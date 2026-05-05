Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Μονακό – Ολυμπιακός 82-105: Ραντεβού στην Αθήνα
Euroleague 05 Μαΐου 2026, 22:31

Ο Ολυμπιακός διέλυσε με 105-82 τη Μονακό στο Πριγκιπάτο, έκανε το 3-0 και προκρίθηκε στο Final Four της Euroleague, που θα γίνει στην Αθήνα (22/5 – 24/5) – Με τον νικητή του ζευγαριού Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις (2-0 η σειρά) στα ημιτελικά οι Ερυθρόλευκοι.

Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Μονακό και έφυγε για ΟΑΚΑ! Οι ερυθρόλευκοι «σκούπισαν την ομάδα από το Μόντε Κάρλο με 105-82 και έκαναν το 3-0 στη σειρά των playoffs της Euroleague και σφράγισε το εισιτήριό του για το Final Four στην Αθήνα.

Oι Πειραιώτες ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι και στο τρίτο παιχνίδι και με τρομερά ποσοστά πίσω από τα 6.75μ. (18/33) και 54.5% τελείωσαν το παιχνίδι από πολύ νωρίς και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο μεγάλο ραντεβού της Αθήνας.

Μεγάλη εμφάνιση από τους Άλεκ Πίτερς και Εβάν Φουρνιέ που είχαν από 18 και 22 πόντους αντίστοιχα, ενώ πολύ καλός ήταν και ο Τόμας Γουόκαπ που πέτυχε 14 πόντους με 4/5 τρίποντα!

Η Μονακό ξεκίνησε με ένα γρήγορο 7-0 και τον Τζέιμς με τον Στραζέλ να σκοράρουν στο 2’. Ο Ολυμπιακός μείωσε σε 10-6 με τον Παπανικολάου από μακριά στο 4’. Ο Μπλόσομγκεϊμ και ο Γουόκαπ σκόραραν για το 13-11 στο 6’. Ντορσεϊ και Βεζένκοφ ισοφάρισαν για τον Ολυμπιακό σε 15-15 στο 7’, με τον Γουόκαπ να δίνει το πρώτο προβάδισμα στον Ολυμπιακό (15-18) στο 8’. Και πάλι ο γκαρντ της ομάδας με τρίποντο έκανε το 17-23 στο 9’ που ήταν και το σκορ της πρώτης περιόδου με τον Τεξανό να έχει 4/5 τρίποντα!

Ο Ολυμπιακός συνέχισε με το πόδι… κολλημένο στο γκάζι και με τρίποντο του Φουρνιέ και καλάθι του Τζόσεφ έκανε το 19-31 στο 12’. Ο Χολ με καλάθι και φάουλ, μετά από απίθανη πάσα του Τζόσεφ, έδωσε προβάδισμα +16 στους Πειραιώτες και σκορ 19-35 στο 13’. Ο Πίτερς με τρίποντο έκανε το 24-42 στο 14’. Ο ΜακΚίσικ με κάρφωμα έκανε το 27-46 για τον Ολυμπιακό στο 15’.

Ο Εβάν Φουρνιέ με τρίποντο από τη γωνία έδωσε προβάδισμα +19 και έκανε το σκορ 30-49 στο 16’. Ο ΜακΚίσικ με ακόμα ένα τρίποντο έκανε το 32-52 στο 17’. Οκόμπο και Στράζελ με δύο τρίποντα μείωσαν σε 38-52 στο 18’ για τη Μονακό. Ντόρσεϊ και ΜακΚίσικ με τρίποντα έκαναν το 38-61, με το πρώτο ημίχρονο να τελειώνει με σουτ του Τζέιμς που έκανε το σκορ 40-61.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ο Μπλόσομγκεϊμ με floater μείωσε σε 44-63 στο 22’. Ο Βεζένκοφ έκανε το 46-65 στο 23’ με καλάθι από κοντά. Ο Μιλουτίνοφ με σουτ μέσης απόστασης έκανε το 48-69 στο 24’. Ο Εβάν Φουρνιέ με πολύ ωραίο αριστερό λέι απ έκανε το 48-71 στο 25’. Μιλουτίνοφ και Φοουρνιέ έδωσαν αέα +27 στον Ολυμπιακό κάνοντας το σκορ 51-78 στο 27’. Ο ΜακΚίσικ με 2/2 βολές έκανε το 60-80 στο 28’. Ο Μπεγκαρίν έκανε το 64-82 στο 29’ που ήταν και το σκορ της τρίτης περιόδου.

Ο Στράζελ με τρίποντο μείωσε σε 67-82 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου και με νέο καλάθι και φάουλ του έκανε το 70-82 στο 31’. Ο Πίτερς έκανε το 70-86 και ο Φουρνιέ με τρίποντο έκανε το 70-89 στο 33’. Ο Στράζελ με 3/3 βολές έκανε το 75-89 στο 34’.

