Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Μαΐου 2026, 06:00

Ανδρομάχη Παύλου
Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Στον αέρα βρίσκονται πλέον χιλιάδες πολίτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Η κυβέρνηση αποφάσισε «εν μια νυκτί» να βάλει πρόωρο τέλος στο πρόγραμμα και αντί για για 31 Αυγούστου λήγει τρεις μήνες νωρίτερα στις 2 Ιουνίου, αφήνοντας ξεκρέμαστους τους υποψήφιους αγοραστές ακινήτων.

Οι δικαιούχοι δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν στη νέα ασφυκτική προθεσμία για την υπογραφή του δανείου, μόλις σε ένα μήνα από σήμερα.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές.

Το ερώτημα είναι «τι θα γίνει με τους δικαιούχους αυτούς που εμπιστεύτηκαν την κυβέρνηση για το Σπίτι μου 2»;

Το Σπίτι μου 2

Είναι γεγονός ότι με το «Σπίτι μου 2» ζητωκραύγαζε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα ευέλικτο με περισσότερους ηλιακά δικαιούχους και καλύτερα εισοδηματικά κριτήρια το οποίο δίνει ανάσα σε νέους και οικογένειες.

Όμως, τα πράγματα για άλλη μια φορά αποδεικνύουν την αποτυχία της κυβέρνησης. Πίσω από τους αριθμούς και τα χρονοδιαγράμματα υπάρχουν χιλιάδες πολίτες που ήδη βρίσκονται σε αδιέξοδο. Δικαιούχοι που προχώρησαν με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις, κατέβαλαν προκαταβολές, υπέγραψαν προσύμφωνα και ξεκίνησαν τη διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών, σήμερα ενημερώνονται ότι δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες τραπεζικές διαδικασίες.

Από το στεγαστικό πρόγραμμα μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια, συνολικής αξίας 1,617 δισ. ευρώ, με μέσο ύψος δανείου 120,15 χιλ. ευρώ, ενώ η απορρόφηση έχει φθάσει το 84,1% του συνολικού προϋπολογισμού.

Δεδομένου ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 2 δισ. ευρώ, το υπόλοιπο 15,9% αντιστοιχεί περίπου σε 318 εκατ. ευρώ που δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί ή οριστικοποιηθεί.

Μπορεί να υπήρξε ενδιαφέρον από υποψήφιους δανειολήπτες, πλην όμως, υπήρξαν δυσκολίες να βρει κάποιος ακίνητο που να ανταποκρίνεται στα κριτήρια που απαιτούσε η ένταξη στο πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι αγοραστές έρχονταν αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα, την έλλειψη ακινήτων που να πληρούν τις προδιαγραφές του προγράμματος.

Το πρόγραμμα προκάλεσε μεγάλες στρεβλώσεις στην αγορά κατοικιών, όπου παρατηρήθηκε το παράδοξο φαινόμενο να αυξάνονται οι τιμές παλαιών διαμερισμάτων όλο και ταχύτερα από τις τιμές των νέων. Η κυβέρνηση φιλοδοξούσε να αποτελέσει την «αιχμή του δόρατος» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, καθώς αυξάνονταν τα ηλικιακά όρια και δίνονταν και περισσότερα χρήματα σε σχέση με το «Σπίτι μου Ι».

Ξαφνικά, η κυβέρνηση βάζει ένα τέλος στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» χωρίς να έχουν αξιοποιηθεί όλοι οι διαθέσιμοι πόροι.

Το μεγάλο «αγκάθι» που καλούνται τώρα να ξεπεράσουν οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι έγκριση αλλά η ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε μια αγορά ακινήτων που οι διαδικασίες κινούνται με ρυθμούς χελώνας τα πράγματα είναι δύσκολα.

Το μεγαλύτερο «αγκάθι» που έχουν να ξεπεράσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου, η οποία βοηθά στον νομικό και τεχνικό έλεγχο.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου είναι ένας ηλεκτρονικός φάκελος μέσα στον οποίο καταγράφονται τα στοιχεία κάθε κτιρίου. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση όλων των κτιρίων της χώρας, ο φάκελος αυτός, όπως και για κάθε κτίριο θα βρίσκεται σε μόνιμη διασύνδεση με το Κτηματολόγιο, τη ΔEH και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, φέρνοντας καθοριστικές αλλαγές στον ισχύοντα τρόπο έκδοσης των νέων οικοδομικών αδειών.

