Μαρτίνεθ για Αταμάν: «Είναι… μάστορας στο να επηρεάζει τους διαιτητές»

Πέδρο Μαρτίνεθ και Εργκίν Αταμάν έχουν ανοίξει… βεντέτα με όσα συμβαίνουν στη σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, ενώ μάλιστα δεν έλλειψε πολύ για να… πιαστούν και στα χέρια στο Game 3 στο ΟΑΚΑ.

Οι δύο προπονητές είχαν μεγάλη ένταση στην τρίτη περίοδο του Παναθηναϊκός – Βαλένθια στο ΟΑΚΑ, με αποτέλεσμα να αποβληθούν αμφότεροι από τους διαιτητές, με τον Ισπανό τεχνικό να αναφέρεται μια μέρα μετά στο τι συνέβη και γιατί.

Συγκεκριμένα, ο Μαρτίνεθ σε δηλώσεις του κατηγόρησε τον Εργκίν Αταμάν πως προσπαθεί να επηρεάσει το ματς και τους διαιτητές, ενώ ξεκαθάρισε ότι κούρασε τον οργανισμό της Βαλένθια ο τρόπος του από τα δύο πρώτα ματς στη «Roig Arena».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μαρτίνεθ για τον Αταμάν:

«Νομίζω ότι οι διαιτητές ουσιαστικά προσπάθησαν να κρατήσουν την κατάσταση στα ίσα. Και οι δύο βγήκαμε έξω από τις περιοχές προπονητών μας και του είχε ήδη δοθεί τεχνική ποινή -αυτή που προκάλεσε- και μετά αποφάσισαν να αποβάλουν και τους δύο προπονητές.

Δεν έχω τίποτα εναντίον των διαιτητών. Αυτό που δεν ήθελα ήταν να επηρεάσει ξανά ο Αταμάν το παιχνίδι, όπως πιστεύω ότι το έκανε προκαλώντας αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες στον πρώτο και στον δεύτερο αγώνα. Αυτό είναι όλο. Τώρα είναι ώρα να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε για τον επόμενο.

Λοιπόν, είναι λίγο γλυκόπικρο. Το γλυκό είναι η νίκη της ομάδας, η οποία προφανώς μας κάνει να νιώθουμε πολύ καλά. Το πικρό είναι η αποβολή. Και ειλικρινά, είχαμε ήδη κουραστεί λίγο επειδή στα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια, ο προπονητής Αταμάν – και είναι μάστορας σε αυτό, σωστά; Έλεγχε κάπως την ατμόσφαιρα του παιχνιδιού.

Κάθε φορά που κυριαρχούσαμε, παίζαμε καλά και είχαμε ένα αξιοπρεπές προβάδισμα και στα δύο παιχνίδια, μας επέβαλε μια κατάσταση τεχνικού φάουλ και η διαιτησία άλλαξε στη συνέχεια.

Οπότε, απλώς ήθελα να κάνω τους διαιτητές να καταλάβουν ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβεί και ότι η διαιτησία έπρεπε να είναι δίκαιη. Μετά τα έχασε όλα. Και οι δύο μας αποβληθήκαμε και, λοιπόν, τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο τρελά από εκεί και πέρα».