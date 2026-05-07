Fuel Pass: Mέχρι πότε μπορεί να εξαργυρωθεί τα πρατήρια
Το Fuel Pass δίνεται με τη μορφή ψηφιακής κάρτας ή με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
- Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε to Fuel Pass
- Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε - «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ
- Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία
- Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» - Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων για το Fuel Pass, που ήταν η 30η Απριλίου, το επόμενο χρονικό όριο που απασχολεί τους δικαιούχους είναι μέχρι πότε μπορούν να το εξαργυρώσουν αγοράζοντας καύσιμα στο πρατήριο.
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι το voucher μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026, δηλαδή όσοι ακόμα δεν έχουν μπει στον πειρασμό να το εξαργυρώσουν ήδη, μπορούν να το εντάξουν στον προγραμματισμό των εξόδων τους για σχεδόν δυόμιση μήνες.
Tο Fuel Pass
Υπενθυμίζεται ότι η ενίσχυση δίνεται με τη μορφή ψηφιακής κάρτας ή με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα την περιοχή και τον τρόπο καταβολής:
- 50 ευρώ για όσους επιλέξουν ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα
- 60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα
- 40 ευρώ με κατάθεση σε IBAN (ηπειρωτική)
- 50 ευρώ με κατάθεση (νησιά)
Η ψηφιακή κάρτα δίνει μεγαλύτερη ενίσχυση, με τη διαφορά να είναι 10 ευρώ.
Το ποσό (μέσω της ψηφιακής κάρτας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέρα από την προμήθεια αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης, υγραερίου από πρατήρια καυσίμων και σε μέσα μαζικής μεταφοράς όπως και σε ταξί.
- 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης – Ο πολιτισμός μας σε σελίδες
- Βαλένθια: Δύσκολα ο Πουέρτο στο Game 4, κυκλοφορεί με πατερίτσες (vid)
- Αυστρία: Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο – Τρεις νεκροί
- Fuel Pass: Mέχρι πότε μπορεί να εξαργυρωθεί τα πρατήρια
- Ο Κόσμος της Πρωτοπορίας. Πόλη, Φύση, Σύμπαν, Άνθρωπος
- Κιλιάν Εμπαπέ: Ο κόσμος της Ρεάλ μάζεψε 30 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξει
- Βαρύ κατηγορητήριο για τους συλληφθέντες για τη δολοφονία Μοσχούρη – Διώξεις για 9 κακουργήματα
- Γιατί η Άννα Γουίντουρ «έκοψε» τον Μπρούκλιν και τη Μέγκαν από το φετινό Met Gala;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις