειλές και οι απόπειρες κατά του Νικήτα

Αμέτρητες απειλές για τη ζωή του είχε δεχθεί από τον 54χρονο ο 20χρονος Νικήτας, όπως καταγγέλλουν οι συγγενείς του. Την τρίτη φορά ωστόσο, ο 2οχρονος δεν στάθηκε το ίδιο τυχερός

Σύνταξη
UFO στην Ελλάδα: Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε βίντεο – Στο φως αρχεία του Πενταγώνου
Το μήνυμά του 08.05.26

UFO στην Ελλάδα: Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε βίντεο – Στο φως αρχεία του Πενταγώνου

Σε ένα από τα βίντεο UAP πετά κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας και να πραγματοποιεί πολλαπλές «στροφές 90 μοιρών». Τα βίντεο με άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα στην Ελλάδα. Το Πεντάγωνο ξεκινά να δημοσιοποιεί αρχεία για UFO.

Σύνταξη
Εξακόσια άτομα αφέθηκαν στην ηδονή ενός δημόσιου φιλιού – «Μετά την πανδημία έμοιαζε απαγορευμένο»
Χείλη με χείλη 08.05.26

Εξακόσια άτομα αφέθηκαν στην ηδονή ενός δημόσιου φιλιού – «Μετά την πανδημία έμοιαζε απαγορευμένο»

Το φιλί είναι μια πράξη οικεία, πρωτόγονη και συναισθηματική. Η τραγουδίστρια Tove Lo και ο φωτογράφος Kenny Laubbacher τιμούν αυτή την πράξη σε ένα νέο βιβλίο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας
Εκσυγχρονισμός 08.05.26

Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλλουν στην «καθοδήγηση της κοινωνικής συζήτησης» στο Βιετνάμ, ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές θα εξηγούνται μέσω podcast.

Σύνταξη
Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Τα ερωτήματα της έρευνας
Ελλάδα 08.05.26

Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Τα ερωτήματα της έρευνας

Στην Αττική μεταφέρεται το USV που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, προκειμένου να ερευνηθεί η προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Ο Επίμονος Θάμνος»: Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας
Art 08.05.26

«Ο Επίμονος Θάμνος»: Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας

Η πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Μακρυγιάννη, με τίτλο «Ο Επίμονος Θάμνος», συνιστά μια ουσιαστική κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει τη δύναμη της ποίησης ως μέσου κατανόησης του εαυτού και του κόσμου

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι για Βινίσιους! Οι «Πολίτες» κινούνται για τον 25χρονο σταρ της Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Μάντσεστερ Σίτι για Βινίσιους! Οι «Πολίτες» κινούνται για τον 25χρονο σταρ της Ρεάλ

Ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι για τον Βινίσιους, ο οποίος δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ, με έναν χρόνο να απομένει για την ολοκλήρωσή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο SKINOS φέρνει πνοή αλλαγής στα FNL Awards
Τα Νέα της Αγοράς 08.05.26

Ο SKINOS φέρνει πνοή αλλαγής στα FNL Awards

Η δημιουργία του βραβείου Best Greek Spirit List από τον Skinos Mastiha spirit αποτελεί φυσική έκφραση του ηγετικού ρόλου που έχει κατακτήσει διεθνώς στο σύγχρονο ελληνικό απόσταγμα

Σύνταξη
Kανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων – Οι οδηγίες τις Κομισιόν εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

Kανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων – Οι οδηγίες τις Κομισιόν εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να εξαιρεθούν από την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης μόνο εάν μπορούν να αποδείξουν ότι η ακύρωση προκλήθηκε από «έκτακτες περιστάσεις»

Σύνταξη
Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η φυλακή ελάχιστης ασφαλείας και οι κρατούμενες που τιμωρήθηκαν επειδή μίλησαν
«Πολύ αργά» 08.05.26

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η φυλακή ελάχιστης ασφαλείας και οι κρατούμενες που τιμωρήθηκαν επειδή μίλησαν

Η μεταγωγή της Γκισλέιν Μάξγουελ σε φυλακή ελάχιστης ασφαλείας προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο εκτός, αλλά και εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
BCL: Προπονητής της χρονιάς ο Σάκοτα
Μπάσκετ 08.05.26

BCL: Προπονητής της χρονιάς ο Σάκοτα

Ο Ντράγκαν Σάκοτα οδήγησε εκ του ασφαλούς την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν και αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στο Basketball Champions League.

Σύνταξη
Διεθνής αναγνώριση για τον πολυαθλητικό Ολυμπιακό: «Παραμένει κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ με τους περισσότερους τίτλους» (pic)
Άλλα Αθλήματα 08.05.26

Διεθνής αναγνώριση για τον πολυαθλητικό Ολυμπιακό: «Παραμένει κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ με τους περισσότερους τίτλους» (pic)

Ακόμη μία αναγνώριση για τον πολυαθλητικό Ολυμπιακό, αυτή τη φορά από Ευρωπαϊκή Ένωση Πολυαθλητικών Συλλόγων – Δείτε την ανάρτηση

Σύνταξη
Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Μύθος 08.05.26

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας
Επικαιρότητα 08.05.26

Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στέλνει μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, πως θα είναι εκτροπή να συναινέσει στους σχεδιασμούς της ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
Cookies