Ένα άλλο εμπόδιο, αναφέρουν στον ΟΤ δικηγορικοί κύκλοι είναι οι προκαταβολές που έχουν δώσει οι υποψήφιοι αγοραστές. Αν στο ιδιωτικό συμφωνητικό δεν υπάρχει δικλείδα επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της αγοραπωλησίας τότε χάνονται τα χρήματα.

«Σπεύσατε»… το μήνυμα

Οι τράπεζες καλούν τους δικαιούχους του Σπίτι μου 2 να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες για την υπογραφή δανειακών συμβάσεων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, που έχουν λάβει οριστική έγκριση, θα πρέπει να φροντίσουν να επικοινωνήσουν άμεσα με την Τράπεζα συνεργασίας τους, προσκομίζοντας το συντομότερο δυνατό τα αναγκαία δικαιολογητικά, ώστε να καταστεί εφικτή η υπογραφή της δανειακής τους συμβάσεως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 2ας/6/2026.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο οι δικαιούχοι δεν μπορέσουν να ανταποκριθούν στην παραπάνω ημερομηνία (μέχρι και 2/6/2026), δεν θα είναι αντικειμενικά εφικτή η υπογραφή οριστικής δανειακής συμβάσεως, λόγω της λήξης του προγράμματος. Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το ένα δισ. ευρώ προέρχεται από το δανειακό σκέλος του ΤΑΑ και το υπόλοιπο από τις τράπεζες.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο in διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση και πρόσθεσε «ότι έχουν σταλεί επιστολές στις τράπεζες να επισπεύσουν τις διαδικασίες. Κρίνει ότι το περιθώριο του ενός μηνός (20 εργάσιμες μέρες), είναι επαρκές και ότι θέλουν να βοηθήσουν ώστε να μην βρεθεί κανείς απέξω. Σε εκκρεμότητα βρίσκονται περίπου περίπου 2.500 εγκρίσεις δανείων, ενώ έχουν συμβασιοποιηθεί περίπου 11.000».

Σφοδρή επίθεση

Την ίδια στιγμή, σφοδρή κριτική για το «Σπίτι μου» έκανε το ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» είχε στόχο να καλύψει 20.000 πολίτες, με φθηνά επιχορηγούμενα στεγαστικά δάνεια, και προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ, με το ΠΑΣΟΚ να καταγγέλλει ότι με ευθύνη του πρωθυπουργού και των τραπεζών μένουν εκτός 7.000 υποψήφιοι αγοραστές ακινήτων.

«Εκτός τόπου και χρόνου ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει για τις αποδόσεις του προγράμματος “Σπίτι μου 2” και την έγκριση 13.461 δανείων, ενώ ο σκοπός του προγράμματος ήταν η ωφέλεια 20.000 δικαιούχων, που θα αγόραζαν σπίτι με χαμηλότοκο δάνειο. Για ποιο λόγο επιλέγεται η πρόωρη λήξη του προγράμματος τον Ιούνιο ενώ ακόμα δεν έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια και δεν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις δανείων πολλών πολιτών που έχουν προχωρήσει σε οικονομικές δεσμεύσεις;

Όσο, δε για την αποτελεσματικότητα του μέτρου για την ανάσχεση της στεγαστικής κρίσης, τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους: το 2025 το κόστος ενοικίου αυξήθηκε κατά 10,1% ενώ η αυξητική πορεία συνεχίζεται και το 2026».

Από την άλλη πλευρά, η βουλευτής και τομεάρχης Κοινωνικής Συνοχής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Κατερίνα Νοτοπούλου ανέφερε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ κλείνει πρόωρα ένα πρόγραμμα που όχι μόνο έχει καλύψει ελάχιστο αριθμό ενδιαφερόμενων, αλλά στο οποίο δεν έχουν καταφέρει ούτε να απορροφηθεί ο συνολικός προϋπολογισμός, που φτάνει το 84,1%» υπενθυμίζοντας ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε παρουσιαστεί ως κεντρική στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης για τους νέους και τις οικογένειες.

Όπως τονίζει η κ. Νοτοπούλου «ονόμασαν “πολιτική” την επιδότηση δανεισμού για την αγορά παλαιών ακινήτων, κάνοντας τους πολίτες δανειολήπτες. Αυτό που προκάλεσαν είναι αύξηση των τιμών των ακινήτων, ενώ δεν κατάφεραν να φτάσουν ούτε στον δικό τους στόχο, που ήταν 20.000 πολίτες να αγοράσουν σπίτι».

