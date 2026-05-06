magazin
Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Συλλεκτική έκδοση 06 Μαΐου 2026, 18:20

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άγχος: Τι να κάνετε όταν σωματοποιείται;

Άγχος: Τι να κάνετε όταν σωματοποιείται;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Livre d’artiste, το: είναι ένα σπάνιο, συλλεκτικό βιβλίο-έργο τέχνης, που δημιουργείται από εικαστικούς καλλιτέχνες, συνδυάζοντας πρωτότυπα γραφικά με κείμενο. Είναι μια πολυτελής έκδοση που επιμελείται ο καλλιτέχνης, συχνά σε περιορισμένα αντίτυπα, όπου το βιβλίο ως αντικείμενο αποτελεί ολοκληρωμένη καλλιτεχνική δημιουργία. Και σε αυτόν τον κόσμο υπόσχονται να μας βάλουν οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου.

Το Art Project Space παρουσιάζει μία μοναδική συλλεκτική έκδοση με πρωτότυπα χαρακτικά και υπόσχεται να δώσει απαντήσεις σε μερικά βασικά ερωτήματα: Γιατί ένας καλλιτέχνης επιλέγει σήμερα να κάνει χειροποίητες εικόνες σε βιβλία και τι είναι ένα artist’s book; Πώς ένας ζωγράφος αφήνει τα πινέλα του για να κάνει χαρακτική; Και τέλος πάντων τι είναι όλα αυτά τα ανθρωπάκια με τους γάντζους και τα καπέλα;

Η έκδοση, περιορισμένη σε 20 μόλις αντίτυπα, περιέχει 10 πρωτότυπα χαρακτικά τυπωμένα σε Ιαπωνικό χαρτί Shiramine. Στο λεύκωμα εμπεριέχεται συνοδευτικό κείμενο της ιστορικού τέχνης Λουΐζας Καραπιδάκη.

Η ιστορικός τέχνης Λουΐζα Καραπιδάκη σημειώνει για το έργο του: «Το αποτέλεσμα είναι ένα σώμα έργων που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση της χαρακτικής και σε μια σύγχρονη, προσωπική εικονογραφία. Με έντονη χιουμοριστική διάθεση και επιτηδευμένη απλότητα, οι εικόνες παραμένουν καθαρές, ευανάγνωστες αλλά όχι απλοϊκές, άμεσες αλλά και πολυεπίπεδες. Ο θεατής καλείται να εισέλθει σε έναν κόσμο όπου η περιπέτεια δεν είναι μόνο αφηγηματική, αλλά πρωτίστως εικαστική εμπειρία».

Το νέο βιβλίο – έργο τέχνης του Νίκου Κυριακόπουλου με τίτλο: Πειρατές, συνεχίζει μία μεγάλη Ευρωπαϊκή παράδοση, αυτή του livre d’artiste.

Ποιος είναι ο Νίκος Κυριακόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Σπούδασε Ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (1998-2004) με καθηγητή τον Δημήτρη Μυταρά. Έχει πραγματοποιήσει 9 ατομικές εκθέσεις στην Αθήνα. Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία και στις Η.Π.Α. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Την παρουσίαση του λευκώματος θα κάνουν ο καλλιτέχνης Νίκος Κυριακόπουλος, η ιστορικός τέχνης Λουΐζα Καραπιδάκη και ο Παναγιώτης Δουδωνής, συνταγματολόγος, λέκτορας του Oriel College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Info

Παρουσίαση λευκώματος: Πέμπτη 7 Μαΐου 19:00-22:00
Το λεύκωμα θα εκτίθεται στην γκαλερί  τις δύο επόμενες ημέρες:
Παρασκευή 8 Μαΐου: 12:00–20:00
Σάββατο 9 Μαΐου: 11:00–15:00

Που: Πολυχώρος Art Project Space (Φαλήρου 66, Αθήνα, Πλησίον ΕΜΣΤ | Σταθμός Metro FIX | τηλ. 211 7504180)

Είσοδος ελεύθερη

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 3% στην αγορά, με Βιοχάλκο, Τιτάν και τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 3% στην αγορά, με Βιοχάλκο, Τιτάν και τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Άγχος: Τι να κάνετε όταν σωματοποιείται;

Άγχος: Τι να κάνετε όταν σωματοποιείται;

Κόσμος
Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια
Art 05.05.26

Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια

Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«NoMuds» – Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει
Πηλός 05.05.26

«NoMuds» - Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει

Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

Σύνταξη
Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του
«Δεν μου αρέσει!» 01.05.26

«Ο θρύλος επέστρεψε» - Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του

Μετά από περίπου 24 ώρες μυστηρίου, ο Banksy ανέβασε ένα βίντεο στα social media επιβεβαιώνοντας ότι το άγαλμα στην Waterloo Place είναι δικό του έργο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Μυστήριο 30.04.26

Ένα άγαλμα εμφανίστηκε ξαφνικά στο κέντρο του Λονδίνου και όλοι αναρωτιούνται αν είναι το νέο έργο του Banksy

Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα ’70s
Φυσικό φως 29.04.26

Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου - Πώς ήταν η Ίμπιζα στα '70s

Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ
Τέχνη & πολιτική 29.04.26

Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ

Η απόφαση της επιτροπής της Μπιενάλε να αποκλείσει από βραβεία χώρες «των οποίων οι ηγέτες διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» προκαλεί έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής
Σπουδαίες εικόνες 26.04.26

Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής

Μέσα από τον φακό του Πιερπάολο Μιττίκα, το Τσερνόμπιλ παύει να είναι ένας νεκρός τόπος και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο ανθρώπινης ανθεκτικότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί
Πολιτική και τέχνη 23.04.26

Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί

Η κριτική επιτροπή, με επικεφαλής την ιδρύτρια του Videobrasil, Σολάνζ Φάρκας, δήλωσε ότι η Μπιενάλε της Βενετίας παραμένει προσηλωμένη στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Kινούμενα σχέδια 20.04.26

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της - Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χρ. Σπίρτζης: Στον Άρειο Πάγο για Predator και κατασκοπεία – Ζητά εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Στον Άρειο Πάγο ο Σπίρτζης για Predator και κατασκοπεία – Ζητά εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο

Το πρωί της Πέμπτης (07/05) στην Εισαγγελία ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης με στοιχεία για την κατασκοπεία. Προσκομίζει έγγραφα που ακυρώνουν τη διάταξη Τζαβέλλα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα για τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη
Αυτοδικία 06.05.26

Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα για τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη

Ο Σύλλογος SOS Tροχαία Εγκλήματα, φωτίζει τη μεγάλη εικόνα, πίσω από την τραγική δολοφονία του 20χρονου Νικήτα, από πατέρα που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύνταξη
Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο
On Field 06.05.26

Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο

Η Ισπανίδα Τζούντιτ Ρομάνο Γκαρθία έχει καταφέρει να τα προλαβαίνει όλα, ακόμη και ως μητέρα δυο κοριτσιών: «Μητέρες μου έλεγαν συχνά να πλένω τα πιάτα»

Βάιος Μπαλάφας
Το Live A Legacy από τη Mastercard και το WHEN επιστρέφει, δίνοντας φωνή σε ιστορίες που εμπνέουν
Τα Νέα της Αγοράς 06.05.26

Το Live A Legacy από τη Mastercard και το WHEN επιστρέφει, δίνοντας φωνή σε ιστορίες που εμπνέουν

Με το μήνυμα «Hear the stories. Embrace the wave.», η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στο Ωδείο Αθηνών, αναδεικνύοντας πραγματικές ιστορίες και συζητήσεις γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος

Σύνταξη
Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε
«Δεν είμαι παιδόφιλος» 06.05.26

Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απαίσια» τη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ, λέγοντας ότι «σχεδόν οποιαδήποτε γυναίκα από τον δρόμο θα μπορούσε να κάνει την ίδια δουλειά»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άδειες κρατουμένων με «βραχιολάκι» σε όλη τη χώρα – Από 18/5 η καθολική λειτουργία της ηλεκτρονικής επιτήρησης
Ελλάδα 06.05.26

Άδειες κρατουμένων με «βραχιολάκι» σε όλη τη χώρα – Από 18/5 η καθολική λειτουργία της ηλεκτρονικής επιτήρησης

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η εφαρμογή του νέου μέτρου θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους επιτηρούμενους και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Σύνταξη
Ιαπωνία – Ελλάδα 16-22: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την Εθνική πόλο Γυναικών
Άλλα Αθλήματα 06.05.26

Ιαπωνία – Ελλάδα 16-22: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την Εθνική πόλο Γυναικών

Σε ένα ματς χωρίς βαθμολογική σημασία, Εθνική πόλο Γυναικών νίκησε 22-16 την Ιαπωνία στην τελευταία ημέρα της προκριματικής φάσης του World Cup (Division 1) στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Σύνταξη
«Ανακαλύπτουν νέα εργαλεία»: Πρωτοφανή αύξηση υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία καταγγέλλει η Πολωνία
«Κατασκοπεία» 06.05.26

«Ανακαλύπτουν νέα εργαλεία»: Πρωτοφανή αύξηση υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία καταγγέλλει η Πολωνία

Το 2025, 48 νέες υποθέσεις ερευνώνταν, έναντι 21 το 2024, ενώ ο ετήσιος μέσος όρος ήταν πέντε περιπτώσεις πριν από την ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022

Σύνταξη
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη καλλιεργούσαν στην… Καστοριά ελιές και αμύγδαλα σε υψόμετρο 1.100 μέτρων
Ελλάδα 06.05.26

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη καλλιεργούσαν στην… Καστοριά ελιές και αμύγδαλα σε υψόμετρο 1.100 μέτρων

Η σημερινή δίκη αφορούσε 58 κατηγορουμένους από την περιοχή της Κρήτης οι οποίοι φέρονται να είχαν δηλώσει εκτάσεις στης Καστοριά ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου εισπράττοντας επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κρήτη: Η φίλη του Νικήτα είδε τη δολοφονία του σε ζωντανή μετάδοση – Μιλούσαν σε βιντεοκλήση όταν δέχθηκε την επίθεση
Ελλάδα 06.05.26

Κρήτη: Η φίλη του Νικήτα είδε τη δολοφονία του σε ζωντανή μετάδοση – Μιλούσαν σε βιντεοκλήση όταν δέχθηκε την επίθεση

Συγκλονίζει η μαρτυρία της ξαδέρφης του 20χρονου - "Το παιδί μιλούσε με την κοπέλα του στο κινητό με κάμερα, όταν του έριξε την πρώτη (σφαίρα) και τον πέτυχε στην κοιλιά, σηκώθηκε το παιδί και έτρεχε και είδε τα αίματα η κοπέλα στην οθόνη του κινητού».

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν
Πολιτική 06.05.26

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν

Σαφείς αναφορές στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου έκανε ο Γεραπετρίτης από το Αμμάν, ενώ τόνισε την ανάγκη στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν να επικρατήσει η διπλωματία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
Επιστήμες 06.05.26

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ

Κανείς δεν ήταν παρών για να παρακολουθήσει την κατολίσθηση και το τσουνάμι των 480 μέτρων στο Τρέισι Αρμ της Αλάσκα. Το ύψος του κύματος εκτιμήθηκε από την απογυμνωμένη βλάστηση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ανδρος: Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας για το ναυάγιο του πλοίου Corsage C
Στην Ανδρο 06.05.26

Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας για το ναυάγιο του πλοίου Corsage C

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ενεργοποιήσει σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης, μετά τη βύθιση του πλοίου Corsage C σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Ανδρου προκειμένου να αποτραπεί περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Ελλάδα 06.05.26

Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Το ασθενοφόρο ακινητοποιήθηκε άμεσα και ο 48χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Κρίσιμες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη – Έχουν χαρακτήρα «υπερεκλογικής» αναμέτρησης 
Κόσμος 06.05.26

Κρίσιμες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη – Έχουν χαρακτήρα «υπερεκλογικής» αναμέτρησης 

Αν και αυτές οι εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, οι εκλογές αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας

Σύνταξη
Επεισοδιακή καταδίωξη 49χρονου στου Ρέντη – Τράκαρε με περιπολικό και προσέκρουσε σε κάγκελα πριν συλληφθεί
Ελλάδα 06.05.26

Επεισοδιακή καταδίωξη 49χρονου στου Ρέντη – Τράκαρε με περιπολικό και προσέκρουσε σε κάγκελα πριν συλληφθεί

Ο 49χρονος εντοπίστηκε στον Κολωνό και προσπάθησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο - Κατά την διάρκεια της καταδίωξης έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και στο Χαϊδάρι, έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η ποινή της ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
Ποδόσφαιρο 06.05.26

ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η ποινή της ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Χρηματική ποινή 10.000 ευρώ επέβαλλε η επιτροπή της ΔΕΑΒ για τα 160 καθίσματα που έσπασαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
Cookies