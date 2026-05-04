Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει τη Μονακό την Τρίτη (5/5, 20:45) για το Game 3 των play off της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει στη διάθεσή του Τάισον Γουόρντ λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Ο Αμερικανός φόργουορντ προτιμήθηκε να μείνει στην Αθήνα για να συνεχίσει την αποθεραπεία του αφού οι άνθρωποι των Ερυθρόλευκων δεν θέλουν να τον πιέσουν, έχοντας δεδομένο την καλή εμφάνιση της ομάδας στα δύο πρώτα ματς στο ΣΕΦ χωρίς εκείνον.

Έχασε και το Game 2 ο Γουόρντ

Υπενθυμίζεται ότι ο Γουόρντ δεν έχει παίξει και στο Game 2 με τη Μονακό, ενώ στην πρεμιέρα των play off έπαιξε μόλις στην πρώτη περίοδο.

Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετά προβλήματα αντιμετωπίζει και η Μονακό, η οποία δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Άλφα Ντιάλο που θα μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες, τον Ντάνιελ Τάις που χτύπησε στο Game 2 με τον Ολυμπιακό, αλλά και τον Νίκολα Μίροτιτς που παραμένει στα… πιτς. Αντίθετα επιστρέφει ο Ζουάν Μπεγκαρίν.