Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ

Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε σοβαρός και συγκεντρωμένος στο Πριγκιπάτο, στο τρίτο παιχνίδι της σειράς με την Μονακό και οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν με άνεση το 3-0.

Έτσι οι πρωταθλητές Ελλάδος εξασφάλισαν την πρόκριση στο final 4 της Αθήνας και σκέφτονται από απόψε τον μεγάλο ημιτελικό στο ΟΑΚΑ.

Περιμένουν απλά να μάθουν αν θ’ αντιμετωπίσουν την Φενέρ ή την Ζαλγκίρις, με την τουρκική ομάδα βέβαια να είναι το φαβορί, καθώς προηγείται στην σειρά 2-0.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν έκανε αυτό που έπρεπε κόντρα στους Μονεγάσκους και δεν χωρά αμφιβολία πως η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ήταν χαώδης.

Τα προβλήματα βέβαια της Μονακό ήταν σημαντικά, αλλά και πλήρης να ήταν η ομάδα του Πριγκιπάτου, ο Ολυμπιακός θα είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για πρόκριση.

Κι αυτό διότι απέδειξε ότι βρίσκεται σε φανταστική κατάσταση, παίζοντας ωραίο μπάσκετ, όποια ομάδα κι αν αντιμετώπισε. Δεν τερμάτισε τυχαία στην πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός.

Πήρε την πρωτιά γιατί πολύ απλά είναι η πιο καλή ομάδα της διοργάνωσης κι αυτή που έθελξε (και την φετινή σεζόν) με την αγωνιστική «ταυτότητα» που έχει.

Οι πειραιώτες πάνε στο ΟΑΚΑ ξέροντας ότι τίποτε δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο και αυτό που είναι βασικό ζητούμενο έχει να κάνει με την πνευματική προετοιμασία της ομάδας του λιμανιού.

Εδώ όμως θα πρέπει να εστιάσουμε και σ’ ένα σημαντικό στοιχείο που αφορά το παιχνίδι των πρωταθλητών Ελλάδος και είναι και το μεγάλο «όπλο» του Ολυμπιακού στο final 4.

Οι «ερυθρόλευκοι» δείχνουν με την απόδοσή τους πως είναι, όχι απλά σε καλή κατάσταση, αλλά σε σούπερ φόρμα παίζοντας σε ρυθμούς που μοιάζουν… εξωπραγματικοί.

Και είναι βεβαίως μεγάλη υπόθεση το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι σε τέτοιο φανταστικό «φεγγάρι» στην τελική ευθεία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά χρειάζεται προσοχή και συγκέντρωση από τους πρωταθλητές Ελλάδας για να πετύχουν τον στόχο τους.

Έχει δίκιο ο Μπαρτζώκας όταν λέει πως δεν πρόκειται ν’ αλλάξει τίποτα στην ομάδα του. Δεν χρειάζεται ν’ αλλάξει πράγματα ή να προσαρμόσει το παιχνίδι του σε άλλα δεδομένα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει στο ΟΑΚΑ μ’ έναν και μοναδικό στόχο.

Να παίξει αυτό που μπορεί και να πάρει πράγματα απ’ όλους τους παίκτες του. Να εμφανιστούν δηλαδή όλοι πανέτοιμοι να δώσουν το 100% και αν γίνει αυτό, τότε οι πειραιώτες θα έχουν κάνει το πρώτο και ίσως πιο σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τροπαίου.

Μέχρι τον ημιτελικό όμως στο ΟΑΚΑ έχουμε μπροστά μας 16 μέρες και σ’ αυτό το διάστημα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να προετοιμαστεί και πνευματικά για το final 4 της διοργάνωσης. Είναι όμως πολύ σημαντικό να επαναλάβουμε ότι οι «ερυθρόλευκοι» δείχνουν πως είναι σε σούπερ κατάσταση κι αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για την ομάδα του λιμανιού.