Ο Φουρνιέ και πάλι με τρίποντο έκανε το 79-94 στο 35’. Ο Τζόσεφ με ακόμα ένα τρίποντο έκανε το 79-97 για τον Ολυμπιακό στο 36’. Ο Πίτερς με καλάθι από κοντά έκανε το 80-99 στο 38′. Το υπόλοιπο του ματς δεν είχε τίποτα περισσότερο να μας προσφέρει με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 105-82 των Μονεγάσκων και να παίρνει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-26, 40-61, 64-82, 82-105

ΜΟΝΑΚΟ (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 8 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 19 (5/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Χέιζ 11 (3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Τάρπι 2 (4 ριμπάουντ), Μπεγκαρίν 3 (0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Νέντοβιτς 2, Στράζελ 21 (4/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Τζέιμς 16 (3/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 λάθη)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 14 (4/5 τρίποντα, 5 ασίστ), Μόρις, Βεζένκοβ 10 (4/8 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Παπανικολάου 6 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ντόρσεϊ 7 (1), Πίτερς 18 (4/6 δίποντα, 2/2 τρίποτα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 6 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόσεφ 5 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χολ 4 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ΜακΚίσικ 10 (2/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Τζόουνς 3 (3 ριμπάουντ), Φουρνιέ 22 (1/2 διποντα, 6/10 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη)

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

Ρούμπιο: Η Επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει – Το Ιράν εξέδωσε μηχανισμό διαχείρισης του Ορμούζ

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός
Euroleague 05.05.26

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Ολυμπιακός για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

«Μια ανάσα από την Dubai BC ο Μπλόσομγκεϊμ…»
Euroleague 05.05.26

Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Μονακό στο τέλος της σεζόν και φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Euroleague 05.05.26

Η Μονακό έχει μείνει με ελάχιστους παίκτες διαθέσιμους μετά τους τραυματισμούς και τις απουσίες των Ντιαλό και Τάις – Ποιοι θα είναι στην… 8άδα για το Game 3 με τον Ολυμπιακό.

Κοινωνικός τουρισμός: Το 62% των αιτήσεων θα απορριφθούν – Σκληρή κριτική από ΠΑΝΣΥΠΟ
ΔΥΠΑ 05.05.26

Πάνω από 500.000 αιτήσεις, που κατατέθηκαν μετ'εμποδίων, θα μείνουν εκτός του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός 2026-27». Για επιτελικό φιάσκο κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.

Η ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερρακάκης
Πρόεδρος Eurogroup 05.05.26

«Η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί στρατηγική ανάπτυξης αλλά άμυνα. Η Ευρώπη πρέπει πλέον να περάσει στην επίθεση», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Λούλα και Τραμπ ενδέχεται να συναντηθούν την Πέμπτη – Στην ατζέντα η καταπολέμηση του εγκλήματος και οι σπάνιες γαίες
Κόσμος 05.05.26

Οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά μέχρι τώρα, τον περασμένο Οκτώβριο στη Μαλαισία. Επρόκειτο αρχικά να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις αρχές του έτους, κάτι όμως που τελικά δεν συνέβη

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έφτιαξε μηχανισμό για τη διαχείριση του διάπλου – Κανείς δεν περνάει χωρίς άδεια
Μέση Ανατολή 05.05.26

Ένα νέο μηχανισμό, με τον οποίο θα ελέγχει το Ιράν τον διάπλου στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Τα πλοία που θα θέλουν να κινηθούν στην περιοχή θα πρέπει να δηλώνουν την πρόθεσή τους και να εξασφαλίζουν ειδική άδεια.

Βρετανία: Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον
Βρετανία 05.05.26

Ο ηλικίας 64 ετών Κιρ Στάρμερ είναι ένας άχρωμος και άτολμος πολιτικός ισορροπιστής, ένας άνθρωπος των χαμηλών τόνων και των συναινέσεων που αποφεύγει τις πολιτικές προκλήσεις

Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο
Τι συζητήθηκε 05.05.26

Τι συζήτησαν Κώστας Καραμανλής και Ντόρα Μπακογιάννη κατά την συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού. Σαφές ότι ο Κ. Καραμανλής εμμένει στη στάση και την απόφασή του σε σχέση με το συνέδριο της ΝΔ.

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 05.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]
Στεγαστική κρίση 05.05.26

Ούτε λίγο ούτε πολύ το 28,9% του πληθυσμού δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγη σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, όταν ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος εκτιμάται στο 8,2%

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