Πηγή: ot.gr

Ομόλογα: Τα spreads επιστρέφουν και το ακριβό χρήμα ξαναγράφει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Wall Street: Άνοδος με την ελπίδα της λήξης του πολέμου

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ευρωπαϊκή ναυτιλία: Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως – Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ
Η ευρωπαϊκή ναυτιλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα βλέπει την ισχύ της να πιέζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ασιατικών στόλων

Λάμπρος Καραγεώργος
Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενοίκια: Πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες η Αθήνα, για τους χαμηλόμισθους
Νέα έρευνα συγκρίνει τα ενοίκια στις πρωτεύουσες της ΕΕ με το ύψος του κατώτατου μισθού. Η Αθήνα είναι αναλογικά ακριβότερη από τις Βρυξέλες, το Βερολίνο και τη Μαδρίτη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ινστιτούτο Τσίπρα: Ελλάδα και Βουλγαρία στις πρώτες θέσεις ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ
Τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με σταθερή τιμή προτείνει το «Ινστιτούτο Τσίπρα» - Ο στόχος αφορά μείωση 40% στον τελικό λογαριασμό

Σπίτι μου 2: Φουντώνει η αγωνία των δικαιούχων που είναι «στον αέρα» – Τι απαντά το υπουργείο
Η πρόωρη αυλαία στο «Σπίτι Μου 2», αφήνει ξεκρέμαστους χιλιάδες δικαιούχους που κινδυνεύουν να πεταχτούν εκτός. Νέες μαρτυρίες στο in. Διευκρινίσεις από τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ
Η ακτινογραφία της πίεσης στην ελληνική οικονομία από τον τουρισμό έως την κατανάλωση – Ο κίνδυνος της επενδυτικής κόπωσης και το στενό δημοσιονομικό περιθώριο για νέες παρεμβάσεις

Γυναίκες ξαναγράφουν την ιστορία στη Wikipedia: Ένας αγώνας ενάντια στην ανισότητα
Μια ομάδα ανθρώπων στην Ισπανία αναδεικνύει ξεχασμένες ιστορίες και δημιουργεί εκατοντάδες άρθρα για γυναίκες στη Wikipedia, διεκδικώντας την αλλαγή και τη δικαίωση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία – Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί
Το θέμα προκαλεί και πολιτικούς προβληματισμούς, αφού υπάρχει το ερώτημα κατά πόσον πρέπει να εγκριθεί οποιαδήποτε σχέδιο και αν «αλώνεται» η Κύπρος από ξένους

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Δικαστικό μπλόκο για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θεμελιώνεται η τέλεση των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων»
Ερωτήματα για την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου το 2022 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς από τον ίδιο φάκελο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζήτησε – σε πρώτη φάση – την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ
Ο φερόμενος ως διαχειριστής της Krikel την επίμαχη περίοδο των παράνομων παρακολουθήσεων, Σταμάτης Τρίμπαλης, είχε παραδεχθεί ότι είπε ψέματα στην εξεταστική, ενώ είχε καταθέσει ενόρκως ότι γνώρισε τις ερωτήσεις που θα υπέβαλαν βουλευτές «περισσότερο από τη ΝΔ». Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ επανέρχεται επικαλούμενο το ρεπορτάζ του in

Πάνος Τσίκαλας
Ευρώπη: Η μάχη με τις Big Tech – Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας
Η Ευρώπη βλέπει πλέον με δυσπιστία την κυριαρχία των αμερικανικών Big Tech και δεν κάθεται με «σταυρωμένα τα χέρια». Τι έδειξε η πρώτη επίσημη αξιολόγηση του νόμου για τις ψηφιακές αγορές.

Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον Ουμέροφ στο Μαϊάμι, σύμφωνα με ΜΜΕ
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «φυτώριο» τρομοκρατίας την Ευρώπη και επιτίθεται στις αριστερές δυνάμεις της
«Ως γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και των αξιών, η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να σταματήσει την επίμονη παρακμή της», αναφέρει η έκθεση για τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας.

Λίβανος: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό
Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ξανά τη Βηρυτό, σκοτώνοντας ανώτερο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Γαλλία: Ο πάπας Λέων ΙΔ’ μπορεί να επισκεφτεί τη χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου
«Η Καθολική Εκκλησία στη Γαλλία ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Λέοντα ΙΔ'», αναφέρει η Διάσκεψη των Επισκοπών, προσθέτοντας ότι το ταξίδι του «θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου».

Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»
Όσα είπε ο βοηθός του Μαρτίνεθ, μετά τη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Εργκίν Αταμάν προσπθεί να επηρεάσει το παιχνίδι με τις διαμαρτυρίες του.

Ρωσία: Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο – Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί
Η Ρωσία καλεί τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

