Euroleague: Το 7ο Final Four του Μπαρτζώκα – Πρώτη φορά με 3-0
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ετοιμάζεται για το έβδομο Final 4 της καριέρας του, στην πρώτη του πρόκριση με «σκούπα» σε σειρά πλέι οφ.
Ο Ολυμπιακός δεν είχε κανένα πρόβλημα κόντρα στη Μονακό την οποία διέλυσε και στο Πριγκιπάτο (105-82) και με 3-0 νίκες προκρίθηκε στο Final 4 της Euroleague. Αυτό είναι το πέμπτο σερί Final 4 για τους Πειραιώτες και το 15ο συνολικά στην ιστορία τους.
Και για τον Γιώργο Μπαρτζώκα πάντως είναι μία ιδιαίτερη στιγμή. Ο Έλληνας προπονητής ετοιμάζεται για το έβδομο Final 4 της καριέρας του ενώ για πρώτη φορά το κάνει έχοντας προκριθεί από τα πλέι οφ με το επιβλητικό 3-0.
Οι έξι προκρίσεις βέβαια είναι με τον Ολυμπιακό και η άλλη μία με τη Λοκομοτίβ Κούμπαν όταν το 2016 είχε επικρατήσει με 3-2 της Μπαρτσελόνα.
Το 2013 και τις πέντε τελευταίες σεζόν σερί τα κατάφερε με τους «ερυθρόλευκους», ελπίζοντας πως αυτή τη φορά θα σηκώσει την κούπα, όπως είχε κάνει και στην πρώτη του παρουσία σε Final 4 όταν θριάμβευσε στον τελικό με τη Ρεάλ.
Μπαρτζώκας: «Ευγνώμων στους παίκτες, στους οπαδούς, στον οργανισμό»
«Είμαι ευγνώμων στους παίκτες, στους οπαδούς, στον οργανισμό. Είναι το δεύτερο κομμάτι της Ευρωλίγκας. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίζεσαι τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και να είσαι με συνέπεια στους τέσσερις καλύτερους. Έχουμε ακόμα δύο ματς που πρέπει να παίξουμε σωστά.
Δεν θα αλλάξει κάτι στην νοοτροπία μας. Ένα ματς την φορά. Αφοσιωνόμαστε στον ημιτελικό. Είμαστε συνεπείς σε όλη την σεζόν, αξίζουμε να είμαστε εδώ, τελειώσαμε πρώτοι την κανονική περίοδο», ανέφερε ο Μπαρτζώκας μετά το παιχνίδι με την Μονακό και την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
Τα Final Four του Γιώργου Μπαρτζώκα
2013 Λονδίνο – Ολυμπιακός – 1η θέση
2016 Βερολίνο – Λοκομοτίβ Κούμπαν – 3η θέση
2022 Βελιγράδι – Ολυμπιακός – 4η θέση
2023 Κάουνας – Ολυμπιακός – 2η θέση
2024 Βερολίνο – Ολυμπιακός – 3η θέση
2025 Άμπου Ντάμπι – Ολυμπιακός – 3η θέση
2026 Αθήνα – Ολυμπιακός
