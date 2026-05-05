Μονακό – Ολυμπιακός 82-105: Ραντεβού στην Αθήνα

Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Μονακό και έφυγε για ΟΑΚΑ! Οι ερυθρόλευκοι «σκούπισαν την ομάδα από το Μόντε Κάρλο με 105-82 και έκαναν το 3-0 στη σειρά των playoffs της Euroleague και σφράγισε το εισιτήριό του για το Final Four στην Αθήνα.

Oι Πειραιώτες ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι και στο τρίτο παιχνίδι και με τρομερά ποσοστά πίσω από τα 6.75μ. (18/33) και 54.5% τελείωσαν το παιχνίδι από πολύ νωρίς και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο μεγάλο ραντεβού της Αθήνας.

Μεγάλη εμφάνιση από τους Άλεκ Πίτερς και Εβάν Φουρνιέ που είχαν από 18 και 22 πόντους αντίστοιχα, ενώ πολύ καλός ήταν και ο Τόμας Γουόκαπ που πέτυχε 14 πόντους με 4/5 τρίποντα!

Η Μονακό ξεκίνησε με ένα γρήγορο 7-0 και τον Τζέιμς με τον Στραζέλ να σκοράρουν στο 2’. Ο Ολυμπιακός μείωσε σε 10-6 με τον Παπανικολάου από μακριά στο 4’. Ο Μπλόσομγκεϊμ και ο Γουόκαπ σκόραραν για το 13-11 στο 6’. Ντορσεϊ και Βεζένκοφ ισοφάρισαν για τον Ολυμπιακό σε 15-15 στο 7’, με τον Γουόκαπ να δίνει το πρώτο προβάδισμα στον Ολυμπιακό (15-18) στο 8’. Και πάλι ο γκαρντ της ομάδας με τρίποντο έκανε το 17-23 στο 9’ που ήταν και το σκορ της πρώτης περιόδου με τον Τεξανό να έχει 4/5 τρίποντα!

Ο Ολυμπιακός συνέχισε με το πόδι… κολλημένο στο γκάζι και με τρίποντο του Φουρνιέ και καλάθι του Τζόσεφ έκανε το 19-31 στο 12’. Ο Χολ με καλάθι και φάουλ, μετά από απίθανη πάσα του Τζόσεφ, έδωσε προβάδισμα +16 στους Πειραιώτες και σκορ 19-35 στο 13’. Ο Πίτερς με τρίποντο έκανε το 24-42 στο 14’. Ο ΜακΚίσικ με κάρφωμα έκανε το 27-46 για τον Ολυμπιακό στο 15’.

Ο Εβάν Φουρνιέ με τρίποντο από τη γωνία έδωσε προβάδισμα +19 και έκανε το σκορ 30-49 στο 16’. Ο ΜακΚίσικ με ακόμα ένα τρίποντο έκανε το 32-52 στο 17’. Οκόμπο και Στράζελ με δύο τρίποντα μείωσαν σε 38-52 στο 18’ για τη Μονακό. Ντόρσεϊ και ΜακΚίσικ με τρίποντα έκαναν το 38-61, με το πρώτο ημίχρονο να τελειώνει με σουτ του Τζέιμς που έκανε το σκορ 40-61.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ο Μπλόσομγκεϊμ με floater μείωσε σε 44-63 στο 22’. Ο Βεζένκοφ έκανε το 46-65 στο 23’ με καλάθι από κοντά. Ο Μιλουτίνοφ με σουτ μέσης απόστασης έκανε το 48-69 στο 24’. Ο Εβάν Φουρνιέ με πολύ ωραίο αριστερό λέι απ έκανε το 48-71 στο 25’. Μιλουτίνοφ και Φοουρνιέ έδωσαν αέα +27 στον Ολυμπιακό κάνοντας το σκορ 51-78 στο 27’. Ο ΜακΚίσικ με 2/2 βολές έκανε το 60-80 στο 28’. Ο Μπεγκαρίν έκανε το 64-82 στο 29’ που ήταν και το σκορ της τρίτης περιόδου.

Ο Στράζελ με τρίποντο μείωσε σε 67-82 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου και με νέο καλάθι και φάουλ του έκανε το 70-82 στο 31’. Ο Πίτερς έκανε το 70-86 και ο Φουρνιέ με τρίποντο έκανε το 70-89 στο 33’. Ο Στράζελ με 3/3 βολές έκανε το 75-89 στο 34’.

Ο Φουρνιέ και πάλι με τρίποντο έκανε το 79-94 στο 35’. Ο Τζόσεφ με ακόμα ένα τρίποντο έκανε το 79-97 για τον Ολυμπιακό στο 36’. Ο Πίτερς με καλάθι από κοντά έκανε το 80-99 στο 38′. Το υπόλοιπο του ματς δεν είχε τίποτα περισσότερο να μας προσφέρει με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 105-82 των Μονεγάσκων και να παίρνει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-26, 40-61, 64-82, 82-105

ΜΟΝΑΚΟ (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 8 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 19 (5/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Χέιζ 11 (3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Τάρπι 2 (4 ριμπάουντ), Μπεγκαρίν 3 (0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Νέντοβιτς 2, Στράζελ 21 (4/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Τζέιμς 16 (3/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 λάθη)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 14 (4/5 τρίποντα, 5 ασίστ), Μόρις, Βεζένκοβ 10 (4/8 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Παπανικολάου 6 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ντόρσεϊ 7 (1), Πίτερς 18 (4/6 δίποντα, 2/2 τρίποτα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 6 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόσεφ 5 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χολ 4 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ΜακΚίσικ 10 (2/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Τζόουνς 3 (3 ριμπάουντ), Φουρνιέ 22 (1/2 διποντα, 6/10 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη)