Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Η επόμενη βόμβα της παγκόσμιας οικονομίας – Τι σχεδιάζει το FSB
Διεθνής Οικονομία 06 Μαΐου 2026, 23:32

Το FSB σε έκθεση του καταγράφει τις σημαντικές δυσκολίες στη συλλογή δεδομένων για την ιδιωτική πίστωση - Οι κίνδυνοι

Τζούλη Καλημέρη
Ο κορυφαίος εποπτικός φορέας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στον κόσμο παρουσίασε ένα προσωρινό σχέδιο για την αντιμετώπιση του κινδύνου που ελλοχεύει στην ιδιωτική πίστη εν μέσω κλιμακούμενων προειδοποιήσεων από τραπεζίτες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τρωτά σημεία στον τομέα την ώρα που η πολιτική ατζέντα προωθεί την απορρύθμιση.

Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), στο οποίο συμμετέχουν κεντρικές τράπεζες, ρυθμιστικές αρχές και υπουργεία οικονομικών από τις πιο ισχυρές οικονομίες του κόσμου, ανέφερε ότι «σημαντικές δυσκολίες στη συλλογή δεδομένων» ανέκοψαν τις προσπάθειές του, που διήρκεσαν σχεδόν ένα χρόνο, να αξιολογήσει τα σημεία ευπάθειας της αγοράς, η οποία κινείται μεταξύ 1,5 και 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Η έκθεση προειδοποιεί ότι τα κενά στα δεδομένα εμποδίζουν την αποτελεσματική εποπτεία του τομέα» αναφέρει το FSB.

«Οι διαφορές στους ορισμούς μεταξύ των δικαιοδοσιών και οι περιορισμένες πληροφορίες σε επίπεδο αμοιβαίων κεφαλαίων και δανείων δυσχεραίνουν την αξιολόγηση των ανοιγμάτων και των πιθανών διαύλων μετάδοσης.

»Η έκθεση προτείνει ένα βασικό σύνολο συγκρίσιμων δεικτών για τις αρχές, ώστε να παρακολουθούν το μέγεθος και την ανάπτυξη της αγοράς, τις συνδέσεις με τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, τη μόχλευση, τα χαρακτηριστικά ρευστότητας, τη συγκέντρωση, τη διασυνοριακή δραστηριότητα και την πιστωτική ποιότητα των δανειοληπτών».

Το σχέδιο του FSB

Η διερεύνηση νέων τρόπων αντιμετώπισης αυτών των δυσκολιών αποτελεί βασικό μέρος του σχεδίου που εκπόνησε το FSB για τον μετριασμό των κινδύνων.

Άλλα σημεία δράσης περιλαμβάνουν τη «διευκόλυνση των εποπτικών συζητήσεων» σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης των τρωτών σημείων, τη διεξαγωγή περαιτέρω ανάλυσης κινδύνου απευθείας και τη διαμόρφωση κοινά αποδεκτών ορισμών για μέρη του οικοσυστήματος της ιδιωτικής πίστης.

Το οικοσύστημα της ιδιωτικής πίστης

«Το οικοσύστημα των ιδιωτικών πιστώσεων χαρακτηρίζεται από την ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων, τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ιδιωτικών κεφαλαίων.» αναφέρει η ανακοίνωση του FSB.

«Οι τράπεζες και τα ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια συνδέονται μέσω χρηματοδοτικών συμφωνιών και στρατηγικών συνεργασιών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των μελών του FSB, οι άμεσες εκθέσεις ανέρχονται σε περίπου 220 δισεκατομμύρια δολάρια, υπό μορφή αξιοποιημένων και μη αξιοποιημένων τραπεζικών πιστωτικών ορίων προς ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια, ενώ ορισμένες εμπορικές εκτιμήσεις κυμαίνονται μεταξύ 270 και 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

»Το εύρος αυτό υπογραμμίζει ορισμένες από τις προκλήσεις που παρουσιάζονται όσον αφορά τα δεδομένα στον τομέα των ιδιωτικών πιστώσεων. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης πιθανές ευπάθειες που προέρχονται από μια σειρά άλλων έμμεσων ανοιγμάτων, μεταξύ άλλων μέσω τραπεζών που παρέχουν ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις σε εταιρείες που δανείζονται ταυτόχρονα από ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια, καθώς και από την αυξανόμενη χρήση του Synthetic Risk Transfers.(SRTs)».

Τα Synthetic Risk Transfers (SRTs) είναι εργαλεία τιτλοποίησης που επιτρέπουν στις τράπεζες να μεταφέρουν τον πιστωτικό κίνδυνο χαρτοφυλακίων δανείων (π.χ. εταιρικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια) σε ιδιώτες επενδυτές χωρίς να πωλούν τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία, διατηρώντας τα στον ισολογισμό. Αυτό το εργαλείο διαχείρισης κεφαλαίου απελευθερώνει κεφάλαια, βελτιώνει την απόδοση ιδίων κεφαλαίων και μειώνει τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού.

Πρόσφατοι υπολογισμοί του Bloomberg δείχνουν ότι δεκατρείς ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν συλλογική ιδιωτική πιστωτική έκθεση ύψους 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, ενώ έντεκα κορυφαίες αμερικανικές τράπεζες έχουν 185 δισεκατομμύρια δολάρια σε εκκρεμή δάνεια προς τον τομέα.

Οι προειδοποιήσεις Μπέιλι

Πρόσφατα ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, ‘Αντριου Μπέιλι, σε ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό την ιδιότητα του προέδρου του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ανακύψουν πιέσεις στην ιδιωτική πίστωση μετά το σοκ που υπέστησαν οι αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν.

