Πότε παίζει ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας και οι πιθανοί αντίπαλοι
Μετά την... σκούπα επί της Μονακό, ο Ολυμπιακός δίνει ραντεβού στο Final Four της Euroleague που θα γίνει στο «T-Center» της Αθήνας (22-24/5). Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι
Ο Ολυμπιακός… σκούπισε τη Μονακό με συνοπτικές διαδικασίες και την ισοπέδωσε με 3-0 νίκες στα play offs.
Έτσι, οι Πειραιώτες πήραν με χαρακτηριστική άνεση την πρόκριση για το Final Four της Euroleague το οποίο θα διεξαχθεί στο «T-Center» της Αθήνας στις 22 και 24 του Μάη. Μάλιστα, έγιναν η πρώτη ομάδα που πέρασε στις τέσσερις κορυφαίες της διοργάνωσης, με τις υπόλοιπες σειρές να βρίσκονται σε εξέλιξη.
Οι ημιτελικοί θα γίνουν την Παρασκευή 22 Μαΐου και οι ώρες των δύο αγώνων θα γίνουν γνωστές μετά τη λήξη των play offs. Η αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» στον ημιτελικό θα βγει από το ζευγάρι της Φενέρμπαχτσε με τη Ζάλγκιρις Κάουνας, με τους Τούρκους να προηγούνται με 2-0 νίκες και το Game 3 της Λιθουανίας να είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης (6/5, 20:00).
