Σακελλαρίδης: Η συζήτηση για το 2015, το καλύτερο δώρο στη ΝΔ – Να μειωθεί η έμμεση φορολογία και να φορολογηθούν οι πλούσιοι

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

«Ο τρόπος με τον οποίο έχει ανοίξει η συζήτηση για το 2015 είναι το καλύτερο δώρο αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη», τόνισε χαρακτηριστικά ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Σχολιάζοντας τη συζήτηση που έχει ανοίξει εκ νέου για το 2015, σημείωσε ότι υπάρχει μια προσπάθεια στο δημόσιο διάλογο να διαμορφωθεί ένα κλίμα ότι η κρίση στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2015.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Σακελλαρίδης, μιλώντας στο Kontra News, «δεν πρέπει να ξεχνάμε πώς φτάσαμε στο 2015», υπενθυμίζοντας ότι «την περίοδο 2010-2015 συντελέστηκε στην Ελλάδα μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές και κοινωνικές καταστροφές που έχει δει χώρα του ανεπτυγμένου καπιταλισμού μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς επισήμανε την απώλεια περίπου του ενός τρίτου του ΑΕΠ, τη μείωση μισθών και συντάξεων κατά 40% και 50%, το ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας και τις θεσμικές αλλαγές «που δυστυχώς πληρώνουμε μέχρι σήμερα», όπως είπε.

«Λαϊκό αίτημα να πέσει ο Μητσοτάκης»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης συνέδεσε τη συζήτηση για το 2015 με τη σημερινή πολιτική συγκυρία, τονίζοντας ότι «ο τρόπος με τον οποίο έχει ανοίξει η συζήτηση για το 2015 είναι το καλύτερο δώρο αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Όπως ανέφερε, ο πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με γενικευμένη ακρίβεια, γενικευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά και σοβαρό ζήτημα «διολίσθησης του κράτους δικαίου, μαζί με φαινόμενα σοβαρότατης διαφθοράς» όπως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές και σε σειρά άλλων υποθέσεων όπου, όπως είπε, «η κυβέρνηση το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να συγκαλύπτει».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η αντιπολίτευση, αν θέλει να είναι ουσιαστική και χρήσιμη για τους πολίτες, «δεν πρέπει να παίζει το παιχνίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη», ενώ σημείωσε ότι υπάρχει «ένα πραγματικό λαϊκό αίτημα να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του προοδευτικού κόσμου».

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αυτό θα έπρεπε πρωτίστως να το απαντήσουν το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά και ο κ. Τσίπρας. «Αν πράγματι ο πρώτιστος στόχος τους είναι να πέσει η κυβέρνηση, θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική δημόσια συζήτηση», υποστήριξε ο κ. Σακελλαρίδης.

Σημείωσε μάλιστα πως, αν το πραγματικό διακύβευμα ήταν η διαμόρφωση μιας δύναμης ικανής να ανατρέψει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, «προφανώς και η Νέα Αριστερά θα μπορούσε να εξετάσει μια τέτοια συζήτηση». Ωστόσο, επισήμανε πως αυτό που διαπιστώνεται σήμερα είναι «ένας διαγκωνισμός, έστω και άτυπος, για το ποιος θα πάρει το αργυρό ή το χάλκινο μετάλλιο».

«Να φορολογηθούν οι πλούσιοι»

Τόνισε, τέλος, ότι «αυτό που λείπει σήμερα είναι οι προτάσεις που θα μπορέσουν να εμπνεύσουν και να κινητοποιήσουν την κοινωνία και να απαντήσουν στα πραγματικά προβλήματα».

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, στον ΦΠΑ και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, σημείωσε ότι προφανώς υπάρχει ανάγκη μείωσης της κοινωνικά άδικης έμμεσης φορολογίας, αλλά το κρίσιμο είναι «πώς θα φορολογήσουμε αυτούς που έχουν τα χρήματα, τους πλούσιους, τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα funds». Σε αυτό, «δυστυχώς», όπως είπε, «τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και το κυοφορούμενο κόμμα του κ. Τσίπρα δεν έχουν συγκεκριμένες και ξεκάθαρες προτάσεις».

Γιατί παραιτήθηκε το 2015

Να σημειωθεί ότι, απαντώντας σε ερώτηση για την παραίτησή του το 2015, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημείωσε ότι «δεν μπορούσα, με βάση αυτό που είχα μέσα μου ως πολιτική άποψη, να υπηρετήσω ένα μνημόνιο το οποίο είχε τότε επιβληθεί στην πραγματικότητα από την τρόικα».

Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, θεώρησε ότι το πιο έντιμο εκείνη την περίοδο ήταν να παραδώσει την έδρα του, να παραιτηθεί και να αποσυρθεί από την πολιτική. «Ήταν η πιο έντιμη στάση που θα μπορούσα να κρατήσω, έτσι ώστε να είμαι εντάξει με την πολιτική μου συνείδηση και με τη συνείδησή μου γενικότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.