Υπογράμμισε ότι οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να επικεντρωθούν στην απειλή που θέτει η ιδιωτική πίστη, δεδομένης της ταχείας αύξησής της και των πυρετωδών αντιδράσεων της αγοράς στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

«Η ιδιωτική πίστη είναι ένας σχετικά αδιαφανής κόσμος και, φυσικά, λόγω της νέας της φύσης, δεν έχει ακόμη υποστεί πίεση, και ίσως να το βλέπουμε αυτό τώρα» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μπέιλι έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τους κινδύνους από την ιδιωτική πίστη μετά την άνθησή της λόγω οικονομικής κρίσης, όταν οι κανόνες για τα τραπεζικά ιδρύματα έγιναν πιο αυστηροί οδηγώντας τους δανειολήπτες να αναζητήσουν λύσεις σε επενδυτικά κεφάλαια και άλλες διαδρομές εκτός των δημόσιων αγορών.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι οποιοδήποτε πρόβλημα στον τομέα θα μπορούσε να εξαπλωθεί γρήγορα στις ρυθμιζόμενες τράπεζες και στην ευρύτερη οικονομία, με τον Μπέιλι να προειδοποιεί για παραλληλισμούς με την κρίση χρέους υψηλού κινδύνου.

Οι μετρήσεις του FSB

Το FSB δημοσίευσε επίσης σχεδόν δύο δωδεκάδες βασικές μετρήσεις που οι επόπτες θα μπορούσαν να παρακολουθούν για να κατανοήσουν τους πιθανούς κινδύνους, με βάση τα δεδομένα που ήδη συλλέγουν ή μπορούν να αποκτήσουν «σχετικά» εύκολα, και μια μεγαλύτερη λίστα μετρήσεων που «είναι καλό να υπάρχουν».

Δεν διατύπωσε καμία σύσταση πολιτικής και δεν δεσμεύτηκε για χρονοδιάγραμμα περαιτέρω εργασιών στον τομέα, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε κορυφαία ανησυχία για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του Άντριου Μπέιλι.

Αντί να δώσει οριστικά στον τομέα μια καθαρή αξιολόγηση υγείας ή όχι, η έκθεση 48 σελίδων της FSB τόνισε πού μπορεί να βρίσκονται πιθανά ρήγματα σε μια αγορά για την οποία ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Μάικλ Μπαρ, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι θα μπορούσε να προκαλέσει «ψυχολογική μετάδοση» και μια ευρύτερη πιστωτική κρίση.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg News, ο Μπαρ υποστήριξε ότι ενώ οι άμεσοι δεσμοί μεταξύ τραπεζών και ιδιωτικής πίστης δεν φαίνονται ακόμη «εξαιρετικά ανησυχητικοί», υπάρχουν και άλλοι τομείς ανησυχίας, όπως οι επικαλύψεις του ασφαλιστικού τομέα με τους ιδιώτες πιστωτές.

Πιστωτικοί κίνδυνοι δανειοληπτών και πρακτικές αποτίμησης

Η έκθεση προειδοποιεί ότι η αδιαφάνεια των αποτιμήσεων και η εξάρτηση από ιδιωτικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας μπορούν να εντείνουν τις πιέσεις σε συνθήκες κρίσης. Οι δανειολήπτες του ιδιωτικού τομέα συνήθως δεν διαθέτουν δημόσιες αξιολογήσεις, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα διαφάνειας όσον αφορά την παρακολούθηση σε επίπεδο αγοράς. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι δανειολήπτες αυτοί έχουν συνήθως χαμηλότερη πιστωτική ποιότητα και υψηλότερο βαθμό μόχλευσης σε σύγκριση με τους δανειολήπτες που παρατηρούνται σε αντίστοιχες δημόσιες αγορές.

H μόχλευση

Το FSB επεσήμανε επίσης υψηλές συγκεντρώσεις μεταξύ των τραπεζών που δανείζουν στον ιδιωτικό πιστωτικό τομέα, των δανειοληπτών που λαμβάνουν τα μετρητά και των βιομηχανικών τομέων όπως η υγειονομική περίθαλψη και η τεχνολογία, καθώς και την πιθανότητα οι μικροεπενδυτές που συσσωρεύονται στον τομέα να επιδεινώσουν τις αναντιστοιχίες ρευστότητας.

Η μόχλευση αντανακλάται στην ύπαρξη αδιαφανών, πολυεπίπεδων δομών, τονίζεται στην έκθεση. Τα ζητήματα ρευστότητας απορρέουν από την αυξανόμενη δημοτικότητα των funds που προσφέρουν επιλογές εξαγοράς στους επενδυτές, γεγονός που ενδέχεται να εντείνει τον προκυκλικό χαρακτήρα των ιδιωτικών πιστώσεων.

«Η πολυπλοκότητα, η μόχλευση και η διασύνδεση του τομέα θα μπορούσαν να εντείνουν την πίεση σε δυσμενή σενάρια, θέτοντας ευρύτερους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του FSB, John Schindler.

Πρόσθεσε ότι η έλλειψη διαφάνειας θα μπορούσε να βλάψει τους επενδυτές καθώς και τις αρχές, καθώς «μπορεί να έχουν μόνο μερικές πληροφορίες σχετικά με τις συσχετίσεις και τις συγκεντρώσεις σε χαρτοφυλάκια δανείων και αγορές. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες, οι κίνδυνοι ενδέχεται να αποτιμηθούν λανθασμένα και οι ευπάθειες να μην εντοπιστούν».

Πηγή: ot.gr

