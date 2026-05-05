Ολυμπιακός: Με Μόρις η 12άδα για το Game 3 με τη Μονακό

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο για το τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι στα playoffs της Euroleague, με τη σειρά να είναι στο 2-0 και να απέχει μόλις ένα βήμα από την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Με γνωστή την απουσία του Τάισον Γουόρντ ο οποίος έμεινε στην Αθήνα με πρόβλημα στη μέση από το Game 1 του ΣΕΦ ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε τη θέση του στη δωδεκάδα για το τρίτο παιχνίδι της σειράς να πάρει ο Μόντε Μόρις, με τον Φρανκ Νιλικίνα να μένει εκτός ρόστερ.

Οι Πειραιώτες έχουν ως στόχο να τελειώνουν με τη σειρά, «σκουπίζοντας» την ομάδα του Μαρκοϊσβίλι, τελειώνοντας από απόψε την υπόθεση πρόκριση.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:

Γουόκαπ, Τζόζεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Μόρις.