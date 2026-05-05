Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
Γουόκαπ: «Η ομάδα έχει χτιστεί για να πάρει την Euroleague»
Μπάσκετ 05 Μαΐου 2026, 23:27

Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μονακό με 105-82 στο Πριγκιπάτο και πήρε την πρόκριση για το Final Four που θα διεξαχθεί στο «Telekom Center». Ο Τόμας Γουόκαπ, που ήταν από τους πρωταγωνιστές των Ερυθρόλευκων, αναφέροντας πως είναι περήφανος για την ομάδα και ότι όλοι έδωσαν τα πάντα για να βρεθούν στην τετράδα.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Τόμας Γουόκαπ:

«Είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Κάναμε ένα ολοκληρωτικό παιχνίδι, είχαμε καλό ρυθμό στο παιχνίδι και παίξαμε καλή άμυνα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Παίξαμε σαν ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό, κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα, βάλαμε πολλά σουτ.

Αυτή η ομάδα έχει χτιστεί για αυτό, στόχος είναι το τρόπαιο. Ήταν μακρύς ο δρόμος, παλεύαμε για αυτό όλους αυτούς τους μήνες. Δώσαμε ό,τι έχουμε για να είμαστε εδώ».

Φουρνιέ: «Έχουμε φτάσει πολλές φορές στην πηγή, φέτος ήρθε η στιγμή να πιούμε και νερό»

«Έχουμε δύο παιχνίδια ιδανικά μέχρι να τελειώσουμε την δουλειά. Θέλουμε να πηγαίνουμε βήμα-βήμα μέχρι το τέλος. Αυτό που έδειξε η σειρά είναι ότι είμαστε συγκεντρωμένοι. Θα παλέψουμε και θα παίξουμε μαζί».

Για την περσινή στιγμή του στο Final-Four και την αγκαλιά του Σπανούλη: «Ήταν δύσκολη στιγμή για εμένα. Τώρα θέλω κάτι άλλο. Έχουμε φτάσει πολλές φορές στην πήγη, φέτος ήρθε η στιγμή να πιούμε και νερό».

«Δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη για τον ημιτελικό. Θέλουμε να ξεκουραστούμε. Θα δούμε φυσικά το άλλο παιχνίδι. Αλλά θέλουμε να το πάμε ένα βήμα την σειρά», ανέφερε από την πλευρά του ο Φουρνιέ.

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

Ρούμπιο: Η Επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει – Το Ιράν εξέδωσε μηχανισμό διαχείρισης του Ορμούζ

Μονακό – Ολυμπιακός 82-105: Ραντεβού στην Αθήνα
Euroleague 05.05.26

Ο Ολυμπιακός διέλυσε με 105-82 τη Μονακό στο Πριγκιπάτο, έκανε το 3-0 και προκρίθηκε στο Final Four της Euroleague, που θα γίνει στην Αθήνα (22/5 – 24/5) – Με τον νικητή του ζευγαριού Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις (2-0 η σειρά) στα ημιτελικά οι Ερυθρόλευκοι.

«Μια ανάσα από την Dubai BC ο Μπλόσομγκεϊμ…»
Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Μονακό στο τέλος της σεζόν και φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Με… 8άδα η Μονακό στο Game 3 – Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι παίκτες ενόψει Ολυμπιακού
Η Μονακό έχει μείνει με ελάχιστους παίκτες διαθέσιμους μετά τους τραυματισμούς και τις απουσίες των Ντιαλό και Τάις – Ποιοι θα είναι στην… 8άδα για το Game 3 με τον Ολυμπιακό.

Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου από τη Μεταπολίτευση.

Ρούμπιο: Η επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν τελείωσε – Τώρα επικεντρωνόμαστε στην «Επιχείρηση Ελευθερία»
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι «απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση. Αν δεν δεχτούν πυρά τα πλοία στο Ορμούζ και δεν δεχτούμε πυρά εμείς, δεν ανοίγουμε πυρ, αλλά αν μας πυροβολήσουν θα ανταποδώσουμε»

Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;
«Με την Κάσι και το OnlyFans, δεν νομίζω ότι έχουμε μια ειλικρινή απεικόνιση του πώς λειτουργεί πραγματικά η πλατφόρμα», λέει η Κέισι Κέι, performer ταινιών ενηλίκων για το Euphoria

Κοινωνικός τουρισμός: Το 62% των αιτήσεων θα απορριφθούν – Σκληρή κριτική από ΠΑΝΣΥΠΟ
Πάνω από 500.000 αιτήσεις, που κατατέθηκαν μετ'εμποδίων, θα μείνουν εκτός του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός 2026-27». Για επιτελικό φιάσκο κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.

Η ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερρακάκης
«Η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί στρατηγική ανάπτυξης αλλά άμυνα. Η Ευρώπη πρέπει πλέον να περάσει στην επίθεση», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Λούλα και Τραμπ ενδέχεται να συναντηθούν την Πέμπτη – Στην ατζέντα η καταπολέμηση του εγκλήματος και οι σπάνιες γαίες
Οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά μέχρι τώρα, τον περασμένο Οκτώβριο στη Μαλαισία. Επρόκειτο αρχικά να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις αρχές του έτους, κάτι όμως που τελικά δεν συνέβη

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έφτιαξε μηχανισμό για τη διαχείριση του διάπλου – Κανείς δεν περνάει χωρίς άδεια
Ένα νέο μηχανισμό, με τον οποίο θα ελέγχει το Ιράν τον διάπλου στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Τα πλοία που θα θέλουν να κινηθούν στην περιοχή θα πρέπει να δηλώνουν την πρόθεσή τους και να εξασφαλίζουν ειδική άδεια.

Βρετανία: Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον
Ο ηλικίας 64 ετών Κιρ Στάρμερ είναι ένας άχρωμος και άτολμος πολιτικός ισορροπιστής, ένας άνθρωπος των χαμηλών τόνων και των συναινέσεων που αποφεύγει τις πολιτικές προκλήσεις

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

