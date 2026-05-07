Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων για το Fuel Pass, που ήταν η 30η Απριλίου, το επόμενο χρονικό όριο που απασχολεί τους δικαιούχους είναι μέχρι πότε μπορούν να το εξαργυρώσουν αγοράζοντας καύσιμα στο πρατήριο.

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι το voucher μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026, δηλαδή όσοι ακόμα δεν έχουν μπει στον πειρασμό να το εξαργυρώσουν ήδη, μπορούν να το εντάξουν στον προγραμματισμό των εξόδων τους για σχεδόν δυόμιση μήνες.

Tο Fuel Pass

Υπενθυμίζεται ότι η ενίσχυση δίνεται με τη μορφή ψηφιακής κάρτας ή με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα την περιοχή και τον τρόπο καταβολής:

50 ευρώ για όσους επιλέξουν ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα

40 ευρώ με κατάθεση σε IBAN (ηπειρωτική)

50 ευρώ με κατάθεση (νησιά)

Η ψηφιακή κάρτα δίνει μεγαλύτερη ενίσχυση, με τη διαφορά να είναι 10 ευρώ.

Το ποσό (μέσω της ψηφιακής κάρτας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέρα από την προμήθεια αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης, υγραερίου από πρατήρια καυσίμων και σε μέσα μαζικής μεταφοράς όπως και σε ταξί.