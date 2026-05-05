Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια: «Ήσασταν καταπληκτικοί στα πλέι οφ – Ας πάρουμε αυτό που μας αξίζει» (vid)

Τη θέση του στο Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα πήρε ο Ολυμπιακός, ξεπερνώντας με… σκούπα το εμπόδιο της Μονακό. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια μετά το φινάλε του Game 3, δίνοντας συγχαρητήρια σε όλους και προτρέποντάς τους να πάνε να πάρουν αυτό που τους αξίζει.

Inside Georgios Bartzokas’ locker room speech after punching a Final Four ticket! 👏🔴⚪️ pic.twitter.com/FGuFxxhzx0 — EuroLeague (@EuroLeague) May 5, 2026

Η τοποθέτηση του Γιώργου Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια:

«Αξίζετε όλα τα εύσημα. Είχατε μία πολύ καλή regular season, ήσασταν καταπληκτικοί στα πλέι οφ. Αλλά ο βασικός στόχος ήταν να βρεθούμε στο FInal Four. Συγχαρητήρια και στους ιδιοκτήτες της ομάδας. Μην υποτιμάτε τίποτα. Ας πάρουμε αυτό που μας αξίζει».

Νωρίτερα στο flash interview ο προπονητής του Ολυμπιακού είχε αναφέρει:

«Είμαι ευγνώμων στους παίκτες, στους οπαδούς, στον οργανισμό. Είναι το δεύτερο κομμάτι της Ευρωλίγκας. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίζεσαι τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και να είσαι με συνέπεια στους τέσσερις καλύτερους. Έχουμε ακόμα δύο ματς που πρέπει να παίξουμε σωστά. Δεν θα αλλάξει κάτι στην νοοτροπία μας. Ένα ματς την φορά. Αφοσιωνόμαστε στον ημιτελικό. Είμαστε συνεπείς σε όλη την σεζόν, αξίζουμε να είμαστε εδώ, τελειώσαμε πρώτοι την κανονική περίοδο».