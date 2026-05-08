Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης να εξηγήσει γιατί έρχονται συνεχώς δικογραφίες στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο του 2ου Οικονομικού Συνεδρίου, με θέμα «Ο κόσμος σε μετάβαση», που διοργανώνει η «Ημερησία», όπου και μίλησε για το σχέδιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την οικονομική στήριξη των πολιτών και της μεσαίας τάξης, ενώ διεμήνυσε στον πρόεδρο της Βουλής να μην συναινέσει στην «θεσμική εκτροπή» που σχεδιάζει η ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην αρχή της συνέντευξής του, κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις της κυβέρνησης ως προς την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την τετράωρη εργασία, τόνισε πως δεν είναι μια ιδέα του ΠΑΣΟΚ, αλλά εφαρμόζεται σε πολές χώρες με θετικά αποτελέσματα.

«Εδώ, υπάρχει η λεγόμενη διαστρέβλωση του δημοσίου διαλόγου που ξεκινάει πάντα από τη ΝΔ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απαντώντας στις αιτιάσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και της Νίκης Κεραμέως, που είπαν πως αν εφαρμοστεί η τετραήμερη εργασία θα κλείσουν οι μισές επιχειρήσεις.

«Η πρόταση αφορά συγκεκριμένο αριθμό επιχειρήσεων που μπορούν να την εφαρμόσουν και όπου έχει εφαρμοστεί υπήρξαν εξαιρετικά αποτελέσματα και για τις επιχειρήσεις. Δεν αφορά τις ταβέρνες, τα νοσοκομεία και τα μανάβικα, όπως λένε στη ΝΔ», ξεκαθάρισε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Να κλείσουμε τη διαφορά κεφαλαίου και μεσαίας τάξης»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι «μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε μια ανάπτυξη που καλυτέρευε τη ζωή της μεσαίας τάξης και τώρα οι πολίτες βλέπουν ότι η ζωή τους χειροτερεύει. Στις ΗΠΑ έτσι γεννήθηκε το φαινόμενο Τραμπ στην Αμερική, όπου επέλεξαν οι πολίτες τον αυταρχισμό», σημείωσε, για να υπογραμμίσει ότι «πρέπει να κλείσουμε τη διαφορά κεφαλαίου και μεσαίας τάξης».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για φορολόγηση των κερδών των τραπεζών, ενώ υπογράμμισε πως σήμερα έχουμε «έναν λαό που η αγοραστική του δύναμη κύλησε στον πάτο και τις τράπεζες που έχουν υψηλά επιτόκια και μεγάλα κέρδη», τονίζοντας πως, «ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι μισθοί στην Ελλάδα είναι δεύτεροι από το τέλος στην ΕΕ».

«Να μην επιτρέψουμε την περαιτέρω διάβρωση των θεσμών»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Ανδρουλάκης, κάνοντας αναφορά στον «θεσμικό κατήφορο» της ΝΔ, άφησε ανοιχτό, όταν ρωτήθηκε σχετικά, το ενδεχόμενο να καταθέσει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας πως «δεν πρέπει να επιτρέψουμε την περαιτέρω διάβρωση των θεσμών».

Παράλληλα, απάντησε στις αιχμές Μητσοτάκη ότι «το ΠΑΣΟΚ μετέτρεψε τη Βουλή σε δικαστήριο», υπογραμμίζοντας πως ο πρωθυπουργός «πρέπει να εξηγήσει στον λαό γιατί έρχονται συνεχώς δικογραφίες στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Δεύτερον, να εξηγήσει γιατί ενώ το ΣτΕ έβγαλε αντισυνταγματικό το νόμο Τσιάρα και με δικαίωσε, η κυβέρνηση αρνείται να το εφαρμόσει και να με ενημερώσει για τον λόγο της παρακολούθησής μου», επισήμανε αναφορικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Και τρίτον, προσέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, «ο κ. Μητσοτάκης να απαντήσει γιατί τώρα θα πάει με 151 στην εξεταστική για τις υποκλοπές, ενώ το ’22 πήγε με 120», όπως είπε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Στέλνω μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να μην συναινέσει σε αυτή την εκτροπή».

«Μητσοτάκης και ΝΔ με όσα έχει πράξει ή πολιτική αλλαγή, το δίλημμα των εκλογών»

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης, κληθείς να σχολιάσει τις δημοσκοπικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε πως «όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης του ελληνικού λαού, αλλάζουν όλα. Κριτής όλων μας είναι ο ελληνικός λαός. Το λέω αυτό γιατί έχω την εμπειρία του 2023, όταν όλοι έλεγαν ότι θα διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ», υπενθύμισε.

«Μητσοτάκης και ΝΔ με όσα έχει πράξει ή πολιτική αλλαγή, είναι το δίλημμα των εκλογών», επισήμανε, προσθέτοντας πως «το ΠΑΣΟΚ έχει πρόταση, έχει σχέδιο και εμπειρία για να αλλάξει τη χώρα».

