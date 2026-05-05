Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Ψυχραιμία και ωριμότητα – Περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό»

Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» την Μονακό και προκρίθηκε σε ένα ακόμα Final Four. Μετά τη νίκη στο Πριγκιπάτο, οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησαν για την πρόκριση των Πειραιωτών στην τελική φάση της Euroleague.

Παίρνοντας τον λόγο, ο Γιώργος Αγγελόπουλος είπε: «Συγχαρητήρια στην ομάδα. Καταπληκτική χρονιά μέχρι αυτήν τη στιγμή. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα να πάει μία ομάδα σε πέντε συνεχόμενα Final Four. Δεν έχει πάει καμία άλλη ομάδα, εκτός από την ΤΣΣΚΑ με άλλη δομή της Ευρωλίγκας τότε. Από τις ομάδες που παίζουν ακόμη στη διοργάνωση, ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ομάδα που το έχει κάνει. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση. Παίζουμε νομίζω το καλύτερο μπάσκετ. Δεν είναι απλά ένα Final Four. Βλέπεις μία πορεία, μία διαδρομή και ελπίζουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, στην κορυφή της Ευρώπης».

Με τη σειρά του ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος δήλωσε: «Είναι ιστορικό το επίτευγμα, τα πέντε συνεχόμενα Final Four σε αυτή την εποχή της Ευρωλίγκας, με τόσα παιχνίδια, που ακόμα και ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Συγχαρητήρια στην ομάδα, σε όλους τους προπονητές και σε όλους γύρω από την ομάδα. Είναι τεράστιο το επίτευγμα. Δεν σταματάμε εδώ. Έχουμε διαβάσει άπειρες φορές ότι πηγαίνουμε στα Final Four και δεν παίρνουμε τον τίτλο. Αυτό που μας έχει διδάξει η εμπειρία τόσα χρόνια, είναι πως περιμένουμε τον αντίπαλό μας στον ημιτελικό. Ψυχραιμία, μεγαλύτερη ωριμότητα περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό, τίποτα άλλο».

Για το ότι το Final Four είναι στην Ελλάδα:

Γιώργος Αγγελόπουλος: «Ο Ολυμπιακός έχει παίξει στη Μαδρίτη, στην Κωνσταντινούπολη, σε μεγάλες έδρες τόσα χρόνια. Ούτε φέτος είναι στην έδρα τη δική μας, οπότε δεν μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός το φαβορί. Αυτό που πρέπει να γίνει σύντομα, είναι να γίνει Final Four στο ΣΕΦ. Εμείς αυτό περιμένουμε, αυτό θέλουμε. Ξεκινάνε αμέσως οι εργασίες. Τώρα το ότι είναι στην έδρα του αντιπάλου μας είναι μια ιδιαιτερότητα, όμως δεν νομίζω πως το σκέφτεται κανείς αυτό».

Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως υπάρχει κόσμος που επειδή δεν θα πληρώσει αεροπορικά και ξενοδοχεία, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα».

Για το πόσο έχει αλλάξει το μπάσκετ και ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια

Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Με αφορμή τις πέντε συνεχόμενες συμμετοχές στο Final Four να πούμε πως υπάρχουν πέντε παίκτες, οι τρεις εκ των οποίων ενεργοί (ΜακΚίσικ, Γουόκαπ και Παπανικολάου) συν τον Φαλ και τον Λαρετζάκη που είναι στην ομάδα, που έχουν βρεθεί και στις πέντε προκρίσεις. Πρέπει να τους αναφέρουμε σήμερα. Τους αξίζει ειδική μνεία γιατί έχει αλλάξει το μπάσκετ. Έχει γίνει πιο γρήγορο. Εμείς το έχουμε ζήσει με υπομονή και πάντα με πίστη ότι αυτό που κάνουμε είναι το σωστό.

Το ότι φτάσαμε πέρσι στο Άμπου Ντάμπι στον ημιτελικό και χάσαμε κανείς δεν μπορεί να το υπολογίσει. Ή ότι χάσαμε στον τελικό από τη Ρεάλ στο Κάουνας, είναι όλα μέρος του παιχνιδιού. Δεν έχεις συμβόλαιο με την επιτυχία. Αυτό που σε καταξιώνει είναι ότι συνεχίζεις να παλεύεις ότι και να συμβεί. Αυτό είναι που μας χαρακτηρίζει με τον αδερφό μου και με όλη τη φιλοσοφία της ομάδας που έχουμε περάσει».

Γιώργος Αγγελόπουλος: «Τα πέντε αυτά χρόνια δεν ήταν ευθεία. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική, έχει δυσκολίες. Άλλο μπάτζετ στις αρχές τότε που ξεκινήσαμε. Ερχόταν η ομάδα από την Α2 και πήγε Final Four. Ήταν τρομερή επιτυχία δεν μπορεί να ακυρωθεί η τότε επιτυχία.

Το Final Four είναι επιτυχία. Ότι και να λέει ο κόσμος. Προφανώς θέλουμε τον τίτλο. Τώρα αν θα μπει ένα σουτ ή όχι δεν μπορείς να το ξέρεις. Κάνουμε το παν όλοι μας και εμείς και η ομάδα για να έρθει αυτός ο τίτλος. Αλλά η καταξίωση του Ολυμπιακού στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι δεδομένη.

Ότι όλοι θέλουμε τον τίτλο, να το πούμε, σαν τρελοί, το θέλουμε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Προφανώς, η ζωή μας είναι αυτό».